Destino Oculto 2026: así será el viaje en el que nadie sabrá a dónde va

La tercera edición de Destino Oculto se realizará en octubre y tendrá como pista “Un destino, dos paraísos”. Foto: Cortesía Wingo

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¿Se animaría a comprar un viaje sin saber a dónde va? Esa es la propuesta de Destino Oculto, que llega a su tercera edición. Los viajeros comprarán un paquete sin conocer cuál será su destino internacional y solo lo descubrirán cuando aterricen.

La experiencia se llevará a cabo entre el 22 y el 25 de octubre de 2026, con vuelos que partirán desde Bogotá y Medellín. Serán cuatro días y tres noches de viaje, con alojamiento, alimentación, bebidas, traslados y diferentes actividades incluidas.

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La propuesta conserva la dinámica de las dos ediciones anteriores, que tuvieron como destinos Punta Cana, en República Dominicana, y Montego Bay, en Jamaica. De acuerdo con Wingo, ambas experiencias obtuvieron niveles de satisfacción superiores al 95 % entre los viajeros participantes.

¿Qué se sabe del destino?

Por ahora, la información es limitada para mantener el misterio. Lo confirmado es que habrá dos vuelos de salida, uno desde Bogotá y otro desde Medellín, y que los viajeros conocerán su destino únicamente al aterrizar.

La única pista entregada para esta edición es “Un destino, dos paraísos”.

“Este año descubrir el destino será apenas el comienzo: los llevaremos a un destino, pero les tendremos preparados dos paraísos”, le dijo Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo, a El Espectador.

Jiménez también aseguró que la experiencia no está pensada exclusivamente para parejas. En las ediciones anteriores participaron amigos, familiares y viajeros de diferentes edades.

“Papá e hijo, mamá e hijo, dos tías, dos novios, dos esposos. Va de todo. Y todo el mundo termina siendo amigos”, señaló Jiménez.

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Una estrategia que va más allá del viaje

El directivo explicó que Destino Oculto cumple un papel dentro de la estrategia de posicionamiento de la aerolínea. “Es un ancla de posicionamiento de marca”, le dijo a El Espectador.

Las dos primeras ediciones de Destino Oculto llevaron a los viajeros a Punta Cana y Montego Bay, destinos que conocieron al aterrizar. Foto: Cortesía Wingo

Según Jiménez, la experiencia permite llevar a la práctica algunos de los atributos que Wingo busca construir alrededor de su marca: una propuesta de precios bajos, una experiencia que combine cercanía y confianza y el papel de la aerolínea como un aliado para quienes buscan hacer una escapada.

También señaló que la iniciativa funciona como un espacio para desarrollar experiencias junto con otras marcas. En esta edición participarán Corona y O Boticário, que harán parte de distintos momentos del viaje.

“Nos permite mostrar la esencia de nuestra marca en términos de la innovación que podemos entregar con esta experiencia, en términos de cómo se siente y cómo se vive la marca”, explicó.

Una experiencia con todo incluido

El paquete contempla los vuelos de ida y regreso, alojamiento en acomodación doble, alimentación y bebidas, traslados en el destino, asistencia de viaje, equipaje y las actividades incluidas en la experiencia.

El valor parte de USD 1.599 por persona, en acomodación doble. La venta comenzará a las 11:59 p. m. del 15 de septiembre, con Bogotá y Medellín como ciudades de origen y “Destino Oculto” como destino de reserva.

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Para participar, los viajeros deberán contar con un pasaporte vigente y en buen estado, con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha del vuelo. Según la organización, los ciudadanos colombianos no requieren visa para ingresar al destino elegido.

Por ahora, el destino permanece bajo reserva. La única pista disponible es “Un destino, dos paraísos”. ¿Ya sabe quién será su compañero o compañera de viaje?

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