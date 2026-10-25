La personalización de los servicios y la flexibilidad de los espacios marcan la evolución del turismo de reuniones y eventos en Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Turismo de reuniones en Bogotá: los retos de una industria en transformación Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Un congreso académico, una reunión corporativa o un evento social tienen objetivos y necesidades diferentes. Por eso, la evolución del turismo de reuniones está llevando a los actores de esta industria a replantear la manera en que diseñan, organizan y acompañan cada encuentro.

En Bogotá, esta transformación abre nuevas oportunidades para fortalecer la oferta de turismo de grupos, un segmento en el que la infraestructura es importante, pero también lo son la atención personalizada, la flexibilidad de los espacios y la articulación entre los diferentes servicios que hacen parte de la experiencia.

Publicidad

Este fue el punto de partida de La receta para hacer negocios, una iniciativa realizada en Hilton Bogotá Corferias que reunió a representantes de Fenalco, Cotelco, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Ágora Bogotá y Corferias para conversar sobre los desafíos y las oportunidades de este segmento.

Durante el encuentro, los participantes compartieron sus perspectivas sobre los elementos que intervienen en la organización de reuniones y eventos, así como la importancia de coordinar las capacidades de los diferentes actores para responder a los objetivos de cada grupo.

Le puede interesar

La conversación se articuló alrededor de cuatro componentes: personas, espacios, experiencias y oportunidades. La propuesta parte de reconocer que cada encuentro tiene características particulares y que su éxito depende, en buena medida, de la capacidad de integrar estos elementos de acuerdo con las expectativas de organizadores y asistentes.

Para Pierre Kranzle, gerente general de Hilton Bogotá Corferias, la transformación también implica un cambio en el papel que desempeñan los hoteles.

“Un encuentro exitoso requiere mucho más que un espacio disponible. Las personas, los servicios, las experiencias y las condiciones que ofrece el destino deben conectarse para responder al propósito de cada grupo. Esa articulación permite que una reunión trascienda la agenda y genere nuevas conexiones y oportunidades de negocio”: Pierre Kranzle.

Desde la operación hotelera, esta evolución se traduce en la necesidad de ofrecer alternativas flexibles que respondan a los objetivos de cada encuentro. La disposición de los salones, la gastronomía, la atención personalizada y las actividades complementarias pueden contribuir a diseñar experiencias acordes con las características de cada grupo.

👀🌎📄 Lea también: ¿Cuál es el mejor restaurante de hotel de Colombia en 2026?

Sin embargo, los resultados no dependen exclusivamente de la oferta de un hotel. La conectividad, la disponibilidad de recintos, la oferta gastronómica y cultural, y los servicios de agencias y operadores también influyen en la experiencia de los visitantes. Por eso, la coordinación entre los integrantes de la cadena turística constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo de este mercado.

Bogotá fortalece su oferta de turismo de reuniones con infraestructura hotelera y recintos para la realización de ferias, congresos, convenciones y encuentros empresariales. Foto: Cortesía Hilton Bogotá Corferias

En este contexto, Bogotá cuenta con una oferta que integra infraestructura para eventos, alojamiento y servicios complementarios. La cercanía entre Hilton Bogotá Corferias, Corferias y Ágora Bogotá es un ejemplo de la concentración de capacidades que puede facilitar la organización de encuentros empresariales, ferias y convenciones.

👀🌎📄 Lea también: Bogotá busca consolidarse como destino internacional para el turismo de reuniones

El desafío para el destino consiste en aprovechar esa infraestructura y complementarla con experiencias que respondan a las nuevas expectativas de los grupos. Esto supone comprender las necesidades de cada encuentro, facilitar la conexión entre los proveedores y generar condiciones para que los eventos aporten valor tanto a sus participantes como a la economía local.

Congresos, convenciones, ferias y reuniones corporativas representan oportunidades para fortalecer el turismo de reuniones en Bogotá. En un mercado que demanda propuestas cada vez más especializadas, la capacidad de trabajar de manera articulada y adaptar los servicios a cada grupo será determinante para la competitividad del destino.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com