¿Perdiste tu vuelo? Evita el pánico con estos sencillos consejos

No caiga en la “teoría del aeropuerto” que sostiene que los viajeros pueden llegar al aeropuerto solo 15 minutos antes de su vuelo. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cuestionable tendencia de las redes sociales conocida como “teoría del aeropuerto” sostiene que los viajeros pueden llegar al aeropuerto solo 15 minutos antes de su vuelo porque el avión sencillamente no saldrá sin ellos.

No se creas todo lo que vea en internet: su avión se va a ir, tanto si está a bordo como si no. Sin embargo, a veces no es culpa suya. Aunque tenga tiempo de sobra, puede que se quede atrapado en una cola de seguridad inesperadamente larga, o que se le pinche una rueda camino al aeropuerto.

Los retrasos en los vuelos pueden hacer que incluso los velocistas especializados en ir de una sala de abordaje a otra pierdan sus conexiones. Sea cual sea la razón por la que perdió su vuelo, aquí hay algunos consejos para volver a ponerse en marcha.

Póngase en contacto con la aerolínea lo antes posible

Si sabe que vas a perder su vuelo, no espere a estar en el aeropuerto para buscar ayuda. Llame a su aerolínea, dígale al agente telefónico que no va a llegar y pregunte por las opciones de cambio de reserva. Si la aplicación de la compañía tiene una función de chat, también puede utilizarla.

Algunas aerolíneas, como Delta Air Lines, establecen que si pierde el vuelo, todo su itinerario podría cancelarse, incluido el viaje de vuelta. Avisar a la compañía lo antes posible puede evitar que eso ocurra.

Si ya está en el aeropuerto, diríjase al mostrador de atención al cliente de su aerolínea o, si ya ha pasado el control de seguridad, busque a un agente en la puerta de embarque.

Las políticas de cambio de reserva varían según la aerolínea. Sin embargo, en la mayoría de los casos las compañías le cambiarán la reserva sin costo alguno si la culpa es de la empresa (su vuelo anterior se retrasó), pero no si la culpa es suya (llegó tarde al aeropuerto). Dado que reservar un vuelo nuevo en el último minuto suele suponer pagar la diferencia entre la tarifa anterior y la nueva, es muy probable que pague un recargo, aunque la compañía aérea no cobre una tasa por cambio de reserva.

Para conocer sus derechos cuando la culpa es de la aerolínea, consulte el Tablero de Cancelaciones y Retrasos de las Compañías Aéreas del Departamento de Transporte, que ofrece comparaciones de las políticas de las 10 principales compañías aéreas de Estados Unidos en materia de cancelaciones de vuelos y retrasos importantes.

Considere la posibilidad de tomar algunas medidas sencillas con antelación ––descargar la aplicación de su compañía aérea, activar las notificaciones y unirse a su programa de fidelidad–– para ayudarle a evitar las multitudes si mucha gente intenta volver a reservar a la vez, dijo James Ferrara, fundador de InteleTravel, una red de más de 60.000 asesores de viajes.

También es posible que pueda volver a reservar más rápidamente si tiene acceso a una sala VIP de una compañía aérea, dijo Ferrara. A menudo, los recepcionistas de estos salones pueden encargarse de cambiar las reservas.

Para los vuelos reservados a través de una aerolínea asociada, pida ayuda directamente a la aerolínea que opera su vuelo. Cualquiera de ellas podría cambiar su reserva, dijo Ferrara, pero las compañías no siempre disponen de datos en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los vuelos de sus socios.

Si el siguiente vuelo disponible está lleno, puede pedir que lo pongan en lista de espera aunque ya le hayan cambiado la reserva a un vuelo posterior. Y si la aerolínea no tiene otras opciones para llevarlo hasta allí, puede estar dispuesta a reservarle en otra compañía o reembolsarle el billete.

También podría tener derecho a comida y alojamiento. Todas las aerolíneas importantes de Estados Unidos se han comprometido a cubrir el costo de una comida cuando los pasajeros se queden atrapados durante más de tres horas debido a una cancelación que esté bajo el control de la compañía (los retrasos por causas meteorológicas no se consideran de este tipo). Casi todas cubren también el alojamiento de los pasajeros retrasados durante la noche.

Pregunta por la ‘regla del pinchazo’

Si pierde el vuelo por circunstancias imprevistas, por ejemplo, problemas con el coche, pregunte si su compañía aérea tiene una “regla de pinchazo”.

Este tipo de política, que es más bien un acuerdo tácito que una norma oficial, puede variar según la compañía aérea. Pero las aerolíneas pueden ser más indulgentes con un pasajero que ha tenido un percance que con otro que ha llegado tarde por negligencia.

“Nuestros equipos trabajan para ayudar a los clientes caso por caso cuando pierden su vuelo tras encontrarse con un contratiempo inesperado de camino al aeropuerto”, dijo Erin Jankowski, vocera de United Airlines.

Delta sigue su propia versión de la regla del pinchazo, que da a sus empleados “flexibilidad situacional para ayudar cuando la vida se interpone en el camino”, dijo Samantha Facteau, vocera de la aerolínea.

Póngase en primer lugar antes que a sus maletas

Si facturó equipaje en un vuelo pero no logró abordar, reunirse con sus pertenencias podría parecer una prioridad absoluta. Sin embargo, United advierte que hay que ocuparse de eso más tarde.

“Asegúrese de volver a reservar y luego hable con alguien sobre sus maletas, ya que los asientos se llenan rápidamente cuando se producen interrupciones”, dice la aerolínea en su sitio web. “Si sus maletas llegan a su destino antes que usted, se las guardaremos hasta que las reclame”. Quizá quiera poner una AirTag dentro de su maleta, por si acaso.

Mantén la calma

Perder un vuelo es frustrante. Pero la paciencia ayuda mucho, sobre todo porque el empleado que lo atiende suele tener libertad de acción para determinar cómo le cambian la reserva, lo alimentan y lo alojan.

“Que no cunda el pánico”, dijo Ferrara. En lugar de eso, concéntrese en cómo puede aprovechar al máximo sus opciones. “Si va con todo ese miedo y pánico”, dijo, eso “dificulta que le ayuden quienes pueden hacerlo”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.