Diez emprendimientos colombianos para tener en el radar

A casi dos años de una de las crisis más grandes que ha atravesado el turismo en la historia reciente, aún nos encontramos no solo en el arduo proceso de recuperar el sector, sino en la tarea de rediseñarlo desde la base. Y dentro de todos los esfuerzos, lo que ha contribuido a acelerar el proceso de recuperación, ha sido saber que a pesar de los negativos que arrojó el sector, aún hay esperanza, pues existen oportunidades sobre todo cuando se habla de la aleación entre turismo, innovación y tecnología.

En términos globales, y para entender porqué el desarrollo de tecnología será fundamental en la transformación sostenible del turismo, solo basta con ver que, si bien el descenso de la inversión extranjera directa y de inversiones como la de infraestructura ha sido evidente, el rubro de inversión en tecnología y turismo por medio de los fondos de capital en el mundo creció a más de 22 millones de dólares durante 2020.

Dichos fondos se invirtieron en la escalación de startups de turismo a nivel global, que se apoyan en tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, el blockchain y el clean tech; que desarrollen soluciones enfocadas en sostenibilidad, impacto social y gobernanza. Además, se observa una tendencia novedosa para el sector, y es que no solo las empresas turísticas se están interesando por invertir en el turismo, sino que gigantes como Google, Amazon, MasterCard ya entendieron estratégicamente su relevancia, y son hoy en día los mayores inversionistas del sector.

En esta misma línea y entendiendo el enorme potencial que tiene el invertir en la digitalización del turismo y las múltiples oportunidades de empleo que puede generar, se crea en 2018 el departamento de Innovación, Educación e Inversiones, de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Esta Red de Innovación de la OMT, nos ha servido para conectar con más de 7.000 emprendimientos; algunos despegando, otros en plena fase de ideación, algunos obteniendo importantes rubros de inversión de capital, otros reinventándose y muchos de ellos manifestándonos su ilusión por incidir positivamente en la sociedad. Pero al final, aunque a simple vista parezcan diversos, hay algo en lo que coinciden todos: en los principios irrenunciable de trabajo arduo, constancia, disciplina y, sobre todo, en la disposición de asumir riesgos.

(Lea también: Activando el turismo consciente)

Durante estos años- y puedo sostenerlo con orgullo- el emprendimiento colombiano ha dejado su huella en todas las competiciones y retos organizados por la OMT. Hoy en día es reconocido como uno de los países con porcentajes de participación más elevado, pero además de la participación, en cada una de las competiciones y retos, es evidente el aumento en cuanto al nivel de madurez, calidad y preparación, pasando de ser solo participantes a clasificar como ganadoras en la última Competición por los ODS de la OMT, la más ambiciosa que hemos lanzado hasta la fecha.

Con la intención de reconocer estos esfuerzos y dar visibilidad al trabajo que realizan, desde la OMT hicimos un proceso de riguroso examen para seleccionar las propuestas más destacadas de Colombia. Estas fueron seleccionadas por el equipo de expertos en innovación de la Organización y los criterios de selección se centraron en los hitos alcanzados en términos de crecimiento, impacto, desarrollo tecnológico, financiación obtenida e inversores, todo esto antes y después de participar en alguno de los retos o competiciones de la OMT de 2018 a 2020.

Aquí, el resultado de los diez emprendimientos colombianos que recomendamos tener en el radar.

1. 3 - 2 - 1 Colombia: esta experiencia va más allá de degustar diferentes sabores, platos típicos o frutas exóticas, se trata de dar una mirada de 360 grados a la realidad oculta de un país que a través de su tradición culinaria expresa su verdadero poder.

3 - 2 - 1 Colombia ofrece tours, talleres, eventos y souvenires especializados que contribuyen a “nutrir” las comunidades con las que trabajan, ofreciendo y generando valor en el país.

2. Awake: es un mercado de experiencias de viaje para los amantes de la naturaleza y la aventura. Los viajeros pueden ponerse en contacto con anfitriones locales en lugares espectaculares, buscando, comparando y reservando desde pequeños hoteles y albergues, reservas naturales y áreas protegidas hasta guías, operadores locales u organizaciones comunitarias.

3. Escappy Travel: es una empresa tecnológica de innovación turística pionera en América Latina centrada en el concepto de “Viajar para sorprender”, donde se pueden explorar destinos turísticos únicos en Colombia y alojamientos fuera de lo tradicional.

4. Get Up and Go Colombia: promueve el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado a través de actividades y proyectos, convirtiendo los antiguos territorios de guerra en destinos culturales y gastronómicos para turistas nacionales y extranjeros.

5. Greenapple Cartagena: basada en la isla de Tierrabomba, se dedica a implementar un cambio duradero en la forma en que la industria hotelera gestiona los residuos y los recursos naturales en Cartagena, al tiempo que crean oportunidades de empleo sostenible para la población local.

6. Impulse Travel: ofrece viajes con un impacto positivo en los viajeros y la población local, desde una perspectiva local y auténtica, a la vez que crean conexiones significativas e inspiradoras. Su propósito es ofrecer experiencias que ayuden a poner en marcha los procesos de construcción de la paz y de transformación social a nivel local.

(Lea también: Impulse Travel, empresa colombiana, gana premio de la Organización Mundial del Turismo)

7. My Bagcycle: han diseñado una bicicleta plegable de bajo costo que reduce su tamaño tanto que puede ser llevada fácilmente en una maleta; está fabricada completamente en plástico reciclado, reutilizando 7 kg de material en desuso proveniente de bolsas y botellas para obtener un transporte rápido, ligero, práctico, resistente y accesible. El usuario puede contribuir reuniendo botellas, bolsas y plástico en desuso suficiente para la fabricación de su Bagcycle.

8. Nibi: es una plataforma de tecnología social donde las personas y las empresas pueden encontrar cientos de programas sociales y medioambientales de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para contribuir a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con Nibi las personas pueden convertirse en verdaderos agentes de cambio a través de experiencias de viaje de alto impacto, trabajo voluntario y donaciones. Al hacerlo, son recompensados con nibis, puntos virtuales que pueden canjear por descuentos en más de 60 marcas emergentes que venden productos y servicios sostenibles.

(Lea también: Jóvenes, líderes del cambio para una Colombia más innovadora y sostenible)

9. Oh Foodie: es una plataforma enfocada al turismo gastronómico, basada en la calidad y el conocimiento para lograr la confianza de sus usuarios, ofreciéndoles desde la inspiración hasta el destino, y conectándolos con personas que cocinan para deleitar.

10. Vaki: es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, donde se pueden crear campañas a las cuales llaman “Vakis”, una “vaca en línea” donde se busca recaudar fondos de personas que comparten los mismos ideales y quieren llevar a cabo un proyecto juntos. Cualquiera puede crear una Vaki, no importa si es una sola persona, un movimiento ciudadano o una comunidad con un mismo ideal.

*Directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).