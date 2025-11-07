Los trenes más rápidos del mundo: ¿a qué velocidad viajan?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

En las últimas décadas, el tren de alta velocidad se ha consolidado como uno de los mayores avances en el transporte moderno. Capaces de alcanzar velocidades antes reservadas a los aviones, estos sistemas conectan regiones enteras en menos tiempo y con un impacto ambiental menor, ofreciendo una alternativa eficiente y sostenible frente a los viajes terrestres y aéreos tradicionales.

Desde los trenes de levitación magnética que se desplazan sin contacto con las vías hasta los modelos de alta velocidad en operación comercial, la apuesta por la velocidad, la precisión y la comodidad ha transformado la forma en que millones de personas viajan cada día. Con este panorama en mente, el medio especializado Railway News analizó cuáles son hoy los trenes más rápidos del mundo y las rutas que están redefiniendo la experiencia de desplazarse largas distancias.

Para elaborar el ranking, se tomó como referencia la velocidad máxima alcanzada en operación o fase de pruebas, además de la velocidad comercial promedio registrada en rutas reales, lo que permite comparar tanto el desempeño tecnológico como su uso cotidiano.

Shanghai Maglev, China

El Maglev de Shanghái es un tren de levitación magnética que conecta el Aeropuerto Internacional de Pudong con el distrito de Pudong, recorriendo aproximadamente 30,5 kilómetros. Inaugurado en 2004, alcanza una velocidad máxima de 431 km/h en servicio normal, aunque puede llegar a una velocidad de 460 km/h, completando el trayecto en apenas 7 minutos y 20 segundos.

¿Cómo lo hace? Utiliza electroimanes potentes para flotar a un centímetro sobre la vía, eliminando la fricción y permitiendo estas altas velocidades. Actualmente, opera con una frecuencia de 15 minutos durante 15 horas al día, utilizando dos trenes de cinco secciones para realizar 108 viajes diarios.

CR450, China

El CR450 es el nuevo tren bala desarrollado por China y considerado ya como el más rápido del mundo. Aunque aún se encuentra en fase de pruebas, su entrada en operación está prevista para 2026. ¿Y por qué es el más rápido? Durante los ensayos realizados en la línea de alta velocidad Shanghái-Chengdu, alcanzó 453 km/h, y dos de sus unidades llegaron a marcar un récord histórico al cruzarse a una velocidad combinada de 896 km/h.

Pensado para operar comercialmente a 400 km/h, el CR450 destaca por su capacidad de aceleración: pasa de 0 a 350 km/h en 4 minutos y 40 segundos.

CR400 Fuxing, China

Los trenes Fuxing pueden alcanzar velocidades de hasta 400 km/h, aunque su operación habitual se mantiene en torno a los 350 km/h. Gracias a esta capacidad, hoy conectan las principales ciudades de China como Pekín, Shanghái, Xi’an, Chengdu, Chongqing y Wuhan, transformando la manera en que millones de personas se desplazan por el país y reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

Uno de los trayectos más populares, el que une Pekín y Shanghái, pasó de más de cinco horas a cerca de cuatro horas, haciendo los desplazamientos más ágiles y cómodos.

TGV, Francia

El TGV (Train à Grande Vitesse) es el icónico tren de alta velocidad francés que conecta toda Francia y sus países vecinos, operando a velocidades de hasta 320 km/h. Fabricado por Alstom, este tren es reconocido mundialmente por su elegante diseño y excepcional fiabilidad.

Viajar en TGV es la manera perfecta de descubrir Francia y Europa: desde la romántica París hasta las soleadas costas del Mediterráneo, pasando por los viñedos del Valle del Loira y ciudades como Burdeos, Lyon, Marsella y Cannes. Las rutas internacionales extienden su alcance a Bélgica, Luxemburgo, Alemania (Frankfurt y Múnich), Italia (Milán) y España (Barcelona), mientras que el TGV Lyria ofrece conexiones con Suiza.

Shinkansen Series, Japan

Los trenes Shinkansen de Japón representan la excelencia en el transporte ferroviario de alta velocidad, con múltiples series operando en todo el país desde su inauguración en 1964. Entre los modelos más destacados se encuentran las series E5 y E6, que alcanzan velocidades de 320 km/h, y el moderno N700S lanzado en 2020, que opera a 332 km/h y cuenta con tecnología de vanguardia como baterías de litio-ion para autopropulsión durante apagones o terremotos.

Estos trenes conectan las principales ciudades japonesas a través de diversas líneas como la Tokaido, Sanyo, Tohoku y Hokkaido Shinkansen, ofreciendo diferentes modelos según las necesidades de cada ruta.

Otros trenes en la lista

6. Eurostar e320 (Reino Unido/Europa, 320 km/h): Conecta Londres con ciudades como París y Brusáelas a través del Eurotúnel.

7. Al Boraq (Marruecos, 320 km/h): Es el primer tren de alta velocidad de África y une Tánger con Casablanca.

8. AVE Clase 103 (España, 310 km/h): Opera rutas clave de la red AVE como Madrid-Barcelona, destacándose por su estabilidad y comodidad.

9. KTX Series (Corea del Sur, 305 km/h): Conecta grandes ciudades como Seúl y Busan, modernizando el transporte y dinamizando el movimiento interno del país.

10. ETR 1000 Frecciarossa (Italia, 300 km/h): Recorre los principales ejes urbanos italianos como Roma-Milán, combinando velocidad con un diseño interior muy confortable.

