Qué hacer en Curazao: cinco experiencias de aventura, cultura y naturaleza

Curazao ofrece más de 75 sitios de buceo y aguas ideales para practicar snorkel y descubrir la diversidad de la vida marina del Caribe. Foto: Cortesía

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Curazao ofrece distintas formas de descubrir el Caribe, más allá de sus playas de aguas cristalinas. La isla combina experiencias de aventura, recorridos culturales, actividades en la naturaleza y propuestas de bienestar con una invitación a viajar de manera consciente y contribuir al cuidado del destino.

Esta filosofía, denominada Travel with Love, busca que los visitantes no solo disfruten de los atractivos de la isla, sino que también encuentren formas de generar un impacto positivo durante su estadía. Estas son cinco experiencias para explorar Curazao desde diferentes perspectivas.

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1. Recorrer Willemstad sobre ruedas

La capital de Curazao es un punto de partida para conocer la historia y la arquitectura de la isla. Sus calles, edificios coloridos y paisajes urbanos se pueden explorar a bordo de scooters y tuk-tuks eléctricos, alternativas que permiten recorrer la ciudad de una manera diferente y apreciar sus principales rincones.

Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reúne influencias arquitectónicas europeas y caribeñas, además de una oferta de restaurantes, cafés, boutiques y arte urbano.

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2. Explorar el Caribe desde el mar

Las playas y los paisajes submarinos son parte de los principales atractivos de Curazao. Los viajeros pueden practicar snorkel, explorar más de 75 sitios de buceo y descubrir la diversidad de la vida marina que habita sus aguas.

También hay excursiones en barco al atardecer y viajes a Klein Curazao, una pequeña isla deshabitada conocida por sus arenas blancas y aguas transparentes. Estas actividades permiten disfrutar del entorno marino desde otra perspectiva y hacer una pausa en la rutina.

3. Descubrir los paisajes del interior

Lejos de la costa, Curazao ofrece rutas para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. Los recorridos en vehículos todoterreno y los Jeep Safaris permiten explorar diferentes zonas de la isla, visitar lugares como la cueva de San Pedro y llegar a playas como Porto Mari.

Estas excursiones son una alternativa para conocer escenarios menos habituales en los itinerarios turísticos y combinar la exploración del territorio con actividades al aire libre, en pareja, con amigos o en familia.

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4. Recorrer el bosque desde las alturas

En Hofi Mango, uno de los espacios verdes de la isla, los visitantes pueden experimentar la naturaleza a través de un recorrido en tirolesa entre las copas de los árboles.

La actividad combina adrenalina y observación del paisaje tropical, y ofrece una manera diferente de acercarse a la vegetación de Curazao. Es una opción para quienes buscan complementar los días de playa con experiencias al aire libre.

5. Viajar para contribuir a la conservación

La iniciativa Travel with Love promueve el turismo responsable en Curazao, con actividades que contribuyen a la protección de los arrecifes de coral y la conservación de sus ecosistemas naturales. Foto: Cortesía

La propuesta Travel with Love invita a los viajeros a involucrarse en el cuidado de los lugares que visitan. En Curazao, esto puede traducirse en participar en iniciativas relacionadas con la protección de los arrecifes de coral, fundamentales para los ecosistemas marinos, o en actividades de voluntariado vinculadas con la naturaleza y organizaciones locales.

La idea es que el viaje también sea una oportunidad para aprender de las comunidades, reconocer el valor de los recursos naturales y contribuir a su conservación.

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Gastronomía y bienestar para completar el viaje

La experiencia en Curazao también pasa por conocer sus sabores y dedicar tiempo al descanso. La gastronomía permite acercarse a los ingredientes y las tradiciones culinarias de la isla, mientras que las actividades de yoga y bienestar ofrecen espacios para conectar con el entorno, ya sea al aire libre, entre la vegetación o frente al mar.

Así, el destino reúne alternativas para diferentes tipos de viajeros: desde quienes buscan aventura y actividades acuáticas hasta quienes prefieren la cultura, la cocina local o experiencias que promuevan una relación más consciente con el lugar que visitan.

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Desde recorrer Willemstad en vehículos eléctricos hasta explorar paisajes naturales y participar en iniciativas de conservación, la isla caribeña ofrece planes para descubrir sus atractivos desde distintas perspectivas. Foto: Cortesía Oficina de Turismo de Curazao

Cómo llegar a Curazao desde Colombia

Los viajeros colombianos cuentan con conexiones aéreas desde distintas ciudades del país. Según la información suministrada por el destino, hay vuelos desde Bogotá con Wingo, Copa Airlines y Avianca, aerolínea que opera 14 frecuencias semanales hacia Curazao. Desde Medellín se ofrecen vuelos directos con Wingo y Z Air, mientras que desde Barranquilla hay conexión con Z Air.

Para organizar el viaje, también está disponible la aplicación móvil Curaçao Travel Guide, para Android y iOS, que reúne información sobre alojamiento, actividades, itinerarios y requisitos de ingreso, incluida la vacunación contra la fiebre amarilla.

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Con playas, paisajes naturales, patrimonio cultural y propuestas de turismo responsable, Curazao plantea una invitación que va más allá de conocer sus atractivos: disfrutar de la isla y contribuir a preservar aquello que la hace especial.

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