Exportación de divisas por turismo igualó valores prepandemia en Colombia

La temporada de mitad de año, mostró una reactivación importante para el turismo receptivo en Colombia, que a su vez permitió visualizar el aumento de los registros referentes a los aportes económicos que generan los visitantes no residentes al país. Las divisas por turismo se determinan como el elemento más relevante para la exportación de servicios en esta actividad, que en varias oportunidades ha superado parte de las exportaciones de bienes tradicionales como, café, carbón, banano, ferroníquel, entre otros.

A pesar de la crisis económica que se presenta en algunos países y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el turismo receptivo, conformado por los visitantes extranjeros, colombianos residentes en el exterior y pasajeros en cruceros internacionales, presentó importantes mejoras en el segundo trimestre del año.

De acuerdo a los datos del Banco de la República, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) calcula que las exportaciones por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros fue de USD$1.641 millones, esto significa un crecimiento del 16 % en comparación con el mismo periodo en 2019.

“El esfuerzo de los empresarios de la cadena turística, las agencias de viajes especializadas en turismo receptivo y los operadores turísticos, son parte del logro de atraer esos extranjeros al país, a través de la participación en ferias internacionales, espacios de comercialización y promover la promoción de Colombia en el exterior. Nuestro país debe seguir trabajando con el Gobierno Nacional, sobre todo, con lo referente a la búsqueda de la paz y la seguridad, temas fundamentales para encontrar alternativas productivas que suplan la disminución de recursos minero energéticos, siendo el turismo el sustituto ideal”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

La Asociación, con base en datos del Banco de la República, calcula que, para el primer semestre del año, los viajes y el transporte aéreo fue de USD$3.208 millones, lo que significa un crecimiento del 1 % respecto al mismo periodo en 2019, lo que permite superar los valores prepandemia, y que pueda estimarse que al cierre del año tengamos un crecimiento entre el 6 % al 10 %.

De esta manera, Anato calcula que, el gasto promedio per cápita de los visitantes no residentes durante el primer semestre del año fue de USD$1.617, superando en un 8 % a los USD$1.498 registrados en el mismo periodo en 2019.

“Al lograr estas cifras positivas, ya no hablamos de reactivación, sino de crecimiento, de lo que representa la importancia de la llegada de visitantes no residentes a nuestro país, puesto que es un factor relevante no solo para el sector turístico, sino para la economía colombiana. Es fundamental seguir trabajando en aspectos como la seguridad, la formalidad, la conectividad, el apoyo a las empresas, entre otras, que permitan atraer a nuevos turistas internacionales con un buen promedio de gasto”, concluyó la dirigente gremial.

