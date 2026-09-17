Localidad Chapinero Foto: IDT

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Este es el barrio de Bogotá que está entre los 10 más “cool” del mundo, según ranking Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá ya no se descubre únicamente desde sus lugares más conocidos. La ciudad también se vive en sus barrios: en las calles donde el arte ocupa las paredes, en los restaurantes que reinterpretan los sabores colombianos, en las tiendas independientes y en los espacios culturales que convierten cada recorrido en una experiencia distinta.

Y parece que esa manera de vivir Bogotá también está llamando la atención afuera. Chapinero Alto fue incluido por la revista británica Time Out entre los 40 barrios más "cool" del mundo este año y ocupó el séptimo lugar, por encima de sectores de ciudades como Tokio y Roma.

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La publicación puso la mirada sobre una zona que combina la vida urbana con otro de los paisajes característicos de la capital: las montañas y la vegetación que rodean sus calles. Pero ¿qué tiene Chapinero Alto que lo llevó a entrar en esta selección?

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¿En qué se destacó Chapinero Alto en Bogotá?

Elegir un barrio no es fácil. Hay miles alrededor del mundo con propuestas únicas, escenas culturales propias y distintas formas de vivir la ciudad. Por eso, para definir cuáles merecían entrar en su lista de los barrios más cool de 2026, Time Out recurrió a su red de expertos locales, quienes conocen de cerca los lugares para comer, beber, comprar y pasar el tiempo en sus ciudades.

La revista también tuvo en cuenta aspectos como la gastronomía, la vida nocturna, los negocios independientes, la habitabilidad y el sentido de comunidad. Con esos criterios, seleccionó 40 barrios alrededor del mundo.

Entre ellos está Chapinero Alto, que ocupó el séptimo lugar. Time Out lo describe como un barrio residencial con aire de pueblo, ubicado sobre calles inclinadas y rodeado por las montañas cubiertas de vegetación de Bogotá. Uno de los principales atractivos del barrio es la combinación entre su paisaje y una escena gastronómica y creativa que continúa creciendo. En sus calles hay restaurantes, cafés, bares de vinos, tiendas de diseño independiente, librerías y locales de antigüedades.

También destaca la mezcla arquitectónica del sector, donde conviven mansiones de ladrillo de estilo Tudor, construcciones de baja altura de los años setenta y apartamentos tipo loft. Una diversidad que también se refleja en quienes viven y pasan por sus calles, y es que la revista menciona a jóvenes locales, artistas, estudiantes, expatriados y nómadas digitales, además de destacar la presencia de una importante comunidad LGBT+.

Y hay otro dato que pone en perspectiva el reconocimiento: este es el único barrio latinoamericano que se ubicó entre los diez primeros de la lista.

Pero este no es el primer reconocimiento internacional que recibe Bogotá por la manera en que se vive y se descubre la ciudad.

Otro ranking la incluyó entre los destinos urbanos destacados por su autenticidad. Para elaborar esta clasificación se utilizó el llamado Authenticity Index, un análisis de más de 1,3 millones de reseñas de viajes publicadas en internet. En esta medición, Bogotá obtuvo un Authenticity Score de 100, esto debido a la combinación entre elementos de su historia y expresiones contemporáneas: desde la herencia indígena muisca y la arquitectura colonial que todavía hace parte del paisaje urbano, hasta el arte callejero y la oferta cultural de distintos sectores de la ciudad.

Para los viajeros, esa mezcla se traduce en experiencias que van más allá de los recorridos turísticos habituales: probar comida en establecimientos locales, caminar por barrios históricos como La Candelaria, encontrarse con intervenciones de arte urbano o conocer tradiciones como el consumo de chicha. Son algunos de los elementos que el estudio tomó en cuenta para describir la experiencia de visitar Bogotá.

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¿Qué recomienda hacer en Chapinero Alto?

Una de las formas de conocer Chapinero Alto es recorrerlo a pie. Time Out propone un recorrido que combina cafés, galerías, tiendas independientes, restaurantes y bares, aprovechando también las calles inclinadas del sector y el paisaje de los Cerros Orientales.

Gastronomía: La zona reúne restaurantes, cafés y bares que han convertido la comida en uno de sus principales atractivos. Hay desde cafés de especialidad y propuestas de brunch hasta restaurantes que trabajan con ingredientes y preparaciones colombianas. Time Out menciona lugares como Diosa Café, Híbrido, Mesa Franc y El Chato como parte de este recorrido.

La zona reúne restaurantes, cafés y bares que han convertido la comida en uno de sus principales atractivos. Hay desde cafés de especialidad y propuestas de brunch hasta restaurantes que trabajan con ingredientes y preparaciones colombianas. Time Out menciona lugares como Diosa Café, Híbrido, Mesa Franc y El Chato como parte de este recorrido. Arte y cultura: Las galerías, librerías, tiendas de diseño y otros negocios independientes también hacen parte de la identidad del sector. Entre las recomendaciones de la revista están Mmaison Galeria, dedicada a artistas latinoamericanos emergentes, y Átiko, una tienda de ropa vintage.

Las galerías, librerías, tiendas de diseño y otros negocios independientes también hacen parte de la identidad del sector. Entre las recomendaciones de la revista están Mmaison Galeria, dedicada a artistas latinoamericanos emergentes, y Átiko, una tienda de ropa vintage. Senderismo y naturaleza: La cercanía con los Cerros Orientales permite complementar el recorrido urbano con actividades al aire libre. Desde Chapinero Alto se puede llegar a la Quebrada La Vieja , uno de los senderos de los cerros, y adentrarse en zonas de bosque donde es posible observar aves y disfrutar del paisaje de montaña. Es una opción para quienes quieren combinar gastronomía, cultura y caminatas en un mismo recorrido, sin salir de Bogotá.

La cercanía con los Cerros Orientales permite complementar el recorrido urbano con actividades al aire libre. Desde Chapinero Alto se puede llegar a la , uno de los senderos de los cerros, y adentrarse en zonas de bosque donde es posible observar aves y disfrutar del paisaje de montaña. Es una opción para quienes quieren combinar gastronomía, cultura y caminatas en un mismo recorrido, sin salir de Bogotá. Vida nocturna: Al caer la tarde, los cafés y restaurantes dan paso a bares y espacios para tomar algo. Time Out destaca los bares de vinos y terrazas del sector, aunque la oferta nocturna del barrio va más allá de estos establecimientos.

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