Turismo sostenible: seis claves para viajar diferente y con impacto positivo

Más allá de coleccionar sellos, la invitación es a dejar huellas que transformen. Foto: Getty Images

En un mundo donde los viajeros buscan experiencias auténticas y responsables, el turismo sostenible deja de ser un eslogan para convertirse en una necesidad. En el Día Mundial del Turismo, Civitatis comparte seis propuestas que invitan a descubrir el mundo de forma distinta, con impacto positivo en comunidades y ecosistemas.

1. Experiencias kilómetro cero

La aventura puede comenzar a pocos pasos del hotel. Se trata de priorizar caminatas, bicicletas y transporte público dentro de un radio máximo de 50 km. La idea es vivir experiencias auténticas: recorrer mercados locales, participar en talleres artesanales y probar la gastronomía de temporada.

Planear con anticipación y elegir hospedajes estratégicamente ubicados es clave. Un alojamiento retirado puede encarecer el viaje y aumentar la huella ambiental, mientras que optar por una ubicación central multiplica las oportunidades de conexión con la esencia del destino.

2. Pasaporte de impacto positivo

Más allá de coleccionar sellos, la invitación es a dejar huellas que transformen: plantar un árbol, limpiar una playa o participar en turismo comunitario. Este último permite conocer la historia, cultura y gente local de manera directa, convirtiendo al viajero en embajador del cambio.

3. Viajar sin multitudes

Escoger temporadas bajas no solo ofrece calma al viajero, también reduce la presión sobre ecosistemas y fomenta el turismo “slow”. Además, el presupuesto rinde más: lo que en temporada alta alcanza para un viaje, en baja puede cubrir dos.

4. Gastronomía regenerativa

Cada plato puede contar una historia de resiliencia ambiental. Apostar por experiencias culinarias que apoyen productores agroecológicos, rescaten semillas nativas o restauren suelos significa saborear la autenticidad mientras se invierte en la biodiversidad local.

5. Rutas invisibles

Más allá de las postales típicas, existen recorridos que revelan oficios en riesgo, relatos culturales o leyendas vivas en comunidades locales. Optar por estas rutas poco conocidas enriquece la experiencia y fortalece la economía de territorios aún invisibles para el turismo masivo.

6. Souvenirs con alma local

Un recuerdo de viaje puede ser mucho más que un objeto decorativo. Los souvenirs artesanales reflejan tradición, oficio y cultura. Al elegir productos locales se apoya el comercio regional y se apuesta por alternativas sostenibles frente a lo industrializado.

“Estas recomendaciones son una invitación a transformar la forma en que viajamos y a reconocer que cada decisión importa: desde la elección del hospedaje hasta el recuerdo que llevamos en la maleta. Apostar por experiencias sostenibles no solo enriquece al viajero, también fortalece a las comunidades y protege los ecosistemas que nos reciben. El verdadero turismo responsable se basa en el impacto positivo que dejamos en cada destino que visitamos”, concluye María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

