Tras las huellas de los Andes: rutas que cuentan su historia

Caminos Andinos une a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en una travesía que revela la esencia de los Andes, integrando historia, naturaleza, gastronomía y cultura viva en un solo recorrido.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
27 de octubre de 2025 - 09:18 p. m.
Bolivia
Bolivia
Foto: EFE - Luis Gandarillas
Conocer los Andes es mucho más que un viaje: es una experiencia que conecta con la esencia de Sudamérica. A lo largo de esta imponente cadena montañosa, que atraviesa el continente de norte a sur, se despliegan culturas milenarias, paisajes que quitan el aliento y una historia que aún late entre montañas, selvas y desiertos.

En ese espíritu nace “Caminos Andinos”, una iniciativa de la Comunidad Andina que une a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú bajo un mismo propósito: revelar al mundo la riqueza natural, cultural y humana de esta región.

Inspirado en los antiguos caminos incas y en el modelo del Camino de Santiago, este proyecto invita a descubrir los Andes desde una mirada profunda y contemporánea, recorriendo rutas que integran patrimonio, gastronomía, turismo rural y naturaleza.

Colombia

Colombia es un país donde cada paisaje cuenta una historia. Desde las playas doradas del Caribe hasta la espesura de la Amazonía, pasando por las montañas andinas y la fuerza del Pacífico, su territorio revela una asombrosa mezcla de culturas, sabores y sonidos. Ser el segundo país más biodiverso del mundo no es casualidad: aquí la naturaleza y la gente laten al mismo ritmo.

Estas son sus rutas

  • Camino Binacional Colombia – Ecuador: Pasto, Ipiales, Tulcán e Ibarra, con atractivos como el Santuario de Las Lajas, la Laguna de La Cocha, el Carnaval de Negros y Blancos y el Cementerio de Tulcán.
  • Camino Cundiboyacense: Bogotá, Zipaquirá, Guatavita, Villa de Leyva, Tunja, Paipa y El Cocuy, donde se entrelazan historia, arquitectura colonial y paisajes de páramo.
  • Camino Andes Occidentales Colombianos: Caldas, Quindío y Risaralda, con el Paisaje Cultural Cafetero, los pueblos coloridos de Salento y Filandia, el Parque Los Nevados y las termales de Santa Rosa de Cabal.
  • Camino del Caribe Colombiano: Cesar, La Guajira y Magdalena, con destinos como Valledupar, Cabo de la Vela, el Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la música, el mar y la cultura indígena se fusionan en una experiencia inolvidable.

Bolivia

Bolivia es un país que late con la fuerza de sus raíces y la grandeza de su geografía. Más que una tierra de tradición indígena, es un territorio de contrastes donde la historia, la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan. Es por esto que estos caminos son únicos, porque lo invitan a recorrer un país resiliente y diverso, donde los lagos sagrados, los vestigios arqueológicos, las ciudades coloniales y la calidez de su gente lo convierten en una experiencia viva y auténtica.

  • Camino del Altiplano y Valle Central: Recorre La Paz, Oruro y Cochabamba. Invita a descubrir la magia del Lago Titicaca, los vestigios arqueológicos de Tiwanaku, el imponente Parque Nacional Sajama y la reconocida gastronomía cochabambina, en una travesía que une historia, tradición y paisajes majestuosos.
  • Camino Amazónico y de las Misiones: Atraviesa los departamentos de Beni y Santa Cruz, donde la exuberante selva se mezcla con el legado jesuítico de la Chiquitanía. Incluye lugares como el Fuerte de Samaipata, el Parque Nacional Madidi, las Pampas del Yacuma y las misiones de San Ignacio de Moxos.
  • Camino Histórico del Sur: Une Potosí, Chuquisaca y Tarija, ofreciendo un recorrido por el Salar de Uyuni, la riqueza colonial de Potosí, el patrimonio de Sucre y los viñedos de Tarija. Es una ruta que combina historia minera, arquitectura barroca, naturaleza y tradiciones vivas del sur boliviano.

Ecuador

Lo que distingue a Ecuador es su asombrosa riqueza cultural, su profunda espiritualidad y la fuerza de sus volcanes que dominan el paisaje andino. Estas rutas invitan a recorrer un país diverso, desde las cumbres de los Andes hasta la selva amazónica y la costa del Pacífico, donde la historia, los saberes ancestrales y los majestuosos volcanes se entrelazan para reflejar la identidad viva de sus pueblos y la esencia natural de su territorio.

Principales caminos en Ecuador:

  • Camino Amazónico y Reservas: Conecta Sucumbíos y Orellana, mostrando la riqueza natural y cultural de la Amazonía ecuatoriana. Destacan la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, el Parque Nacional Yasuní, la Ruta de las Cascadas y las experiencias de turismo comunitario con pueblos Kichwa, Cofán, Siona, Secoya, Shuar y Waorani.
  • Camino Andes del Norte: Atraviesa Carchi, Imbabura y Pichincha, combinando paisajes andinos, historia y cultura indígena. Sobresalen la Reserva Ecológica El Ángel, la Laguna de Cuicocha, la Plaza de los Ponchos en Otavalo y el Centro Histórico de Quito.
  • Camino del Pacífico: Une Guayas, Santa Elena y Manabí, con una ruta de playas, historia y sabor. Incluye el Cerro Santa Ana y el barrio Las Peñas en Guayaquil, la Playa de Montañita, el Parque Nacional Machalilla y el avistamiento de ballenas jorobadas en Puerto López.
  • Camino de la Cultura Viva del Sur: Recorre Cañar, Azuay y Loja, donde se conservan las raíces cañaris e incas y la cultura viva de los saraguros. Destacan el Complejo Arqueológico de Ingapirca, el Centro Histórico de Cuenca, el Parque Nacional El Cajas y el Parque Nacional Podocarpus.
  • Camino de los Volcanes: Conecta Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, ofreciendo paisajes imponentes y experiencias de aventura. Entre sus atractivos principales están el Parque Nacional Cotopaxi, la Laguna del Quilotoa, el Pailón del Diablo en Baños y el Volcán Chimborazo, el punto más cercano al sol.

Perú

Heredero de una de las civilizaciones más grandes y admiradas de América, el Perú sorprende con su riqueza histórica, su diversidad cultural y una gastronomía reconocida en todo el mundo. Cada región guarda huellas de su pasado ancestral, y es por esto que estos caminos invitan a descubrir los Andes desde una perspectiva única, donde el legado se entrelaza con la vida cotidiana de los peruanos actuales.

Principales caminos en Perú:

  • Camino Ancestral del Norte: Atraviesa Tumbes, Lambayeque y La Libertad, combinando playas paradisíacas, vestigios arqueológicos y la herencia de antiguas civilizaciones. Destacan las Playas de Tumbes, el Museo Tumbas Reales de Sipán, la Ciudadela de Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna.
  • Camino del Legado Histórico: Une Lima, Áncash y Ayacucho, donde la historia se mezcla con paisajes andinos y un rico patrimonio cultural. Sobresalen el Centro Histórico de Lima, el Parque Nacional Huascarán, el sitio arqueológico de Chavín de Huántar y el Centro Histórico de Ayacucho.
  • Camino Amazónico y de las Fortalezas: Cruza San Martín y Amazonas, fusionando selva alta, cultura viva y monumentos arqueológicos. Entre sus atractivos están el Bosque de Protección Alto Mayo, el Bosque de las Nuwas, la Ciudadela de Kuélap y las Cataratas Gocta y Yumbilla.
  • Camino Natural del Sur: Recorre Arequipa, Puno y Tacna, ofreciendo volcanes, lagos sagrados y tradiciones ancestrales. Sobresalen el Centro Histórico de Arequipa, el Valle y Cañón del Colca, el Lago Titicaca y sus islas y los Petroglifos y Pinturas Rupestres de Tacna.

¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.

