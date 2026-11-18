Arequipa es la segunda ciudad más poblada de Perú, con cerca de 1,2 millones de habitantes. / Miguel Cruz Foto: Miguel Ángel Cruz

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La primera recomendación al viajar a Perú es llegar con hambre. No solo por la cantidad de platos y propuestas que existen, sino porque en este país sentarse en la mesa puede explicar lo que un mapa apenas alcanza a señalar, ya que cada preparación abre una ruta hacia un cultivo, una comunidad y una forma de entender el territorio.

En Lima, esa primera aproximación tiene un escenario que anualmente reúne al país alrededor de sus cocinas. La feria Perú Mucho Gusto convierte la gastronomía en una invitación a viajar con el paladar, porque al probar algo desconocido la primera pregunta suele ser de dónde viene, y la respuesta casi siempre revela que detrás de una preparación hay un destino por conocer.

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Frente al Pacífico, en su edición de 2026, celebrada del 30 de octubre al 1 de noviembre, la propuesta de Perú Mucho Gusto permitió recorrer las 25 regiones peruanas sin abandonar Lima y conocer lo que sucede antes de que la comida llegue al plato. Sus espacios de mercado, demostraciones culinarias, cafés, chicherías y picanterías acercan tanto a las preparaciones como a los productos y conocimientos que las hacen posibles.

“Exponemos la gastronomía regional para que los turistas nacionales y extranjeros se incentiven y quieran conocer más Perú. Queremos fortalecer el turismo gastronómico de las 25 regiones del país a través de su gastronomía y el conocimiento de producciones locales”, resaltó Laura Alegría, subdirectora de promoción de turismo interno de PromPerú.

En la feria Perú Mucho Gusto participaron más de 500 expositores de las 25 regiones. / Cortesía PromPerú Foto: Cortesía PromPerú

Y cómo no hacer una feria entorno a estos saberes en un territorio que se distingue por su diversidad de productos como el cacao, que se cultiva en 16 regiones de Perú y tiene una diversidad genética única; la papa que es una de las contribuciones alimenticias más importantes del país para el mundo, con más de 4.000 variedades; o los ajíes que también encuentran su mayor diversidad en este destino.

La capital peruana vivió en esos mismos días un hecho simbólico: por primera vez en sus 24 años de historia, la gala de The World’s 50 Best Restaurants se celebró en Latinoamérica, el 4 de noviembre, en el Teatro Municipal de Lima. En esta edición, Perú consolidó tres restaurantes entre los 50 mejores del mundo: Kjolle, en el puesto 7; Mérito, en el 13; y Mayta, en el 45.

Pero la exploración gastronómica de Lima también tiene otras escalas, desde un “sánguche” para empezar el día hasta una mesa donde prolongar el almuerzo. En El Chinito, los chicharrones y los sánguches tradicionales en el desayuno ofrecen una entrada a la cocina cotidiana. Panchita, en Miraflores, invita a detenerse alrededor de la sazón criolla y las porciones generosas, con una propuesta que rinde homenaje a la comida tradicional limeña.

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En el mismo distrito, Bruto propone una cocina peruana con alma de taberna, pensada para compartir y reinterpretar preparaciones como el seco a la limeña o el ají de gallina. Y para la noche, Sastrería Martínez sorprende con una fachada que evoca y opera de día como una sastrería de antaño, pero en la zona reservada se esconde un auténtico bar puntuado en The World’s 50 Best Bars. Su puesta en escena permite cerrar el recorrido con otra expresión de la creatividad limeña, esta vez servida en una copa.

Arequipa: la ciudad blanca construida entre volcanes

Desde Lima, un vuelo de menos de una hora lleva a otro escenario en donde el horizonte tiene nombre: Misti, Chachani y Pichu Pichu. En Arequipa, estos tres volcanes no son un detalle lejano, componen la ciudad desde sus cimientos y siempre, si las nubes lo permiten, acompañan cualquier vista panorámica o mirador.

El Misti ocupa un lugar particular en esa relación: su imponente forma cónica casi perfecta que supera los 5.800 metros de altura es una referencia de la ciudad, una presencia que cuando aparece al final de una calle o más allá de los techos logra reducir a escala minúscula a los edificios más altos. Así, en Arequipa basta levantar la mirada para encontrar el orden de la naturaleza, que no necesita entrar en la ciudad para hacerse sentir.

Aunque no ha tenido erupciones significativas en años, el Misti se considera un volcán potencialmente activo. Foto: Miguel Ángel Cruz

Pero el volcán no solo se aprecia en el paisaje: la piedra con la que está construida la ciudad prolonga esa relación con el territorio. El sillar, una roca de origen volcánico, es la materia prima de la mayoría de los muros, arcos, bóvedas, fachadas y patios. Y aunque llamarla la Ciudad Blanca ofrece una primera imagen, ese título no alcanza a explicar sus matices.

Mario Vargas Llosa, uno de los arequipeños más famosos, la describía como “Arequipa la Blanca por haber sido erigida con sillar, ese fuego de sus tres volcanes que se convierte en una piedra dócil donde están atrapados los matices del blanco”.

Y el centro histórico refleja esos matices blancos y rosados con muros robustos y soluciones arquitectónicas que respondieron tanto a una búsqueda estética como a la necesidad de habitar una región sísmica. Por eso confluyeron técnicas locales e influencias europeas, reinterpretadas por quienes trabajaban la piedra.

Pero para comprender esta ciudad en su totalidad hay que acercarse a los lugares donde se muele, se cocina, se sirve y se comparte. Las picanterías conservan una parte esencial de esa memoria que se ha transmitido de generación en generación y sigue formando parte de su identidad.

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En la mesa, el rocoto relleno presenta una de las imágenes más reconocibles de Arequipa, un fruto picante relleno de carne que se cubre con queso y suele acompañarse con pastel de papa. El chupe de camarones propone otra opción, la de una preparación sustanciosa en la que se encuentran camarones de río, papa, maíz, leche y huevo. O la ocopa, que añade las papas bañadas con una salsa de hierbas, maní y ají.

La chicha de güiñapo conduce a otro de esos saberes. Elaborada a base de maíz negro fermentado, esta bebida acompaña la cocina arequipeña y mantiene un vínculo entre el cultivo, la transformación del grano y la mesa. Tradiciones como estas permitieron que en 2014 la picantería arequipeña fuera declarada Patrimonio Cultural de la Nación y la Sociedad Picantera de Arequipa trabaja en la preservación de esos pilares de la identidad local.

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Entre los fogones y el ajetreo de una picantería a la hora del almuerzo, Velmi Salas, picantera con más de 50 años de tradición y dueña de La Cau Cau, reconoce el orgullo que le da su oficio: “La picantería tenía un estatus muy bajo y se trataba como algo pobre, pero se ha elevado y se ha cambiado la mentalidad para reconocer que mantiene los conocimientos y tradiciones antiguas. Yo me siento muy orgullosa de ser picantera porque es el legado que me dejó mi madre y ahora los jóvenes no quieren cocinar como nosotras”.

Para ponerles mesa y dirección a esas tradiciones, La Cau Cau, en Sachaca, permite acercarse a la cocina picantera lejos del centro histórico. De regreso entre las calles de sillar, Victoria Museo Picantería combina restaurante, museo e investigación en una propuesta que mira la gastronomía arequipeña desde sus raíces hasta sus interpretaciones contemporáneas.

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En la calle Santa Catalina, 13 Monjas reúne pizzas de masa madre, carnes con hierbas andinas y quesos y vinos de pequeños productores. Frente a la plaza San Francisco, Zig Zag desarrolla una cocina que denomina “alpandina”, un encuentro entre influencias alpinas y andinas. Mumis, en el centro histórico, prolonga ese diálogo entre la pasta artesanal y la sazón arequipeña.

Esa voluntad de conservar lo propio encuentra otra expresión en el nombre original de la ciudad, “Ari quepay” proveniente del quechua y traducida como “aquí nos quedamos”. Según los relatos, la expresión fue evocada por el líder inca Mayta Cápac ante el asombro de ver los volcanes y el río Chili, que atraviesa Arequipa. En la actualidad, ese relato se reinterpreta e invita a los viajeros a detenerse, contemplar los volcanes y darle tiempo al paladar para conocer una cultura que se revela a través de sus sabores e ingredientes.

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