Un toque italiano en Sabaneta: Allegro Trattoria en el Fairfield by Marriott

Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta ofrece 131 habitaciones contemporáneas, gimnasio completamente dotado y espacios pensados para el confort y la conexión. Foto: Cortesía

Fairfield by Marriott Medellín - Sabaneta, parte del portafolio global de Marriott International y operado en Colombia por OxoHotel Hospitality Management Group, se destaca no solo por su hospitalidad moderna y su ubicación estratégica en el corazón del Valle de Aburrá, sino también por su propuesta gastronómica insignia: Allegro Trattoria, un restaurante italiano que ha cautivado tanto a huéspedes como a visitantes locales.

Ubicado en la terraza del hotel, Allegro Trattoria combina un ambiente moderno y colorido con una cocina artesanal inspirada en la tradición italiana. Su horno de leña es el centro de la experiencia culinaria, donde se preparan pizzas y pastas elaboradas con ingredientes de alta calidad, como tomates San Marzano, quesos madurados y hierbas frescas. Entre sus especialidades destacan la Pizza Cinque Formaggi, que mezcla cinco tipos de quesos con Tilsit ahumado y peras al vino, y la Allegro Lasaña Mixta, preparada con salsa blanca, pollo, carne boloñesa y mozzarella gratinada con parmesano.

Además de su atractiva oferta gastronómica, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta ofrece 131 habitaciones contemporáneas, gimnasio completamente dotado y espacios pensados para el confort y la conexión. Su diseño moderno responde al concepto de la marca Fairfield by Marriott, orientado a brindar comodidad, practicidad y bienestar durante la estadía.

El hotel también cuenta con salones flexibles para reuniones y eventos, así como estacionamiento de fácil acceso, lo que lo convierte en una opción ideal para el viajero corporativo. “Desde su llegada, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta ha marcado la diferencia al brindar una experiencia que combina el respaldo de una marca internacional con la calidez de la hospitalidad de Medellín. Nuestro objetivo es que cada huésped se sienta bienvenido, productivo y relajado durante su estadía”, afirmó Camilo Gómez, gerente general del hotel.

Con Allegro Trattoria como punto de encuentro gastronómico, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta reafirma su compromiso con ofrecer hospitalidad de calidad, experiencias memorables y el auténtico sabor italiano en el sur del Valle de Aburrá.

