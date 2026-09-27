¿Qué buscan los colombianos cuando eligen un destino para viajar?

Costa Rica combina naturaleza, biodiversidad, playas y experiencias que responden a las preferencias de distintos perfiles de viajeros. Foto: Cortesía Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

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Elegir un destino internacional ya no depende únicamente de sus atractivos turísticos. Para los viajeros colombianos, el precio, la seguridad y la posibilidad de encontrar experiencias acordes con sus intereses son algunos de los factores que pesan en la decisión. Así lo comparte un estudio realizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que analizó las percepciones, motivaciones y expectativas de viajeros en Colombia y otros mercados latinoamericanos.

Los resultados muestran que los colombianos buscan contar con más información antes de definir un viaje. El costo de los vuelos y alojamientos, la percepción de seguridad y la oferta de actividades se encuentran entre los aspectos que pueden influir en la elección de un destino internacional.

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En el caso de Costa Rica, estos criterios también tienen un peso importante. El 55 % de los encuestados señaló la relación calidad-precio como una de las principales motivaciones para visitar el país, mientras que el 51 % destacó la seguridad. Las experiencias vinculadas con playas y paisajes exóticos (57 %) y la belleza natural y biodiversidad (53 %) también aparecen entre los principales atractivos.

Las prioridades, sin embargo, cambian de acuerdo con la edad. Entre las personas mayores de 55 años, la relación calidad-precio alcanza un 65 % como motivación para visitar Costa Rica. La seguridad también adquiere mayor importancia entre los viajeros adultos: mientras el promedio general es de 51 %, el indicador llega al 61 % entre quienes tienen entre 45 y 54 años y al 65 % entre las personas de 55 a 64 años.

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Las preferencias relacionadas con las experiencias también presentan diferencias generacionales. Los viajeros más jóvenes muestran mayor afinidad por la cultura, el turismo rural y comunitario y la aventura. Entre las personas de 25 a 34 años sobresalen la biodiversidad y los viajes en pareja, mientras que los viajeros de mayor edad muestran mayor interés por la gastronomía, la naturaleza, las playas y el bienestar.

“Hoy los viajeros buscan destinos que les ofrezcan valor, confianza y experiencias memorables. El precio y la seguridad son factores fundamentales en la decisión, pero también existe un interés creciente por vivir experiencias auténticas y personalizadas. Comprender estas motivaciones nos permite responder mejor a las expectativas de los diferentes perfiles de viajeros": Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Costa Rica cuenta con una oferta turística que reúne naturaleza, aventura, bienestar, gastronomía y sostenibilidad. Su diversidad permite encontrar propuestas relacionadas con la exploración de bosques y volcanes, el contacto con la biodiversidad, las actividades culturales, el ecoturismo y el descanso en playas y entornos naturales.

De acuerdo con el estudio, Costa Rica registra una probabilidad promedio de visita de 7 sobre 10 entre los viajeros colombianos encuestados, especialmente entre quienes tienen entre 35 y 64 años. Además, el 76 % de quienes ya han visitado el país afirma que lo recomendaría.

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“Los resultados reflejan una oportunidad importante para seguir fortaleciendo la conexión de Costa Rica con el mercado colombiano. Nuestra propuesta combina experiencias diversas, una sólida riqueza natural y atributos que hoy son especialmente valorados por los viajeros, como la seguridad y la posibilidad de encontrar opciones que respondan a diferentes presupuestos e intereses”, agrega Rodríguez.

En el Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, estos datos muestran cómo los viajeros colombianos están tomando sus decisiones a partir de una combinación de factores económicos, de confianza y de experiencias, con preferencias que también varían según sus intereses y etapa de vida.

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