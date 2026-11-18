Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

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Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales con motivo de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

De acuerdo con las proyecciones de Migración Colombia, cerca de 58.000 turistas extranjeros llegarían al país para asistir al encuentro deportivo, lo que generará un incremento en el flujo de viajeros entre el 18 y el 23 de noviembre. El mayor volumen de llegadas se concentraría entre el 19 y el 21 de noviembre.

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El aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, atendería cerca de 34.000 movimientos migratorios, mientras que el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, registraría alrededor de 15.000. En conjunto, ambas terminales concentrarían el 85 % de los flujos previstos. Por su parte, el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena recibiría cerca de 3.000 movimientos migratorios.

Ante este panorama, Migración Colombia anunció un plan de contingencia para atender la llegada y salida de viajeros. En Barranquilla, el dispositivo contará con 42 oficiales distribuidos en cuatro turnos, ocho pasillos de Biomig para agilizar los procedimientos y personal especializado en verificación documental. La entidad también realizará un seguimiento permanente de las cifras para ajustar su capacidad de atención según la demanda.

El evento también marcará el estreno de la zona internacional del aeropuerto Ernesto Cortissoz, que cuenta con mayor capacidad, nuevos filtros de inmigración y puntos adicionales de Biomig. Las adecuaciones se realizaron con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla.

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Medidas de seguridad en hoteles y zonas turísticas

El operativo migratorio se extenderá a otros puntos de la ciudad, en medio de una demanda turística que, según la entidad, ya superó la capacidad hotelera de Barranquilla.

La escultura de Shakira se suma al repertorio de monumentos que, como la misma ciudad, atraen a viajeros en busca de autenticidad, cultura e identidad propia. Foto: Miguel A. Cruz

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Cámara de Comercio de Barranquilla, ProColombia e Interpol, Migración Colombia comparte que adelanta capacitaciones para más de 100 funcionarios de las 70 cadenas hoteleras presentes en la ciudad. Los temas incluyen prevención de delitos contra menores de edad, seguridad digital, fraude, normatividad migratoria y registro de extranjeros en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE).

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Asimismo, se realizarán jornadas de verificación en las principales zonas turísticas y establecimientos de hospedaje, con el acompañamiento de la Alcaldía y la Policía Nacional, para promover prácticas de turismo seguro y responsable.

“Desde Migración Colombia, hemos dispuesto nuestro talento humano, capacidad operativa y tecnología al servicio del desarrollo exitoso de este importante evento, que ratifica a Barranquilla como uno de los principales destinos turísticos y comerciales de la región”, afirmó José Luis Castañeda, director general de la entidad.

Además de la llegada de viajeros por vía aérea, Migración Colombia estima que más de 1.700 personas ingresarán por vía terrestre a través del puesto de control migratorio de Rumichaca, en Nariño.

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