Quindío: razones para volver y apoyar la recuperación del turismo

Sus paisajes naturales, tradiciones cafeteras y actividades al aire libre hacen del Quindío un destino para distintos perfiles de viajeros. Foto: Juan Vargas - Cortesía Paisaje Cordillerano

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La cultura cafetera, los paisajes de montaña y las actividades de aventura hacen parte de la oferta turística del Quindío, un destino del Eje Cafetero que busca recuperar su dinámica después del terremoto que afectó a la región. Volver a recorrer sus municipios y atractivos es también una forma de dinamizar la economía local y respaldar a los negocios y las comunidades que dependen de esta actividad.

"El Quindío tiene una característica que quienes lo visitan perciben rápidamente: aquí hay un enorme orgullo por lo propio. Lo que queremos es que esta temporada los viajeros vuelvan a encontrarse con ese espíritu y descubran que detrás de cada experiencia hay una región viva que mira hacia adelante", afirma Johana Cuan, directora de Marketing Corporativo de Decameron.

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Para quienes buscan redescubrir el departamento, estas son cuatro experiencias que combinan tradición, naturaleza y aventura.

1. Descubrir la cultura cafetera más allá de una taza

El café es uno de los principales referentes del Quindío, pero conocer su historia implica ir más allá de la degustación. En Recuca (Recorrido de la Cultura Cafetera), ubicado en Calarcá, los viajeros pueden acercarse a las labores tradicionales de una finca cafetera a través de experiencias como el tour "Recuca con Bogadera", que permite conocer los procesos que intervienen en la producción.

El recorrido incluye un sendero cafetero, actividades de recolección con atuendos tradicionales y una explicación de las etapas de poscosecha. La experiencia finaliza con el llamado Rito del Café, que incluye la preparación y degustación de una taza elaborada con café de la finca.

La visita también incorpora elementos de la cultura popular regional, como el desfile del Yipao, y una parada en La Recuquita, una casa de arquitectura tradicional cafetera donde se recrean actividades propias de una finca y se destaca el papel del trabajo familiar en la construcción del Paisaje Cultural Cafetero.

La cultura cafetera también se puede descubrir a través del entretenimiento. Ubicado en Montenegro, el Parque del Café combina las tradiciones de la región con atracciones, actividades culturales y espacios para disfrutar en familia o con amigos.

Con un área de 125 hectáreas, de las cuales 58 están construidas, el parque cuenta con más de 35 atracciones mecánicas y culturales. Su propuesta reúne elementos de la historia y las costumbres cafeteras con opciones de diversión y aventura, en un entorno que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La visita permite complementar los recorridos por fincas y municipios tradicionales con una experiencia que integra paisaje, arquitectura, gastronomía y entretenimiento, y que acerca a los viajeros a otra faceta de la identidad del Quindío.

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2. Caminar entre las palmas de cera del Valle de Cocora

El Valle de Cocora es uno de los escenarios naturales más representativos del departamento. Ubicado en la cordillera Central y atravesado por el río Quindío, se distingue por sus montañas, bosques y palmas de cera, el árbol nacional de Colombia, que puede superar los 50 metros de altura.

El senderismo permite recorrer sus paisajes y observar de cerca la riqueza natural de la zona. La visita puede complementarse con un recorrido por Salento, municipio reconocido por sus viviendas de arquitectura tradicional, sus artesanías y sus miradores.

Entre los puntos de interés está el Parque Mirador, desde donde se puede contemplar el paisaje del valle. El itinerario también puede incluir Filandia, otro de los municipios emblemáticos del Quindío, conocido por su arquitectura, sus vistas y su oferta artesanal.

Así, una misma salida reúne actividades al aire libre, patrimonio arquitectónico y expresiones culturales que forman parte de la identidad regional.

Las palmas de cera, árbol nacional de Colombia, protagonizan uno de los paisajes más representativos del Quindío. Foto: Getty Images

3. Explorar el Eje Cafetero a través de la aventura

Más allá de los recorridos por fincas y pueblos tradicionales, el Quindío ofrece alternativas para quienes prefieren unas vacaciones con mayor actividad física. El canopy, el rafting y las cabalgatas permiten conocer distintos escenarios naturales desde otra perspectiva.

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Estas experiencias pueden incorporarse a itinerarios familiares, viajes en pareja o planes con amigos, según las características de cada actividad y las condiciones de participación. La posibilidad de combinar aventura, gastronomía y cultura amplía las alternativas para quienes buscan aprovechar varios días en el destino.

La clave está en complementar las visitas tradicionales con actividades al aire libre que permitan explorar los paisajes del Eje Cafetero desde diferentes ángulos.

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4. Conocer el cacao desde el cultivo hasta el chocolate

Aunque el café concentra buena parte de la atención turística del departamento, el cacao también ofrece una oportunidad para acercarse a los productos agrícolas desde su origen.

A través del tour "Recorrido del Cacao", Decameron Explorer propone conocer las etapas del cultivo, desde la propagación y la cosecha hasta los procesos de beneficio y poscosecha.

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La experiencia incluye una degustación de chocolate y una actividad de chocolaterapia, además de información sobre las propiedades y las formas de aprovechamiento de este fruto.

Este recorrido complementa la oferta asociada a la cultura cafetera y permite conocer otros productos que hacen parte de las experiencias gastronómicas y agrícolas disponibles en la región.

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Dónde alojarse para recorrer el destino

Decameron Panaca, ubicado en Quimbaya. Foto: Cortesía

Ubicado en Quimbaya, Decameron Panaca es una alternativa de alojamiento para quienes desean recorrer el Quindío. Bajo el concepto de todo incluido, ofrece servicios de alimentación, recreación y entretenimiento, además de una ubicación que facilita la visita a distintos atractivos del departamento.

La oferta turística de la región permite diseñar itinerarios según los intereses de cada viajero: una jornada puede comenzar con un recorrido por una finca cafetera, continuar con una caminata por un entorno natural y terminar con una degustación de productos regionales.

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Volver al Quindío es una oportunidad para descubrir sus tradiciones cafeteras, recorrer sus paisajes y disfrutar de sus propuestas de aventura. También es una forma de contribuir a dinamizar la economía local y respaldar a las comunidades que encuentran en el turismo una fuente de ingresos.

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