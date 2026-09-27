Día Mundial del Turismo: cómo el sector impulsa el desarrollo de Colombia

Los destinos rurales y con riqueza natural, como Casanare, encuentran en la actividad turística una oportunidad para fortalecer sus economías. Foto: Cortesía: Alexis Puerta, @turismocasanare

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Cada viaje deja mucho más que fotografías y recuerdos. La llegada de visitantes activa una cadena económica que beneficia a hoteles, restaurantes, guías, pequeños comerciantes, emprendedores y artesanos, especialmente en territorios rurales. Por eso, el turismo se ha convertido en una herramienta de desarrollo económico y social que trasciende la experiencia de quien viaja.

En el Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, la actividad adquiere una relevancia especial por su capacidad para generar oportunidades en territorios que históricamente han enfrentado mayores dificultades para integrarse a las dinámicas económicas.

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Para las comunidades rurales e indígenas, entre otras poblaciones históricamente marginadas, el turismo ha sido un vehículo de integración, empoderamiento y generación de ingresos. Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), destaca que el impacto social de esta industria puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad, además de favorecer la protección de la vida silvestre y la preservación de culturas y comunidades.

El impacto tampoco se limita a la economía. Según Óscar Díaz, psicólogo, epidemiólogo y magíster en salud pública de la Universidad El Bosque, el cerebro tiene la capacidad de modificar su estructura a partir de las experiencias, los recuerdos, las emociones y las habilidades.

De acuerdo con el especialista, viajar abre la mente y permite conocer nuevos entornos, lo que puede aumentar la confianza y el deseo de explorar y aprender, además de fortalecer procesos cognitivos como el lenguaje, la memoria y las estrategias de solución de problemas. Las experiencias de viaje también exponen a las personas a nuevos estímulos relacionados con los sentidos, desde sonidos e idiomas hasta sabores, texturas, temperaturas y paisajes.

Un motor para los territorios

Durante las últimas décadas, el turismo ha registrado un crecimiento y una diversificación que lo han convertido, según ONU Turismo, en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo y en un motor del desarrollo socioeconómico.

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Después de recuperar en 2024 los niveles de llegadas internacionales previos a la pandemia, entre enero y septiembre de 2025 más de 1.100 millones de turistas internacionales viajaron al extranjero. La cifra representó un crecimiento de 5 % frente al mismo periodo de 2024 y de 3 % frente a 2019.

La actividad también tiene efectos sobre otros sectores. La expansión del turismo ha generado beneficios económicos y de empleo para actividades relacionadas, entre ellas la construcción, la agricultura y las telecomunicaciones. Además, el turismo representa casi el 10 % de la economía global y genera uno de cada nueve empleos.

En América Latina, gran parte del potencial turístico se concentra en la ruralidad, pequeños destinos con importancia patrimonial y territorios con riqueza natural. Allí, la llegada de visitantes puede traducirse en ingresos para hoteles, restaurantes y guías, pero también para pequeños comerciantes, emprendedores y artesanos.

La actividad turística representa una oportunidad para dinamizar las economías locales y generar ingresos para comunidades de regiones como La Guajira. Foto: Jhonatan Lagos

En Colombia, esa dinámica se refleja en las cifras del sector. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el turismo alcanzó en 2025 un valor agregado de COP 39,3 billones, equivalente al 2,35 % del PIB nacional, y generó más de 995.000 empleos formales.

Además, Colombia se consolidó durante 2025 como el país con mayor gasto de visitantes internacionales entre las economías de Centro y Suramérica, con casi USD 11.000 millones, de acuerdo con datos del WTTC.

Este papel cobra especial importancia en el contexto que atraviesa el país tras el terremoto del 10 de agosto. El evento motivó la declaración de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional debido a las afectaciones registradas en múltiples departamentos. En territorios cuya economía depende en buena medida del turismo, la recuperación también pasa por el regreso de los visitantes, la reactivación de los comercios y hoteles y la recuperación del empleo y la economía local.

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El panorama internacional, entretanto, plantea nuevos retos. Durante el primer semestre de 2026, las llegadas internacionales crecieron 0,4 %, hasta unos 690 millones de turistas, en un escenario marcado por las tensiones en Oriente Medio, el aumento de los precios del petróleo y las presiones inflacionarias.

Ante este escenario, ONU Turismo estima que las llegadas internacionales crecerán entre 1 % y 2 % durante 2026, frente a la previsión de entre 3 % y 4 % que había realizado en enero. La organización señala además que los viajeros seguirán buscando una buena relación calidad-precio y que podrían optar por destinos más cercanos o por viajes nacionales como respuesta al aumento de los precios y la incertidumbre.

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En el Día Mundial del Turismo, estas cifras muestran que viajar no solo significa descubrir nuevos lugares. También puede significar activar economías, generar oportunidades y contribuir a que comunidades y territorios encuentren en el turismo una vía para su desarrollo.

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