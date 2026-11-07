El árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a Nueva York: fechas y novedades de 2026

Envuelto en más de 50.000 luces LED multicolor de bajo consumo y coronado con una estrella de Swarovski, el árbol se encenderá el miércoles 2 de diciembre. Foto: Tishman Speyer. / Cortesía

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La Navidad comienza a sentirse en Nueva York, EE. UU. Este 7 de noviembre, el emblemático árbol del Rockefeller Center llega a la ciudad para convertirse, una vez más, en uno de los principales atractivos de la temporada de fin de año. Su llegada marca el inicio de una celebración que cada año reúne a miles de residentes y viajeros alrededor de uno de los escenarios navideños más reconocidos del mundo.

Aunque el árbol podrá visitarse desde su instalación, el momento más esperado llegará el miércoles 2 de diciembre, cuando se realice el tradicional encendido durante la transmisión en vivo de Christmas in Rockefeller Center. La estructura estará decorada con más de 50.000 luces LED multicolor de bajo consumo y coronada por una estrella de Swarovski.

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A partir de esa fecha permanecerá iluminado todos los días hasta el 9 de enero de 2027. El 25 de diciembre, como es tradición, las luces estarán encendidas durante las 24 horas. Desde hace más de nueve décadas, este árbol se ha convertido en un punto de encuentro para neoyorquinos y turistas que visitan la ciudad durante las celebraciones de fin de año.

Una experiencia más cercana al árbol

Este año, el Rockefeller Center propone nuevas maneras de disfrutar de su principal atractivo navideño. Entre el 3 de diciembre y el 3 de enero de 2027, los visitantes podrán acceder a la nueva Top of the Rock Tree Experience, incluida en la boleta Holiday Top of the Rock.

La experiencia permitirá ingresar a un espacio especial junto al árbol para tomarse una fotografía exclusiva antes de subir al mirador. Además, la entrada incluye una fotografía digital de recuerdo sin costo adicional. Aunque contemplar el árbol desde los alrededores sigue siendo gratuito, esta alternativa ofrece una oportunidad para acercarse y vivir la celebración desde otro lugar.

Top of the Rock se transforma en el Polo Norte

La programación navideña también llegará a las alturas. Desde el 7 de noviembre y hasta el 3 de enero de 2027, el mirador Top of the Rock ofrecerá una experiencia inmersiva inspirada en el Polo Norte, como parte de la celebración de los 90 años de The Rink.

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La propuesta incluirá fotografías con Papá Noel, actividades de temporada y bebidas especiales en The Weather Room. Para quienes buscan una visita más exclusiva, el Holiday VIP Rock Pass estará disponible del 3 de diciembre al 3 de enero. Esta alternativa contempla un recorrido guiado de dos horas, vistas cercanas del árbol, acceso a un jardín privado para observar el espectáculo de luces de Saks Fifth Avenue y una visita VIP por el mundo navideño de Top of the Rock.

Top of the Rock se transformará en un mundo navideño inmersivo, con fotos con Papá Noel. Foto: Tishman Speyer. / Cortesía

Compras, restaurantes y planes para compartir

Más allá de sus atractivos tradicionales, el Rockefeller Center se convierte durante diciembre en un escenario para las compras y los encuentros alrededor de la gastronomía. El complejo cuenta con cerca de 50 tiendas distribuidas en dos niveles, entre ellas las insignias de LEGO, FAO Schwarz, Nintendo y McNally Jackson, además de marcas locales e internacionales.

La oferta gastronómica también hace parte de la experiencia. Restaurantes como NARO, 5 Acres, Le Rock y Jupiter conviven con Under 30 Rock, un espacio que reúne alternativas para comer algo rápido o compartir una comida durante el recorrido. Allí se encuentran propuestas como Daily Provisions, Ace’s Pizza y Black Seed Bagels.

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Chalets y cabañas para celebrar la Navidad

Quienes prefieran un plan alrededor de la pista de hielo podrán reservar los Holiday Chalets y las Rink 90th Anniversary Lodges. Estas experiencias tienen una duración de 50 minutos e incluyen fotografías conmemorativas y servicio de comidas y bebidas. Cada reserva exige un consumo mínimo de 25 dólares por persona.

Las cabañas estarán ambientadas con referencias a momentos destacados de los 90 años de historia de The Rink. La propuesta gastronómica de la Skate House, los chalets y las cabañas estará a cargo de 5 Acres Around the Rink, del chef Greg Baxtrom.

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