Escapadas románticas: destinos y planes para celebrar el Día del Amor y la Amistad

Cartagena es una de las ciudades más románticas de Colombia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Septiembre es el mes del Amor y la Amistad, una fecha ideal para escapar de la rutina y disfrutar de experiencias únicas en pareja, o planear el viaje con el que siempre ha soñado. Pensando en esto, Viajes Falabella comparte una guía especial de destinos, hoteles y paquetes diseñados para planear una escapada romántica inolvidable.

Viajes en pareja, una tendencia en crecimiento

La agencia multicanal asegura que este 2025 los viajes en pareja han tenido un repunte significativo. “El 65 % de las reservas turísticas han sido para parejas, un 50 % más que el año pasado. Entre los destinos más buscados se destacan Cartagena, Santa Marta y Panamá”, aseguró Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia.

Escenarios ideales para el romance

El primer paso de toda escapada romántica es elegir un destino que combine encanto y tranquilidad.

En Colombia, sobresalen Cartagena (Bolívar), Barichara (Santander), Villa de Leyva (Boyacá), Guatapé (Antioquia) y el Eje Cafetero.

En Latinoamérica, destacan San Miguel de Allende en México, el Valle de Colchagua en Chile, Mendoza en Argentina y Cusco con el Valle Sagrado en Perú.

En Europa, los clásicos del romanticismo nunca pasan de moda: París (Francia), Santorini (Grecia), Venecia (Italia) y Brujas (Bélgica).

Tres hoteles recomendados en Colombia

Algunos de los favoritos por los turistas que viajan en pareja son:

1. Hotel Dann Cartagena: Con acceso directo a la playa, piscina y restaurante especializado en cocina local, ofrece todo lo necesario para disfrutar de la costa con confort y romanticismo.

2. Hotel Windsor House Inn by GEH Suite (Bogotá): Ubicado en el exclusivo barrio El Chicó, combina modernidad, calidez y ubicación estratégica para quienes prefieren una experiencia urbana.

3. Sotavento Cabañas (Guatapé): A orillas de la represa más emblemática de Antioquia, sus cabañas con hidromasaje y actividades náuticas brindan el escenario perfecto para parejas que buscan naturaleza y aventura.

👀🌎📄(Lea también: Colombianos aprovechan dólar barato para viajar más: los destinos más elegidos)

Paquetes para enamorados

Para quienes desean viajar en este último trimestre del año, la agencia recomienda tres planes completos con vuelos, alojamiento, impuestos y tasas:

Montego Bay, Jamaica: siete días y seis noches en el RIU Montego Bay - Adults Only All Inclusive, desde USD $1.377 por persona.

Playa Blanca, Panamá: cinco días y cuatro noches en Playa Blanca Beach Resort All Inclusive, desde USD $513 por persona.

Aruba: cuatro días y tres noches en el Eagle Aruba Resort, desde USD $651 por persona.

Más allá de los obsequios tradicionales, regalar un viaje en el mes del Amor y la Amistad se convierte en una experiencia compartida, cargada de recuerdos y momentos especiales. Desde una caminata por calles coloniales hasta un atardecer frente al mar, cada destino se transforma en el escenario perfecto para celebrar el amor.

Programación especial de Hoteles Estelar

Durante todo el mes de septiembre, Hoteles Estelar y los restaurantes de La Ruta de los Sabores han diseñado una agenda de actividades para conmemorar el mes del amor y la amistad. La programación reúne propuestas gastronómicas, de entretenimiento y planes de alojamiento que buscan ofrecer experiencias para parejas, familias y grupos de amigos.

Entre las actividades que se ofrecerán en Bogotá destacan los talleres de cocina interactivos, en los que los participantes podrán preparar su propia pizza artesanal en Tonnarello o descubrir los secretos del sushi en Maki Bar. La propuesta gastronómica se complementa con cenas especiales en Kuzina y Bulería, brunch familiares en Tonnarello y Origen, además de una cata de vinos en The Wine Bar.

Los amantes de los atardeceres y la música en vivo podrán disfrutar de encuentros frente al mar en Chiringuito Santamar, en Santa Marta; así como de rumbas en las alturas en 51 Sky Bar, en Cartagena, y 16 Sky Bar, en Medellín. Para quienes buscan un plan diferente, el tributo a Guns & Roses en 1776, ubicado en el Hotel Estelar Square de Medellín, promete una velada inolvidable al ritmo del rock clásico.

La programación incluye también planes con alojamiento, cenas temáticas y detalles especiales para quienes buscan celebrar de manera más íntima o divertida.

Planes en Bogotá

En la capital colombiana, hoteles, restaurantes y espacios gastronómicos también han preparado propuestas que van desde cenas exclusivas hasta talleres participativos, pensadas para parejas y grupos de amigos.

Entre las novedades destaca el NH Urban 93 Royal, que presenta un taller de pizzas en el que cada grupo prepara su propia creación, desde recetas tradicionales hasta opciones gourmet. El plan incluye bebida o cerveza y está diseñado para grupos de entre 10 y 20 personas.

Por su parte, hoteles de lujo como el Hilton Bogotá Corferias ofrecen planes como la “Escapada Romántica”, que combina alojamiento con decoración especial, cena de tres tiempos, spa en pareja y coctelería, además de acceso a zonas húmedas. El Grand Hyatt Bogotá se suma con rituales de spa, suites decoradas, “brunches” con música en vivo y menús exclusivos en restaurantes como Ushin Japanese & Grill. El W Bogotá propone el “Night Brunch Amor” y “Amistad Edition”, con estaciones de comida, DJ y coctelería ilimitada, además de paquetes con estadía, desayuno buffet y spa.

El JW Marriott Bogotá, en tanto, organiza un brunch dominical con estaciones de cocina internacional, decoración romántica y espacios para fotos, mientras que el Hilton Bogotá complementa la celebración con cenas temáticas, fiestas en “rooftop” y desayunos extendidos.

Con estas opciones, Bogotá consolida su oferta de planes para todos los presupuestos y estilos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.