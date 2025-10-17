Selvas que respiran historia: la apuesta de Malasia por un turismo en equilibrio

El país protege especies emblemáticas como el orangután, el oso malayo y el rinoceronte de Sumatra. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Malasia, cada paso invita a descubrir no solo la belleza de sus playas y selvas, sino también un compromiso profundo con la conservación ambiental y las comunidades locales. En este destino del Sudeste Asiático, el turismo se convierte en una experiencia transformadora que une naturaleza, cultura y sostenibilidad.

Más del 60 % del territorio malasio está cubierto por bosques tropicales, algunos con más de 130 millones de años de antigüedad. En Taman Negara Pahang, los visitantes pueden recorrer puentes colgantes suspendidos entre las copas de los árboles y observar especies únicas de flora y fauna. En Sabah y Sarawak, en la isla de Borneo, reservas como el Rainforest Discovery Centre permiten explorar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, donde la historia natural y el conocimiento ancestral coexisten en equilibrio.

El compromiso con la conservación también se extiende a las costas. En el norte, Tun Mustapha Park, uno de los parques marinos más grandes de Asia, protege arrecifes de coral, manglares y comunidades pesqueras, demostrando que el turismo responsable puede ser un aliado de la naturaleza.

Malasia ha impulsado además un modelo de alojamientos sostenibles que minimizan el impacto ambiental y promueven experiencias auténticas. Desde resorts ecológicos en Langkawi que funcionan con energía renovable y programas de reciclaje, hasta lodges rurales que fomentan el contacto con la cultura local, cada estancia se convierte en una forma de viajar con conciencia.

El turismo comunitario también ocupa un lugar central. Los pueblos originarios —como los Orang Asli en la península y las comunidades indígenas de Borneo— abren sus puertas a los visitantes para compartir tradiciones, artesanías y gastronomía autóctona. Estas experiencias permiten comprender la riqueza cultural de un país donde la hospitalidad es parte esencial de la herencia viva.

La protección de la vida silvestre es otro de los pilares del turismo responsable en Malasia. En el Kuala Gandah Elephant Conservation Centre, por ejemplo, los viajeros pueden conocer los esfuerzos por rescatar y cuidar elefantes, mientras aprenden sobre la importancia de la educación ambiental. Iniciativas similares protegen especies emblemáticas como el orangután, el oso malayo y el rinoceronte de Sumatra.

Desde el KL Forest Eco Park, un pulmón verde en el corazón de Kuala Lumpur, hasta los paisajes montañosos de Pahang y los valles arqueológicos de Lenggong Valley, Patrimonio Mundial de la UNESCO, Malasia demuestra que el turismo sostenible no es una moda, sino una forma de vida.

Viajar a Malasia es una invitación a aprender, respetar y conectar. Un destino donde cada experiencia tiene propósito y donde el viajero puede ser parte activa del cambio, dejando una huella positiva en el planeta.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.