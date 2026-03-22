Travel Week Sudamérica debutó en Río y afianzó a la región como clave para EE. UU.

Durante cuatro días, destinos, operadores y medios fortalecieron alianzas y proyectaron un mayor flujo de viajeros hacia Estados Unidos desde la región. Foto: Visit USA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el objetivo de fortalecer su presencia en uno de los mercados más dinámicos para el turismo internacional, la organización Brand USA celebró por primera vez el evento Travel Week South America, reuniendo a destinos estadounidenses, operadores turísticos y medios especializados de toda la región.

El encuentro, que se desarrolló del 15 al 19 de marzo en Río de Janeiro, congregó a representantes de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, consolidando a Sudamérica como un socio estratégico clave para el turismo receptivo hacia Estados Unidos.

El presidente y CEO de Brand USA, Fred Dixon, destacó el peso económico de este mercado al señalar que los viajeros de estos cinco países generaron cerca de USD 20 mil millones en gasto turístico en Estados Unidos. “La demanda continúa creciendo y esperamos que este impacto aumente aún más en los próximos años”, afirmó.

Un mercado en expansión

Sudamérica representa actualmente el 16 % de los visitantes internacionales hacia Estados Unidos, posicionándose como la tercera región más importante a nivel global. Además, aporta 9,8 millones de asientos aéreos directos anuales, cifra que podría incrementarse con nuevas rutas como la anunciada por la aerolínea GOL Linhas Aéreas entre Río de Janeiro y Nueva York, prevista para julio de 2026.

Brasil lidera como principal mercado emisor con 1,9 millones de visitantes en 2025, seguido por Colombia con 1,1 millones, donde Estados Unidos se mantiene como el destino internacional preferido. Argentina, Perú y Chile también muestran crecimientos sostenidos, con altos niveles de gasto por viajero.

👀🌎📄 (Lea también: Colombianos aumentan viajes al exterior y posicionan a EE. UU. como líder)

Promoción y estrategia regional

En paralelo al evento, Brand USA refuerza su campaña global “America the Beautiful”. El mensaje busca conectar emocionalmente con los viajeros sudamericanos e incentivar nuevas visitas al país.

El evento reunió a más de 50 expositores estadounidenses y cerca de 80 compradores y medios sudamericanos, quienes participan en reuniones de negocios, sesiones de capacitación y espacios de networking. Entre los participantes destacan organizaciones turísticas como Greater Miami Convention & Visitors Bureau y Visit Orlando.

Según Malcolm Smith, vicepresidente senior de mercados globales de la organización, este tipo de encuentros permite “fortalecer alianzas y desarrollar experiencias que inspiren futuros viajes hacia Estados Unidos”.

Un contexto global favorable

La iniciativa se realiza en un momento clave para el turismo internacional hacia Estados Unidos, impulsado por grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 250 aniversario del país y futuras citas como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con esta primera edición en Sudamérica, Brand USA busca consolidar una relación más estrecha con la región y capitalizar el creciente interés de sus viajeros, en un escenario donde la conectividad, la promoción y las alianzas estratégicas serán determinantes para el crecimiento del sector.

Así viaja y gasta Sudamérica en Estados Unidos

País Llegadas a EE. UU. (2025) Gasto promedio por viaje (USD) Datos relevantes Brasil 1.9 millones USD 3,442 Principal mercado emisor de la región Colombia 1.1 millones USD 2,400 EE. UU. es su principal destino internacional Argentina 789,942 USD 3,321 Crecimiento del 14.9% interanual Perú 372,986 USD 2,516 Demanda en crecimiento sostenido Chile 318,819 USD 2,969 Alto gasto promedio por visitante

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.