Planee su viaje a Disney y Universal Orlando: ofertas y consejos para mitad de año

Este espacio conecta el mundo muggle de París con el asombroso universo mágico. Los visitantes podrán adentrarse en la, un vibrante distrito comercial que alberga el Café L’air De La Sirène, las elegantesy el espectacular. La experiencia se complementa con el viaje al Ministerio de Magia Británico, donde se desarrolla la atracción “Harry Potter and the Battle at the Ministry”, en la que se recrea el esperado juicio de Dolores Umbridge.