Día Mundial del Turismo 2026: ¿cómo cambiará la inteligencia artificial los viajes?

La IA está cambiando la forma en que los viajeros eligen destinos y planifican sus viajes, mientras el sector debate cómo aprovechar esta transformación. Foto: Pixabay

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Cada vez más viajeros recurren a plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial para decidir dónde alojarse, qué visitar y qué destinos incluir en sus itinerarios. Esta transformación está modificando la manera en que las personas descubren lugares y planifican sus viajes, pero también plantea una pregunta para la industria: ¿quién decide qué destinos aparecen frente a los viajeros y quién se beneficia de esa visibilidad?

Ese será uno de los principales debates del Día Mundial del Turismo 2026, que se celebra este domingo 27 de septiembre bajo una agenda centrada en la inteligencia artificial y la transformación digital del sector. La conmemoración tendrá como escenario principal a San Salvador, El Salvador.

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La fecha, que se celebra desde 1980 en los Estados Miembros de ONU Turismo, busca poner en valor la importancia del turismo y su contribución económica y social. Este año, sin embargo, la conversación se concentra en una tecnología que ya está modificando las decisiones de los viajeros.

Las herramientas de inteligencia artificial pueden recomendar destinos, alojamientos, restaurantes y actividades a partir de las consultas de los usuarios. Con ello, las respuestas generadas por estas plataformas empiezan a convertirse también en un nuevo espacio de visibilidad para los destinos y las empresas turísticas.

Una transformación que ya está en marcha

Según ONU Turismo, el debate de 2026 parte de una diferencia frente a las ediciones anteriores: la inteligencia artificial no es una tendencia que el turismo deba prepararse para adoptar en el futuro, sino una tecnología que ya está interviniendo en la forma en que se descubre y consume el turismo.

Esto abre oportunidades, especialmente para pequeñas empresas y destinos que pueden encontrar nuevos canales para darse a conocer. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la concentración de la visibilidad turística y sobre el riesgo de que las recomendaciones digitales dirijan a los viajeros hacia un número limitado de lugares y plataformas.

Por ello, uno de los retos será determinar cómo garantizar que los destinos tengan participación en la construcción de las reglas y sistemas que definirán su presencia en el entorno digital.

ONU Turismo comparte que la discusión cobra especial relevancia en El Salvador. Semanas antes de la celebración del Día Mundial del Turismo, el país copresidirá en Ginebra el primer Diálogo Mundial de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un espacio destinado a abordar la regulación y gobernanza de esta tecnología.

Tecnología con impacto en el sector

La agenda del Día Mundial del Turismo incluirá demostraciones en San Salvador para mostrar aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos del turismo. La intención es abordar cómo estas herramientas pueden apoyar la toma de decisiones de gobiernos y empresas, transformar la experiencia de los viajeros y generar nuevas competencias para los trabajadores del sector.

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La conversación también estará relacionada con la capacidad de los destinos para utilizar la tecnología como una herramienta de promoción y desarrollo, en un escenario donde la información que reciben los viajeros está cada vez más mediada por plataformas digitales.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que los viajeros planifican sus viajes y descubren nuevos destinos. Foto: Getty Images

Para Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo, la transformación tecnológica debe estar acompañada de una visión que permita que sus beneficios lleguen a las personas y comunidades vinculadas al turismo.

“La inteligencia artificial influye cada vez más en nuestra forma de viajar, de trabajar y de conectarnos”, señaló, al tiempo que destacó que el progreso tecnológico solo tiene sentido si alcanza a todas las personas.

La funcionaria también advirtió sobre el riesgo de que una transformación sin una adecuada gestión pueda ampliar las brechas entre quienes participan en la definición de las nuevas reglas digitales y quienes únicamente deben adaptarse a ellas.

“Si se gestiona bien, la IA nos puede ayudar a construir un sector del turismo más eficiente y resiliente”: Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo

Uno de los desafíos identificados está precisamente en la falta de integración tecnológica dentro del propio sector turístico. Reservas, pagos y datos todavía funcionan en muchos casos de manera separada, lo que limita las posibilidades de aprovechar plenamente las herramientas digitales.

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Un debate que busca trascender la celebración

La agenda de este año no se limitará a las actividades del 27 de septiembre. ONU Turismo plantea avanzar en las bases de una posición común del sector frente a la inteligencia artificial, que posteriormente pueda ser promovida a través de sus órganos rectores.

Para António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, la inteligencia artificial puede fortalecer a las pequeñas empresas, mejorar los servicios y generar nuevas oportunidades, pero también puede provocar una mayor concentración de los viajeros en determinados destinos y plataformas si no se desarrolla bajo criterios de inclusión.

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En ese sentido, el debate incluye aspectos como la formación en competencias digitales, el acceso a la tecnología y la participación de trabajadores, comunidades locales y destinos emergentes en la construcción del futuro digital del turismo.

La discusión que plantea el Día Mundial del Turismo 2026 parte así de una realidad que ya está cambiando la industria: la inteligencia artificial comienza a influir en las decisiones que toman los viajeros antes y durante sus desplazamientos. El desafío será determinar cómo aprovechar esa transformación sin dejar por fuera a los destinos y comunidades que hacen posible la actividad turística.

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