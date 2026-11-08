Marriott incorporará el Hotel Mocawa Resort a su portafolio en el Quindío

El Hotel Mocawa Resort se incorporará a la marca Tribute Portfolio en 2027 Foto: Cortesía Marriott International

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Marriott International continúa ampliando su presencia en el Paisaje Cultural Cafetero con la firma de un acuerdo para incorporar el Hotel Mocawa Resort, ubicado en La Tebaida, Quindío, a su marca Tribute Portfolio. La propiedad, que cuenta con 100 habitaciones, tiene previsto iniciar operaciones bajo esta enseña durante el segundo trimestre de 2027.

La llegada de Tribute Portfolio marcará el debut de la marca en el departamento y representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de Marriott en Colombia, particularmente en destinos con potencial para el turismo de ocio y de negocios.

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Este será el segundo proyecto de la compañía en Quindío, después de la firma del futuro AC Hotel by Marriott Armenia, cuya apertura está prevista para 2028. Ambos desarrollos buscan fortalecer la oferta hotelera del destino y contribuir a su posicionamiento como un centro de turismo y negocios.

“Esta firma no solo marca la llegada de Tribute Portfolio al Quindío, sino que también demuestra el papel clave de las conversiones en nuestra estrategia de crecimiento, permitiéndonos integrar propiedades con identidad propia al sólido ecosistema comercial de Marriott”, señaló Joanna Ayala, vicepresidenta de Desarrollo de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

El Hotel Mocawa Resort abrió sus puertas en 2015, en terrenos de una antigua plantación de café. Su propuesta arquitectónica combina elementos de las tradicionales haciendas cafeteras con servicios de hotelería moderna. Entre sus instalaciones se encuentran restaurantes y bares, piscinas al aire libre, spa, centro de bienestar y espacios deportivos.

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Además, cuenta con salones para reuniones y áreas exteriores destinadas a bodas, viajes de incentivo y encuentros corporativos, lo que le permite atender tanto al segmento vacacional como al MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).

Su ubicación también representa una ventaja para la conectividad de los viajeros: está a 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Edén y aproximadamente a 20 minutos del centro de Armenia. Desde allí es posible acceder a diferentes atractivos de la región, como parques temáticos, experiencias relacionadas con la cultura cafetera y circuitos de naturaleza.

El Hotel Mocawa Resort abrió sus puertas en 2015 y combina la arquitectura tradicional de las haciendas cafeteras con servicios de hotelería moderna. Foto: Cortesía Marriott International

La expansión de Tribute Portfolio en Colombia

La incorporación del Hotel Mocawa Resort responde también al modelo de crecimiento de Tribute Portfolio, una marca que reúne hoteles independientes con propuestas arquitectónicas y experiencias vinculadas con la identidad de sus destinos. Su modelo de conversión permite que las propiedades conserven su personalidad y carácter local, mientras acceden a la distribución internacional y al ecosistema comercial de Marriott.

Actualmente, Tribute Portfolio cuenta con más de 200 hoteles abiertos en 40 países y territorios. En el Caribe y Latinoamérica suma 10 propiedades en ocho países y territorios, mientras que en Colombia tiene presencia con dos hoteles.

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Con su incorporación a la marca en 2027, se espera que Hotel Mocawa Resort también forme parte de Marriott Bonvoy, el programa de viajes de la compañía, que reúne a más de 300 millones de socios en el mundo.

La operación representa una nueva apuesta por el desarrollo hotelero del Quindío, un destino que busca ampliar su alcance internacional y diversificar su oferta para atraer viajeros interesados tanto en su patrimonio cultural y natural como en sus oportunidades para el turismo corporativo.

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