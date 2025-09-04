¿Qué tanto usan los colombianos la inteligencia artificial para planear sus viajes?

Los viajeros en Colombia aprovechan la IA principalmente para comparar precios y recibir sugerencias. Foto: Getty Images

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un recurso futurista para convertirse en una herramienta cotidiana, también en los viajes. De acuerdo con el Informe global sobre la percepción de la IA de Booking.com, el 73 % de los colombianos ya utiliza estas tecnologías al momento de planear o vivir sus experiencias turísticas, mientras que el 83 % confía en la información personalizada que ofrecen.

El estudio —realizado con más de 37.000 consumidores en 33 países— revela que los viajeros en Colombia aprovechan la IA principalmente para comparar precios y recibir sugerencias (74 %), definir presupuestos (77 %) y elegir restaurantes (69 %). Además, un 83 % la utiliza para obtener recomendaciones de entretenimiento como música o películas durante el trayecto.

Un aliado en todas las etapas del viaje

La investigación muestra que la IA acompaña a los colombianos desde la planeación: el 46 % la usa para investigar destinos y fechas, el 35 % para recomendaciones gastronómicas, el 33 % para reservar vuelos y el 31 % para asegurar alojamiento.

Durante el viaje, las herramientas digitales también son protagonistas: la mitad de los encuestados recurre a ellas para decidir actividades de último minuto, un 46 % para orientarse en lugares desconocidos y un 41 % para acceder a información práctica sobre sitios turísticos.

Incluso después del regreso, la relación con la IA continúa: el 43 % la usa para editar fotos y el 42 % para inspirarse en la próxima escapada.

Lo que esperan los viajeros

El informe revela que el 97 % de los colombianos espera apoyo de la IA en futuros viajes, especialmente en la búsqueda de destinos (48 %), la gestión de presupuesto (43 %) y las reservas de alojamiento (40 %). Por otro lado, el 98 % pide funciones de asistencia inmediata, como traducciones (56 %) y orientación de transporte (51 %).

James Waters, director comercial de Booking.com, destacó: “La IA generativa representa uno de los cambios tecnológicos más importantes de nuestra era y rediseña fundamentalmente la forma en que los consumidores se relacionan con el mundo que los rodea. A medida que esta tecnología madura, eleva la vara en cuanto a lo que los viajeros esperan obtener de cada interacción”.

Con estas cifras, queda claro que la inteligencia artificial ya no es solo una promesa tecnológica: en Colombia, se ha convertido en una compañera de viaje indispensable.

