Los 5 destinos internacionales que serán tendencia en 2026 desde Colombia

Cada año, miles de colombianos se preparan para descubrir nuevos destinos, vivir experiencias memorables y cumplir el sueño de viajar. El inicio del año se ha convertido en el momento clave para planear con anticipación y comenzar a trazar la ruta de las experiencias que vendrán. Con la mirada puesta en 2026, Viajes Falabella realizó un análisis detallado del comportamiento del turismo, las tendencias globales y las nuevas preferencias de los viajeros, identificando los cinco destinos que se perfilan como los grandes protagonistas del próximo año.

Brasil: Río de Janeiro, en auge

Río de Janeiro se consolidó como el destino con mayor crecimiento entre los viajeros colombianos. De acuerdo con el reporte, las reservas hacia esta ciudad aumentaron un 246,6 % en el último año, posicionándola como una de las grandes tendencias para 2026. Sus playas icónicas como Copacabana e Ipanema, una agenda constante de eventos culturales y musicales, y su diversidad de experiencias explican este crecimiento. Actualmente, se pueden encontrar paquetes desde $2.692.398 por persona, que incluyen vuelos y hotel por seis días y cinco noches, así como actividades emblemáticas como el tour al Cristo Redentor, Selarón y el atardecer en el Pan de Azúcar desde $387.346.

Sedes del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará de manera significativa el turismo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Colombia, destinos como Ciudad de México, Guadalajara y Miami —sedes donde jugará la Selección Colombiana— han registrado una alta demanda de reservas en el último mes.Además del fútbol, estos destinos ofrecen experiencias turísticas destacadas. En Ciudad de México, un vuelo en globo sobre Teotihuacán, con excursión opcional a las pirámides, está disponible desde $505.486 por persona, mientras que la visita a Xochimilco, Coyoacán y la Casa de Frida Kahlo, con almuerzo incluido, tiene precios desde $185.800. En Guadalajara, la entrada al acuario Michin se ofrece desde $98.639 por persona, y desde Miami muchos viajeros aprovechan para extender su recorrido hasta Orlando y conocer Walt Disney World Resort.

Asia: Corea del Sur y Japón

El interés por Asia continúa en ascenso. Corea del Sur y Japón se posicionan como destinos cada vez más atractivos para los viajeros colombianos, gracias a su alto desarrollo tecnológico y a la riqueza de su cultura oriental. Entre las experiencias destacadas en Seúl se encuentra un recorrido de día completo por lugares emblemáticos como el palacio Gyeongbokgung, la Torre N Seoul y el pueblo tradicional Namsangol, desde $657.026 por persona. También se ofrece la visita a la zona desmilitarizada (DMZ) de Cheorwon, para conocer la historia de la Guerra de Corea, desde $427.072 por persona.

Europa: Eslovenia, una joya emergente

Eslovenia aparece como una de las grandes sorpresas para 2026. Según Viajes Falabella, este país europeo promete convertirse en destino tendencia por su equilibrada combinación de tradición y modernidad, visible en el casco histórico, los mercados y la vida cultural de su capital, Liubliana.La influencia de países vecinos como Italia, Austria, Hungría y Croacia se refleja en su gastronomía y arquitectura. Además, el país ofrece paisajes naturales únicos en los Alpes Julianos, el icónico Lago Bled —uno de los más fotografiados de Europa—, el Parque Nacional Triglav y las cuevas de Postojna y Škocjan, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Caribe: Jamaica y el encanto de Montego Bay

Montego Bay completa el listado como uno de los destinos caribeños más atractivos para 2026. Playas como Doctor’s Cave Beach, clima cálido durante todo el año y una amplia oferta cultural y de entretenimiento la convierten en una opción versátil. Entre las experiencias más buscadas se encuentran un día completo en Jamwest Adventure Park desde $420.310 por persona, un crucero romántico en catamarán al atardecer con barra libre desde $669.723, además de recorridos en balsas por el río Martha Brae, visitas históricas a Rose Hall Great House y campos de golf de clase mundial.

Estos cinco destinos reflejan un 2026 marcado por la diversidad de experiencias y la preferencia de los colombianos por el turismo cultural, los grandes eventos deportivos y la búsqueda de destinos que combinen descanso, naturaleza y aventura, reflejando la evolución de los intereses de los viajeros de nuestro país, según los datos recopilados por Viajes Falabella.

