Empezó la temporada navideña en Nueva York con el árbol del Rockefeller Center

El árbol de Navidad de Rockefeller Center estará en exposición hasta mediados de enero de 2026. Foto: Cortesía

La magia navideña llegó oficialmente a Nueva York con la instalación del emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center, un símbolo mundial de las fiestas que marca el inicio de la temporada en la ciudad. El abeto, colocado el pasado 8 de noviembre, vuelve a atraer a miles de visitantes que se reúnen para disfrutar de una de las tradiciones más esperadas del año.

Nuevas experiencias navideñas

Este 2025, el Rockefeller Center presenta novedades exclusivas para quienes buscan vivir la Navidad de una forma única. Una de ellas es la entrada “Holiday Top of the Rock”, que ofrece acceso preferencial a una zona de observación para fotografiarse con el árbol antes de subir al mirador y contemplar el skyline de Manhattan.La experiencia estará disponible del 4 de diciembre al 10 de enero, y los boletos pueden adquirirse en rockefellercenter.com o directamente en la taquilla del mirador.

La pista de hielo más emblemática de Nueva York

Otro de los grandes atractivos es la mítica pista de hielo del Rockefeller Center, que reabre con opciones renovadas. Los visitantes pueden optar por la entrada general, que incluye una sesión de una hora, o por la experiencia VIP Skate, que añade el acceso a un nuevo salón climatizado con bebidas calientes y alquiler gratuito de patines.

Sabores y vistas navideñas

Para quienes buscan una experiencia gastronómica especial, los chalets privados Après Skate ofrecen una cena con vista privilegiada al árbol y la pista de hielo. El menú, diseñado por el restaurante 5 Acres, incluye clásicos postres navideños. Las reservas para noviembre comienzan desde 190 dólares.

Un recorrido lleno de historia y espíritu festivo

El Pase VIP Rock: Edición Navideña invita a descubrir el Rockefeller Center desde una perspectiva única. Este tour guiado celebra el arte, la historia y la arquitectura del complejo, con acceso prioritario al mirador Top of the Rock, la plataforma giratoria SKYLIFT, y The Beam, la instalación que recrea la icónica fotografía de 1932 de los obreros sobre una viga de acero.El recorrido incluye además un brindis con champaña y la visita a un jardín secreto con vistas panorámicas de la ciudad.

Encuentro con Santa Claus

Del 5 al 25 de diciembre, los visitantes podrán vivir la clásica experiencia de fotografiarse con Papá Noel entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m. El pase incluye imágenes digitales y acceso a distintos espacios del mirador, como The Beam Experience, SKYLIFT y la Welcome Gallery.

El encendido oficial del árbol de Navidad se realizará el jueves 4 de diciembre, y las luces permanecerán encendidas hasta el 10 de enero de 2026, iluminando una vez más el corazón de Manhattan y celebrando el espíritu festivo que atrae a millones de personas de todo el mundo.

