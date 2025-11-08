Prográmese: llegan las Ferias y Fiestas Patronales de Guayatá, Boyacá

Imagen de referencia Foto: Pexels - Gabriel Tavera

Del 14 al 18 de noviembre, Guayatá abre sus puertas para celebrar sus tradicionales Ferias y Fiestas, una cita que cada año convoca a visitantes de toda la región en la tierra de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas. Este encuentro es una oportunidad para reconocer el trabajo de sus campesinos, exaltar el espíritu comunitario y vivir la cultura local en un ambiente donde la música, los caballos, los sabores y la hospitalidad son protagonistas.

Este pueblito que esta enclavado en el Valle de Tenza, guarda un encanto particular: calles tranquilas que se despliegan entre montañas y paisajes que evocan escenas europeas, pero con la calidez profunda de un pueblo boyacense. Durante estos días de fiesta, el municipio se transforma en un escenario vibrante donde la tradición dialoga con la alegría colectiva, invitando a propios y visitantes a celebrar la identidad que lo distingue.

¿Qué podrá ver en el evento?

La programación arranca con fuerza el viernes 14 de noviembre con el recibimiento del 4to Encuentro Toyotero, donde decenas de vehículos recorrerán las calles del municipio en un desfile lleno de color. Sin embargo, será el sábado 15 será el día más esperado, pues la Gran Cabalgata recorrerá el pueblo desde el sector Virgen de Fátima, seguida de la apertura oficial de las ferias y las tradicionales verbenas populares que harán bailar a todos hasta la madrugada.

El domingo 16 de noviembre la jornada iniciará con el emotivo recibimiento a los campesinos que llevarán sus cosechas en ofrenda, seguido de una misa campal y el tradicional remate del huerto. Luego, si le queda tiempo, por la tarde será el 2do Concurso Regional de Carrozas y Comparsas “Tierra de Tradiciones 2025”, que llenará las calles de creatividad y folclor, mostrando lo mejor de la cultura campesina boyacense.

Durante estos cinco días, los visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas como el Festival del Pollo Criollo Campesino, la Feria Ganadera, y por supuesto, degustar la famosa mogolla guayatuna y otros platos típicos en el mercado campesino.

Pero si usted va por las presentaciones, preste atención, pues el municipio recibirá una variada oferta musical para todos los gustos. Entre los artistas confirmados se destacan Edgar Guateque, quien abrirá la parrilla el viernes por la noche, seguido de presentaciones de agrupaciones locales como Los Kuspis de Guayatá que deleitarán al público en varias jornadas.

Las verbenas populares contarán con la energía de orquestas reconocidas como Orquesta Guayaba, Orquesta La Estrellas e Impacto Latino, además de la participación de artistas como Andrés Franco “El Agropecuario”, la Banda Regional Mexicana “Artillería Pesada”, Harol Beltrán, Chuy Luviano y el grupo musical “La Nueva Propuesta”, garantizando noches inolvidables de baile y celebración para toda la comunidad.

Viernes 14 de noviembre

07:00 am: Encuentro en la bomba de gasolina Rumbos | Autopista Norte

08:30 am: Salida rumbo a Somondoco

11:30 am: Llegada al parque principal de Somondoco | Parque principal

02:00 pm: Salida hacia Guayatá03:00 pm: Recibimiento del 4to Encuentro Toyotero y recorrido por las calles | Guayatá

04:00 pm: Exposición y presentación de vehículos con Vanessa Betancourt y Alejandra Martínez | Parque principal

07:00 pm: Presentación del artista Edgar Guateque | Parque principal

Sábado 15 de noviembre

05:30 am: Alborada musical y cohetada

07:30 am: Festival Equino | Plaza de Ferias

10:00 am: Cabalgata Infantil | Salida frente al Centro de Salud

12:00 m: Cohetada

02:00 pm: Gran cabalgata con Vanessa Betancourt | Encuentro sector Virgen de Fátima

03:30 pm: Recibimiento de la cabalgata | Sector La Ceiba

05:00 pm: Palabras de apertura de las 85 Ferias y Fiestas y presentación artística | Parque principal

06:00 pm: Presentación de Los Kuspis de Guayatá | Parque principal

08:00 pm: Vísperas en honor a San Isidro Labrador y campesinos guayatunos | Estadio municipal

08:30 pm: Primera verbena popular con Orquesta Guayaba, DJ y Hermanos Ariza Show | Estadio municipal

Domingo 16 de noviembre

05:30 am: Alborada musical y amanecer guayatuno

08:00 am: Recibimiento a campesinos con sus cosechas en ofrecimiento a San Isidro Labrador | Coliseo cubierto

10:00 am: Misa campal en acción de gracias | Coliseo cubierto

11:30 am: Remate del huerto de San Isidro Labrador | Coliseo cubierto

02:00 pm: Desfile del 2do Concurso Regional de carrozas y comparsas “Tierra de Tradiciones 2025” | Inicio sector La Ceiba

05:00 pm: Presentación de artista | Parque principal

07:30 pm: Premiación del Concurso de carrozas y comparsas | Parque principal

08:00 pm: Vísperas y fuegos pirotécnicos en honor a la mujer guayatuna | Estadio municipal

08:30 pm: Segunda verbena popular con Orquesta La Estrellas, DJ, Harol Beltrán y Chuy Luviano | Estadio municipal

Lunes 17 de noviembre

05:30 am: Alborada musical y amanecer guayatuno

06:00 am: Serenata en honor a las mujeres guayatunas | Parque principal

07:00 am: Desayuno en honor a las mujeres guayatunas | Parque principal

10:30 am: Festival del Pollo Criollo Campesino | Parque principal

11:00 am: Presentación de Los Kuspis de Guayatá | Parque principal

12:00 m: Retreta musical y cohetada | Parque principal

01:00 pm: Presentación grupo musical “La Nueva Propuesta” | Estadio municipal

02:00 pm: Presentación de Andrés Franco “El Agropecuario” | Estadio municipal

05:00 pm: Presentación Banda Regional Mexicana “Artillería Pesada” | Estadio municipal

07:00 pm: Vísperas y fuegos pirotécnicos en honor a los ganaderos guayatunos | Estadio municipal

07:30 pm: Tercera verbena popular con Orquesta Impacto Latino | Estadio municipal

Martes 18 de noviembre

05:00 am: Recibimiento de ganaderos guayatunos | Plaza de Ferias

06:30 am: Feria Ganadera | Plaza de Ferias

07:00 am: Exhibición y presentación de razas | Plaza de Ferias

12:00 m: Clausura oficial de las 85 Ferias y Fiestas de Guayatá 2025

