El renacer turístico de Florencia: así se fortalece este destino amazónico

Reserva Natural Y Ecoturística La Avispa, uno de los destinos que ofrece Caqueta.Travel. Foto: Caqueta.Travel

Mucho se ha dicho sobre el buen momento que vive el turismo en Colombia, con cifras que alcanzan los niveles más altos de la última década. Sin embargo, mientras ciudades como Cali, Medellín y Bogotá concentran gran parte de la atención, aún existen rincones del país que permanecen casi intactos y esperan ser descubiertos.

Uno de esos lugares es Florencia, en Caquetá. A pocas horas por una de las principales carreteras del sur del país, esta ciudad se presenta como la puerta de entrada a un territorio donde los Andes se encuentran con la Amazonia y dan forma a un paisaje excepcional. Sus alrededores sorprenden con cascadas cubiertas de vegetación, cañones imponentes, pozos naturales y una biodiversidad capaz de cautivar incluso a los viajeros más curiosos.

En conversación con El Espectador, Lina Patricia Mejía, secretaria de Emprendimiento y Turismo de la Alcaldía de Florencia, explicó que el municipio trabaja cada vez más por destacar su riqueza natural y cultural. Recordó que 2019 fue el pico más alto de turismo, no solo en Caquetá sino en toda Colombia, un año al que el municipio aún no se ha logrado regresar.

Según Mejía, ese crecimiento se dio porque los viajeros empezaron a buscar destinos diferentes, enfocados en naturaleza y bienestar, algo que el territorio ofrece con autenticidad.

“A esto se sumaron estrategias de promoción que visibilizaron sus atractivos y, sobre todo, el contexto del acuerdo de paz firmado en 2017, que permitió abrir espacios que antes eran inaccesibles. Incluso para nosotros, muchos de esos lugares eran desconocidos. Tras la firma del acuerdo, emergieron nuevas zonas por descubrir y numerosos residentes decidieron apostarle al turismo, lo que impulsó aún más la llegada de visitantes", señaló la secretaria.

“Sobre las cifras actuales de 2024 o 2025, y las exactas de 2019, una de las dificultades que tenemos es la falta de un centro de datos unificado. Para obtener información como la ocupación hotelera debemos acudir a fuentes externas”, señala.

Mejía también menciona que uno de los principales retos del turismo en Florencia es la accesibilidad. El costo de los tiquetes aéreos es elevado, en parte porque solo dos aerolíneas vuelan hacia la ciudad, lo que encarece el viaje y hace que algunos turistas opten por otros destinos.

“Otro desafío es superar los estigmas que aún persisten sobre Caquetá. Hemos trabajado intensamente para que las personas, especialmente quienes viven en el centro del país y en regiones más alejadas, se familiaricen con los destinos amazónicos y pierdan esa prevención que a veces sienten al pensar en visitarnos. Tanto la ciudad como el departamento, como puerta de entrada a la Amazonia, están plenamente preparados para recibirlos”, afirmó la secretaria.

A esto se suma el estado de las vías rurales, pues varios atractivos turísticos se encuentran fuera de la ciudad y las carreteras suelen deteriorarse por el clima, dificultando el acceso. No obstante, destaca que estos tramos han mejorado de forma considerable en los últimos años.

Un esfuerzo por fortalecer el turismo

Según la secretaria, una de las claves para impulsar el turismo en Florencia es fortalecer la promoción del destino. Los prestadores de servicios han avanzado notablemente: han mejorado sus instalaciones, ampliado sus capacidades técnicas y adoptado buenas prácticas de sostenibilidad. Esto se refleja en la experiencia de los viajeros, que suelen salir muy satisfechos de sus visitas.

“Hoy contamos con espacios realmente aptos para recibir turistas, siempre respetando la capacidad de carga, y con operadores bien capacitados que trabajan la sostenibilidad en cada detalle”, afirmó.

Entre las estrategias que han dado buenos resultados está la promoción en aeropuertos y salas de cine a nivel nacional, una iniciativa que funcionó especialmente bien en 2019 y que esperan retomar para seguir posicionando a Florencia como puerta de entrada a la Amazonia.

La ciudad también cuenta con un plan de desarrollo turístico propio, aprobado recientemente. Según Mejía, Florencia ha sido históricamente líder en turismo dentro del departamento, y desde la creación de la Secretaría de Emprendimiento y Turismo en 2013, el sector tiene una dependencia dedicada casi por completo a su fortalecimiento.

En este marco también se conformó el Consejo Municipal de Turismo, un órgano consultivo donde participan actores clave del sector y donde se toman decisiones de manera conjunta.

“Hace cerca de dos meses se aprobó el nuevo plan de desarrollo turístico, y ahora se está trabajando en un acuerdo para presentarlo al Concejo Municipal. No se busca una nueva aprobación —pues el plan ya está vigente— sino asegurar los recursos para su ejecución. Aunque la actual administración termina en dos años, el plan tiene una vigencia de diez, por lo que el objetivo es garantizar que las futuras administraciones cuenten con los fondos necesarios para continuar su implementación", aseguró.

Otra estrategia que la secretaria destaca con más fervor, debido a su apoyo a los jóvenes y de trasfondo comunitario, es la labor formativa impulsada a través de los Colegios Amigos del Turismo, una iniciativa del Viceministerio de Turismo y el Ministerio de Educación.

“En Florencia, tres instituciones hacen parte del programa, lo que permite que los jóvenes se vinculen al sector desde temprana edad. Algunos colegios rurales incluso cuentan con su propia agencia de viajes, operada por estudiantes que se gradúan como agentes turísticos. Otros ofrecen recorridos locales o custodio de petroglifos dentro de sus predios. Estos procesos se complementan con la formación técnica del SENA, que prepara a los estudiantes con competencias sólidas para integrarse al sector desde muy jóvenes", aseguró.

Finalmente, un segmento que ha tomado gran relevancia es el aviturismo. Caquetá, con su alta biodiversidad y la presencia de numerosas especies endémicas, se ha convertido en un atractivo para observadores de aves especializados.

Además, si desea visitar el municipio, la secretaria menciona que cuentan con rutas ya consolidadas, como el Cañón del Orteguaza y la Ruta Centro, que continúan fortaleciéndose para mostrar las bondades del territorio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo turístico.

“Mi mensaje final sería que Caquetá y Florencia tienen todo para recibir a los turistas. Por ello, deben venir, porque tenemos tesoros naturales escondidos y es que detrás de cada sitio turístico hay una historia, una historia de amor, una historia de vida, que quiere ser contada. Los visitantes tienen la oportunidad de vivir y compartir lo que se vive en la Amazonía”, finalizó.

