Costa Rica impulsa el turismo creativo y sostenible con “Colors of Costa Rica”

Artista costarricense Franko Guevara y Heilyn James, líder del mercado de México y Sudamérica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Foto: Cortesía

En un contexto donde las alianzas entre marcas se transforman en estrategias de identidad y conexión cultural, Esencial Costa Rica y la firma colombiana de lujo Mario Hernández presentan “Colors of Costa Rica”, una colaboración que fusiona arte, diseño y sostenibilidad para proyectar la esencia costarricense en el ámbito internacional.

En los últimos cinco años, las colaboraciones estratégicas entre marcas han crecido un 45 %, según el portal Puro Marketing, impulsadas por consumidores que buscan productos con historias auténticas y significado local. En esa tendencia, “Colors of Costa Rica” se consolida como un puente simbólico entre ambos países, reivindicando el valor del arte y los oficios latinoamericanos.

La colección, integrada por cinco carteras de edición limitada, fue diseñada por el artista costarricense Franko Guevara (Pizuikas), quien plasmó en cada pieza una narrativa visual inspirada en la biodiversidad costarricense. Con su estilo vibrante, Guevara combina ilustración, arte urbano y naturaleza, logrando un diálogo entre color, textura y emoción.

“Mientras buscaba inspiración en la abundante biodiversidad de Costa Rica, descubrí tonos y siluetas que coincidían de manera orgánica y aportaban frescura a las piezas. Fue un orgullo colaborar con Mario Hernández y convertir cada diseño en una ventana hacia Costa Rica”, señaló el artista.

Diseño con propósito y causa social

El lanzamiento oficial de la colección se realizó el 15 de octubre en Bogotá, durante una subasta privada que reunió a representantes del ámbito cultural, institucional y de diseño. Parte de los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Mariposas Son Colombia, reconocida por su programa Mariposario Móvil, que lleva experiencias de conexión ambiental a hospitales infantiles.

Gracias a esta donación, el mariposario visitará centros de salud donde niños en tratamiento contra el cáncer podrán experimentar la transformación y esperanza que simbolizan las mariposas, fortaleciendo la dimensión social y humana del proyecto.

Un puente entre cultura, lujo y sostenibilidad

En entrevista con El Espectador, Heilyn James, líder del mercado de México y Sudamérica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), explicó que esta alianza refleja la visión de Esencial Costa Rica de conectar creatividad, sostenibilidad y propósito.

“Con Colors of Costa Rica abrimos canales simbólicos para que los colombianos vivan nuestro destino desde una dimensión de lujo con sentido, creatividad y conexión auténtica”, afirmó James.

Desde Esencial Costa Rica, la colección se concibe como un manifiesto de identidad nacional, que proyecta los valores esenciales del país: sostenibilidad, innovación, excelencia y felicidad. Las piezas fueron elaboradas con materiales responsables y procesos artesanales que respetan los tiempos del oficio, reafirmando el compromiso con el diseño consciente.

Entre las inspiraciones de Guevara destacan la mariposa Morfo Azul, la flor ave del paraíso, las orquídeas, el ibis blanco y las ranitas cristal y flecha verde, símbolos reinterpretados desde una mirada artística que celebra la vitalidad costarricense.

“Mario Hernández comparte con nosotros la pasión por los procesos manuales, la autenticidad y el deseo de contar historias con propósito. Esta alianza trasciende lo comercial: es una celebración del talento latinoamericano y del poder del arte como lenguaje común”, agregó James.

Un nuevo capítulo para el diseño latinoamericano

“Colors of Costa Rica” marca un hito en la estrategia de Esencial Costa Rica por posicionar al país no solo como un destino turístico, sino también como referente de diseño, arte y sostenibilidad. A través del lujo con propósito, Costa Rica reafirma su papel como destino creativo y cultural.

La marca país planea continuar impulsando proyectos que articulen turismo, cultura y sostenibilidad en América Latina, consolidando a Colombia como un socio clave en ese proceso.

“Lo que viene es seguir fortaleciendo ese vínculo entre creatividad, naturaleza y bienestar que tanto nos une con Colombia”, concluyó James.

