Universal Studios Hollywood abre Fast & Furious: Hollywood Drift, su nueva montaña rusa

‘Fast & Furious: Hollywood Drift’ es la nueva montaña rusa de Universal Studios Hollywood, inspirada en la saga ‘Rápidos y furiosos’. Foto: Cortesía: Universal Studios Hollywood

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Universal Studios Hollywood abrió oficialmente Fast & Furious: Hollywood Drift, una nueva montaña rusa al aire libre que incorpora velocidad, tecnología y elementos de la reconocida franquicia cinematográfica de Universal Pictures.

La atracción se convierte en la primera montaña rusa exterior de alta velocidad del parque y, de acuerdo con Universal Destinations & Experiences, es la más rápida de su catálogo. Su recorrido alcanza velocidades de hasta 116 kilómetros por hora y está compuesto por 1.250 metros de vía aérea, con cuatro lanzamientos, un bucle invertido, una maniobra en espiral y una parada invertida.

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Inspirada en las escenas de carreras y persecuciones de Rápidos y Furiosos, la experiencia busca trasladar a los visitantes parte de la acción de las películas. Una de sus particularidades es que los vehículos giran 360 grados y funcionan de manera independiente, por lo que el recorrido puede variar dependiendo del vehículo en el que se ubique cada visitante.

La montaña rusa está ubicada en la zona superior del parque, dentro de una estructura de ladrillo rojo que evoca un garaje. El diseño aprovecha la topografía de la ladera y las vistas del Valle de San Fernando, los estudios de Universal y el propio parque como parte de la experiencia.

Además, por primera vez en una atracción de este tipo en Universal Studios Hollywood, una sección del recorrido atraviesa una zona transparente ubicada junto a la fila de espera. De esta manera, quienes esperan pueden observar parte de la montaña rusa mientras los trenes pasan a gran velocidad.

Cuatro vehículos inspirados en la saga

Los visitantes podrán abordar vehículos inspirados en algunos de los automóviles más reconocibles de Rápidos y Furiosos: el Dodge Charger, el Mazda RX-7, el Nissan Skyline GT-R y el Toyota Supra.

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Cada uno cuenta con un sistema de audio independiente que reproduce efectos de motor y sonidos asociados con la experiencia. La combinación entre el movimiento de los vehículos, la rotación y el audio busca generar diferentes sensaciones durante el recorrido.

La ambientación también comienza antes de subir. La fila incorpora objetos y elementos recreados a partir de diferentes películas de la franquicia, entre ellos vehículos, sistemas utilizados para escenas de acción y piezas relacionadas con algunas de las principales secuencias de la saga.

La atracción cuenta con vehículos inspirados en algunos de los autos más icónicos de la saga ‘Rápidos y furiosos’, como el Dodge Charger, el Mazda RX-7, el Nissan Skyline GT-R y el Toyota Supra. Foto: Cortesía Universal Studios Hollywood

Entre las exhibiciones se encuentran el Car Cannon, inspirado en Fast & Furious 6; una jaula antivuelco y un cabrestante asociados al Dodge Charger SRT8 de Fast Five; el camión de la bóveda de esa película; una motocicleta de F9; una recreación de un sistema NOS y un motor Dodge Charger, además de elementos relacionados con Fast & Furious 6 y Fast X.

La plataforma de llegada incluye, además, un mural de gran formato realizado por el artista Tristan Eaton, inspirado en la escena final de la primera película, The Fast and the Furious, estrenada en 2001. Otro mural del artista estará ubicado en la fila y hará referencia al conjunto de la franquicia.

La experiencia llega en un año especial para Fast & Furious, que celebra 25 años desde el estreno de la primera película. La saga cuenta actualmente con 11 películas y Universal Pictures tiene previsto estrenar Fast Forever, la próxima entrega, en marzo de 2028.

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Por las características del recorrido, los visitantes deberán guardar objetos sueltos, incluidos teléfonos celulares, en las taquillas gratuitas dispuestas en la zona de espera. También deberán pasar por un detector de metales antes de llegar a la plataforma.

Con Fast & Furious: Hollywood Drift, Universal Studios Hollywood amplía su oferta de atracciones basadas en algunas de las principales franquicias de entretenimiento del estudio, que incluye Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World—The Ride, las atracciones de Illumination y el tradicional Studio Tour.

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