Turismo de reuniones en Bogotá: los retos de una industria en transformación

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Un congreso académico, una reunión corporativa o un evento social tienen objetivos y necesidades diferentes. Por eso, la evolución del turismo de reuniones está llevando a los actores de esta industria a replantear la manera en que diseñan, organizan y acompañan cada encuentro.
En Bogotá, esta transformación abre nuevas oportunidades para fortalecer la oferta de turismo de grupos, un segmento en el que la infraestructura es importante, pero también lo son la atención personalizada, la flexibilidad de los espacios y la articulación entre los diferentes servicios que hacen parte de la experiencia.
Este fue el punto de partida de La receta para hacer negocios, una iniciativa realizada en Hilton Bogotá Corferias que reunió a representantes de Fenalco, Cotelco, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Ágora Bogotá y Corferias para conversar sobre los desafíos y las oportunidades de este segmento.
Durante el encuentro, los participantes compartieron sus perspectivas sobre los elementos que intervienen en la organización de reuniones y eventos, así como la importancia de coordinar las capacidades de los diferentes actores para responder a los objetivos de cada grupo.
La conversación se articuló alrededor de cuatro componentes: personas, espacios, experiencias y oportunidades. La propuesta parte de reconocer que cada encuentro tiene características particulares y que su éxito depende, en buena medida, de la capacidad de integrar estos elementos de acuerdo con las expectativas de organizadores y asistentes.
Para Pierre Kranzle, gerente general de Hilton Bogotá Corferias, la transformación también implica un cambio en el papel que desempeñan los hoteles.
Desde la operación hotelera, esta evolución se traduce en la necesidad de ofrecer alternativas flexibles que respondan a los objetivos de cada encuentro. La disposición de los salones, la gastronomía, la atención personalizada y las actividades complementarias pueden contribuir a diseñar experiencias acordes con las características de cada grupo.
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Sin embargo, los resultados no dependen exclusivamente de la oferta de un hotel. La conectividad, la disponibilidad de recintos, la oferta gastronómica y cultural, y los servicios de agencias y operadores también influyen en la experiencia de los visitantes. Por eso, la coordinación entre los integrantes de la cadena turística constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo de este mercado.
En este contexto, Bogotá cuenta con una oferta que integra infraestructura para eventos, alojamiento y servicios complementarios. La cercanía entre Hilton Bogotá Corferias, Corferias y Ágora Bogotá es un ejemplo de la concentración de capacidades que puede facilitar la organización de encuentros empresariales, ferias y convenciones.
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El desafío para el destino consiste en aprovechar esa infraestructura y complementarla con experiencias que respondan a las nuevas expectativas de los grupos. Esto supone comprender las necesidades de cada encuentro, facilitar la conexión entre los proveedores y generar condiciones para que los eventos aporten valor tanto a sus participantes como a la economía local.
Congresos, convenciones, ferias y reuniones corporativas representan oportunidades para fortalecer el turismo de reuniones en Bogotá. En un mercado que demanda propuestas cada vez más especializadas, la capacidad de trabajar de manera articulada y adaptar los servicios a cada grupo será determinante para la competitividad del destino.
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