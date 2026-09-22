Tourise 2027: estas son las novedades de la cumbre global de turismo en Riad

Tourise busca reunir a líderes internacionales para impulsar nuevas alianzas y oportunidades en el sector turístico. Foto: Cortesía Tourise

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Riad se prepara para recibir nuevamente a representantes de la industria turística internacional. Del 23 al 25 de marzo, la capital de Arabia Saudita será sede de la segunda edición de Tourise 2027, una cumbre que busca reunir a líderes de turismo, tecnología, inversión, sostenibilidad, movilidad y gobiernos para discutir los cambios que marcarán el rumbo del sector durante las próximas décadas.

La edición de 2027 tendrá como eje “Alliances That Move the World” (Alianzas que mueven el mundo), una propuesta centrada en la colaboración entre gobiernos, empresas e inversionistas para impulsar proyectos, destinos y soluciones para el sector turístico.

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Durante la rueda de prensa de lanzamiento participaron Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita y presidente de Tourise; Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y Mario Enzesberger, CEO de Liberty International Tourism Group. Los tres abordaron algunos de los retos que enfrenta la industria y la importancia de fortalecer la cooperación entre los diferentes actores de la cadena turística.

Al Khateeb explicó que uno de los objetivos de Tourise es reunir en un mismo espacio a los distintos eslabones del sector. Hoteles, inversionistas, aerolíneas, aeropuertos, operadores turísticos y empresas de entretenimiento, señaló, necesitan trabajar de manera coordinada para que el crecimiento de un destino sea sostenible.

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“Todo el ecosistema del turismo, los viajes y el turismo está estrechamente conectado”, afirmó el ministro, quien agregó que la plataforma busca facilitar el diálogo entre compañías de viajes, DMC, aerolíneas, aeropuertos, hoteles y proveedores de servicios.

Durante su intervención también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en el empleo turístico. Al Khateeb señaló que la tecnología debe utilizarse cuando aporte valor, pero sin perder de vista el componente humano de una actividad basada en el contacto entre viajeros, trabajadores y comunidades.

At-Turaif, en Diriyah, es uno de los lugares históricos que refleja el patrimonio cultural de Arabia Saudita y su apuesta por el desarrollo turístico. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

El encuentro llega después de la primera cumbre, realizada en noviembre de 2025, en la que, según Tourise, se anunciaron USD 113.000 millones en inversiones de portafolio para proyectos relacionados con hoteles, destinos integrados, bienestar, comercio, formación de talento y plataformas basadas en inteligencia artificial.

Para la próxima edición ya fueron confirmados algunos de los primeros participantes, entre ellos representantes de Marriott, Wego, Switzerland Tourism y Technogym, mientras que la organización prevé anunciar nuevos asistentes en los próximos meses.

Alianzas para impulsar el turismo

Para Gloria Guevara, la cooperación entre los sectores público y privado será fundamental para acelerar el crecimiento del turismo. La presidenta y CEO del WTTC señaló que los gobiernos tienen un papel relacionado con la regulación y la creación de condiciones para el desarrollo, mientras que el sector privado aporta inversión y generación de empleo.

Guevara también destacó la importancia de facilitar los viajes internacionales. Entre los desafíos mencionó la necesidad de avanzar hacia procesos de visado más ágiles y soluciones como la identidad digital y la biometría, que podrían simplificar los controles en los aeropuertos y otros puntos de entrada.

La ejecutiva señaló además que la inteligencia artificial será otro de los asuntos que requerirá coordinación entre gobiernos y empresas, especialmente para definir marcos que permitan aprovechar sus posibilidades en el sector.

Por su parte, Mario Enzesberger, CEO de Liberty International Tourism Group, puso el foco en las diferencias que existen entre mercados frente a la adopción tecnológica. Aunque reconoció el potencial de la inteligencia artificial, señaló que su implementación no avanza al mismo ritmo en todas las regiones.

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El ejecutivo también se refirió a los retos de conectividad aérea y visados. En particular, mencionó el caso de India, donde, según explicó, las dificultades para obtener visas y la disponibilidad de vuelos pueden limitar el crecimiento de los viajes internacionales y de los grupos turísticos.

Estos asuntos hacen parte de los desafíos que Tourise busca poner en discusión durante su segunda edición. La agenda estará orientada a temas como inversión, tecnología, sostenibilidad, movilidad y desarrollo de nuevos destinos.

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Rueda de prensa de lanzamiento de Tourise 2027. Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita y presidente de Tourise; Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y Mario Enzesberger, CEO de Liberty International Tourism Group. Foto: Rueda de prensa Tourise 2027

Además de la cumbre, Tourise funciona como una plataforma global durante todo el año y busca conectar a representantes de los sectores de turismo, gobierno, inversión, negocios y tecnología.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita y cuenta con una junta de fideicomisarios integrada por expertos internacionales de agencias de viajes en línea, operadores turísticos, hotelería, organismos globales de turismo, entretenimiento y medios.

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Entre los socios y patrocinadores anunciados para la edición de 2027 se encuentran stc, Dar Al Arkan, The Avenues, Qiddiya City, Aseer Development Authority, Saudia, Jeddah Central, Taiba, Tourism Development Fund, Red Sea Global, Almosafer y Snapchat.

Con esta segunda edición, Tourise busca consolidarse como un espacio de encuentro para definir inversiones y alianzas en torno al futuro del turismo, en un momento en que la industria enfrenta transformaciones relacionadas con la tecnología, la conectividad, los nuevos hábitos de viaje y el desarrollo de destinos.

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