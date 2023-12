Se reanudan las operaciones de embarque de cruceros desde Cartagena

Las 29 recaladas las tendrá con cuatro barcos: Rhapsody Of The Seas, con el que hará los 14 embarques, Grandeur Of The Seas, Serenade Of The Seas y Radiance of the Seas. Foto: Cortesía Puerto de Cartagena

Luego de cuatro años sin operaciones de embarque en Colombia, Royal Caribbean y la Terminal de Cruceros de Cartagena ofrecerán 14 salidas desde esta ciudad, en un itinerario que incluye las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, además de Panamá, para que los latinoamericanos realicen su sueño de viajar en cruceros con mayor cercanía y facilidades.

Estas operaciones especiales, se diferencian de las llegadas habituales que son solo de tránsito, pues permiten que los cruceristas embarquen y desembarquen en la ciudad, lo que implica muchas más oportunidades de permanencia y disfrute en el país.

👀🌎📄 (Vea también: (En fotos) 7 pueblos de Colombia ideales para visitar en las vacaciones de fin de año)

Los embarques no ocurrían en el país desde hace cuatro años, cuando el turismo de cruceros fue suspendido por la pandemia de la COVID-19. Por su parte, Royal Caribbean no realizaba operaciones de embarque en Colombia desde 2014 y 10 años después renueva su apuesta por Cartagena, llenos de confianza y optimismo por el éxito que podría representar el ser esta ciudad un destino muy apetecido.

Para la temporada 2023-2024 esta importante línea naviera, tiene en total 29 recaladas, entre operaciones de tránsito y embarque, convirtiéndose en la línea con mayor participación en la Terminal de Cartagena con el 15% dentro de las 30 líneas que llegan a la ciudad.

Las 29 recaladas las tendrá con cuatro barcos: Rhapsody Of The Seas, con el que hará los 14 embarques, Grandeur Of The Seas, Serenade Of The Seas y Radiance of the Seas. De los cerca de 500.000 turistas que se esperan en esta temporada en Cartagena, Royal Caribbean aporta aproximadamente 80.000 cruceristas con sus distintas operaciones.

Consolidar a Cartagena como el principal puerto de cruceros del país ha sido posible gracias al compromiso permanente y al trabajo en conjunto con Procolombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

“Los viajeros nacionales ya no tendrán que volar a otro país para abordar un crucero. Tener de nuevo a los turistas embarcando en el Puerto de Cartagena significa un paso más hacia la reactivación total del sector, dado que esto generará un impacto positivo en la ocupación hotelera, el turismo interno y el gasto turístico”, afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.

👀🌎📄 (Lea también: Colombia es el segundo país con mejor recuperación en las llegadas internacionales)

Por su parte, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, indicó que “el regreso de la operación de embarque en Cartagena por parte de Royal Caribbean Group inyecta una nueva vitalidad al turismo en la capital de Bolívar”.

“Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios”. Afirmó Alberto Muñoz, vicepresidente Comercial de Royal Caribbean para Latinoamérica.

Alfonso Salas Trujillo, gerente general Grupo Puerto de Cartagena, indicó: “celebramos que Royal Caribbean retome las operaciones de embarque brindando con ello más oportunidades para los colombianos. La Terminal de Cruceros de Cartagena trabaja para que las líneas navieras reciban un servicio de excelencia y perciban las facilidades y los beneficios de visitar nuestro país, con un destino tan interesante como Cartagena”.

Terminal de Cruceros Cartagena de Indias

Cartagena es el puerto líder en Colombia en materia de cruceros y recibe más del 95% de los barcos que llegan al país. En la temporada 2023-2024 se esperan en total 189 recaladas para 440.431 visitantes, con lo que se calcula un impacto económico estimado en 47millones de dólares.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.