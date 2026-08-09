¿Por qué Curazao está entre los destinos favoritos de los colombianos?

Willemstad, capital de Curazao y Patrimonio de la Humanidad, combina arquitectura colonial, gastronomía y una variada oferta cultural. Foto: Cortesía Oficina de Turismo de Curazao

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Las vacaciones de mitad de año mantienen el dinamismo del turismo internacional y Curazao se posiciona como uno de los destinos preferidos por los viajeros colombianos. Entre enero y junio de 2026, la isla recibió 28.817 visitantes procedentes de Colombia, lo que consolida al país como su tercer mercado emisor, con el 7 % del total de llegadas internacionales.

Solo en junio llegaron 7.144 colombianos, un crecimiento del 24 % frente al mismo mes de 2025, reflejando el interés por un destino que combina playas, cultura, deportes y una conectividad cada vez más amplia.

Uno de los principales factores detrás de este crecimiento es la facilidad para llegar a la isla. Curazao cuenta con vuelos directos desde Bogotá, Medellín y Barranquilla operados por Avianca, Wingo, Copa Airlines y Z Air. Además, durante la temporada de alta demanda entre junio y agosto, Copa Airlines incrementó sus frecuencias con operaciones diarias en varias rutas y vuelos adicionales.

A la conectividad se suma la facilidad para los viajeros colombianos. No se requiere visa para ingresar al destino; basta con contar con pasaporte vigente y diligenciar previamente la Tarjeta de Inmigración Digital. Asimismo, el uso generalizado de tarjetas internacionales y de dólares facilita las compras, mientras que la entrada en circulación del Florín Caribeño ha simplificado las transacciones comerciales.

Otro de los aspectos que suele generar dudas es el idioma. Aunque Curazao es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, el español es ampliamente comprendido gracias a la diversidad cultural de la isla y a su cercanía con Sudamérica. En el destino conviven más de 55 nacionalidades, lo que convierte al multilingüismo en parte de la experiencia cotidiana.

Más allá del tradicional turismo de sol y playa, Curazao también destaca por su oferta para los amantes del buceo. La isla cuenta con más de 70 puntos para practicar buceo y esnórquel directamente desde la costa, una característica que permite explorar sus arrecifes sin necesidad de embarcaciones.

La oferta turística también incluye un componente cultural y urbano. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina arquitectura colonial, arte urbano, gastronomía y una creciente oferta comercial y de entretenimiento.

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Durante el segundo semestre del año, la agenda de eventos fortalecerá aún más el atractivo del destino. Entre las principales citas se encuentran el Curazao North Sea Jazz Festival, que reunirá artistas internacionales como Rubén Blades, Gente de Zona, J Balvin, Sean Paul, Toto y Jon Batiste; el concierto “Mejor Tarde Que Nunca”, protagonizado por Romeo Santos y Prince Royce, y la Maratón KLM Curazao, que ofrecerá recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Antes de viajar, las autoridades recuerdan que los visitantes procedentes de Latinoamérica deben contar con la vacuna contra la fiebre amarilla. La aplicación Curazao Travel Guide App reúne información sobre alojamientos, itinerarios, actividades y requisitos para facilitar la planificación del viaje.

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