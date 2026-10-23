Halloween en Latinoamérica: cinco tours para descubrir historias de terror

De cementerios históricos y crímenes sin resolver a leyendas de fantasmas y recorridos teatralizados, estas experiencias en Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia revelan el lado más misterioso de sus ciudades. Foto: Cortesía Civitatis

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En Latinoamérica, algunas historias se resisten al paso del tiempo. Leyendas sobre apariciones, antiguos crímenes y personajes que protagonizan relatos populares siguen despertando curiosidad entre habitantes y viajeros. Con la llegada de Halloween, estos relatos se convierten en una oportunidad para explorar otra faceta de los destinos, más allá de sus atractivos turísticos tradicionales.

Desde recorridos nocturnos por cementerios históricos hasta caminatas por calles coloniales en las que cobran vida las leyendas locales, diferentes ciudades de la región ofrecen experiencias que combinan historia, tradición y misterio.

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La plataforma de visitas guiadas y excursiones Civitatis comparte cinco tours en Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia para quienes buscan conocer las historias más inquietantes de estos destinos.

Lima, Perú: una noche entre tumbas y relatos paranormales

El cementerio Presbítero Maestro, uno de los camposantos históricos de Lima, es el escenario de un recorrido que combina patrimonio funerario y relatos sobre fenómenos paranormales. Entre mausoleos, criptas y tumbas de personajes destacados de la historia peruana, los visitantes conocen historias que han alimentado durante años las creencias sobre fantasmas y apariciones.

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El tour nocturno por el cementerio Presbítero Maestro incluye lugares como la Avenida de los Muertos, la zona de brujería y la Cripta de los Héroes. También aborda las historias de los llamados niños milagrosos, cuyas tumbas reciben juguetes y mensajes de agradecimiento de personas que les atribuyen favores concedidos.

El cementerio Presbítero Maestro, en Lima, invita a descubrir historias de apariciones y leyendas en un recorrido nocturno entre mausoleos y antiguas tumbas. Foto: Shutterstock - Cortesía Civitatis

Otavalo, Ecuador: leyendas que pasan de generación en generación

Al norte de Ecuador, las calles de Otavalo guardan relatos populares que mezclan misterio, tradición y personajes sobrenaturales. Entre ellos está la historia de la familia Remaches, relacionada con una antigua posada y una fritada cuyo origen se asocia con una narración escalofriante. También aparece la leyenda de la Dama Tapada, una figura femenina presente en el imaginario popular ecuatoriano.

El recorrido de misterios y leyendas de Otavalo comienza en el Parque Simón Bolívar y pasa por sitios como el Parque Corazón de Manzana, el Mercado de Copacabana y la antigua estación de tren. Durante la caminata, los participantes conocen relatos como el de María Angula y el de Chificha, personajes de historias que siguen transmitiéndose en la tradición oral.

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Buenos Aires, Argentina: entre crímenes y apariciones

La capital argentina también tiene un lado oscuro que contrasta con sus avenidas, cafés y construcciones históricas. Una de las leyendas más conocidas es la de Rufina Cambaceres, una joven cuya muerte dio origen al relato de la Dama de Blanco. Según la tradición popular, su espíritu ronda los alrededores del cementerio de la Recoleta y busca jóvenes solitarios que la inviten a bailar.

El tour de los misterios del norte de Buenos Aires también aborda la historia de Cayetano Grossi, conocido por sus crímenes, y recorre sectores como Retiro, Palermo y la plaza de San Martín. El itinerario permite acercarse a episodios poco conocidos de la historia porteña y a los relatos que han alimentado el imaginario de sus habitantes.

El cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, guarda historias y leyendas que alimentan el imaginario popular de la capital argentina. Foto: Cortesía Civitatis

Santiago de Chile: los secretos detrás de los edificios históricos

Los edificios emblemáticos de Santiago también esconden historias que van más allá de su importancia arquitectónica y política. Antiguos túneles, símbolos masónicos, creencias populares y sucesos inexplicables forman parte de los relatos que rodean algunos de los lugares más representativos de la capital chilena.

El tour de misterios y leyendas de Santiago recorre el antiguo barrio financiero y pasa por lugares como el ex-Congreso Nacional, el Palacio de Tribunales de Justicia y el barrio París-Londres. La caminata también incluye historias vinculadas con la catedral Metropolitana, la plaza de Armas y el cerro Santa Lucía, donde el pasado histórico de la ciudad se encuentra con las leyendas urbanas.

Bogotá, Colombia: personajes siniestros en las calles de La Candelaria

En Bogotá, las calles empedradas y las construcciones coloniales de La Candelaria son el escenario de relatos sobre fantasmas, asesinos y personajes de otras épocas. Estas historias forman parte de la tradición oral de la capital y encuentran en el centro histórico un escenario para recrear algunos de sus episodios más inquietantes.

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El tour de misterios y leyendas de Bogotá comienza en Casa Magola, desde donde los participantes emprenden una caminata acompañados por un guía local. Durante el trayecto, actores caracterizados como personajes de época aparecen de manera inesperada para recrear algunas de las historias.

La experiencia termina en el restaurante La Bruja, donde los asistentes reciben una bebida denominada Copa Sangrienta. De esta manera, el recorrido combina relatos tradicionales, representaciones teatrales y elementos escénicos para explorar el lado más misterioso de la capital colombiana.

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Más allá del componente de terror, estos recorridos permiten conocer historias que forman parte de la memoria colectiva de las ciudades. Las leyendas, transmitidas de generación en generación, revelan creencias, personajes y episodios que también contribuyen a construir la identidad cultural de los destinos latinoamericanos.

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