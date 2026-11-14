Para los viajeros colombianos, la principal puerta de entrada a Gramado es Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Gramado: así es el festival de Navidad de Brasil que dura 88 días Andrés Montes Alba Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Mientras en Colombia se acerca la temporada de alumbrados de diciembre, en el sur de Brasil la Navidad ya está en marcha. Gramado, una ciudad de la Serra Gaúcha, en el estado de Rio Grande do Sul, celebra la edición 41 del Natal Luz, un festival que durante 88 días transforma sus calles y escenarios en espacios dedicados a los desfiles, la música y los espectáculos de luces.

La programación comenzó el 22 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 17 de enero de 2027. Según la Alcaldía de Gramado, esta edición reúne más de 500 presentaciones organizadas por Gramadotur, con actividades que combinan espectáculos de gran formato y propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

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El festival se desarrolla tanto en recintos con boletería, como Expogramado, Serra Park y el Palácio dos Festivais, como en espacios públicos del centro. Esta distribución permite recorrer las calles decoradas, asistir a presentaciones al aire libre y conocer algunas de las tradiciones que acompañan la celebración navideña en la región.

Uno de los eventos tradicionales es la Tannenbaumfest, una jornada en la que los habitantes participan en la decoración de árboles de Navidad. A esta actividad se suman el encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y los recorridos de carrozas y personajes por las calles, que hacen parte de la experiencia del Natal Luz.

Desfiles, música y espectáculos de luces

Entre los montajes principales está O Grande Desfile de Natal (El gran desfile de Navidad), que tiene lugar en Expogramado. La presentación reúne carrozas, personajes y música en un recorrido que recrea diferentes escenas de la temporada navideña.

En Serra Park, por su parte, se presenta Nativitaten, un espectáculo al aire libre junto a un lago que representa el nacimiento de Jesús mediante música y efectos visuales. La propuesta combina elementos escénicos y recursos audiovisuales para contar una de las historias centrales de la celebración.

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El Palácio dos Festivais también tiene protagonismo en esta edición con dos estrenos. Natal Luz In Concert reúne a la Orquesta Sinfónica de Gramado en un programa de repertorio navideño, mientras que O Brilho do Natal (El brillo de la Navidad) integra danza, proyecciones y vestuarios iluminados.

Otra parada es la Vila de Natal, ubicada en la Praça das Etnias, donde funciona un mercado navideño Foto: Cortesía

La programación no se limita a los escenarios. Entre las actividades gratuitas se encuentra la Parada de Natal, que recorre el centro de Gramado, además del encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y las presentaciones en la Rua Coberta, uno de los espacios de encuentro de la ciudad.

Otra parada es la Vila de Natal, ubicada en la Praça das Etnias, donde funciona un mercado navideño con propuestas gastronómicas. Estas actividades permiten conocer el ambiente del festival sin necesidad de adquirir entradas para los espectáculos principales.

Cómo llegar a Gramado desde Colombia

Para los viajeros colombianos, la principal puerta de entrada a Gramado es Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. El Aeropuerto Internacional Salgado Filho se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad, un trayecto por carretera que toma entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tráfico.

Desde Bogotá no hay vuelos directos a Porto Alegre, por lo que el recorrido requiere al menos una escala, generalmente en Ciudad de Panamá, São Paulo o Río de Janeiro. Según la conexión elegida, el viaje puede tomar entre 10 y 17 horas. Las tarifas de ida y vuelta se ubican entre USD 2,1 y USD 3,3 millones por persona, de acuerdo con las referencias de Google Flights.

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Una vez en Gramado, la visita al Natal Luz se puede complementar con recorridos por las chocolaterías artesanales de la ciudad y las bodegas de la Serra Gaúcha, una región reconocida por su producción vitivinícola.

La programación detallada, las fechas de cada presentación y la compra de entradas están disponibles en el sitio oficial natalluzdegramado.com.br. La boletería contempla tarifa plena y media entrada, con valores que varían según el espectáculo, la fecha y el sector seleccionado.

Con 88 días de actividades, más de 500 presentaciones y escenarios distribuidos entre recintos y espacios públicos, el Natal Luz convierte a Gramado en uno de los destinos brasileños que extienden la celebración de Navidad más allá de diciembre.

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