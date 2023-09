¿Planea viajar a Nueva York? 15 rooftops que no se puede perder

Rooftop Fifth. Foto: 230 Fifth / Cortesía New York City Tourism + Conventions

Además de descubrir las vistas más estupendas de los rascacielos y puentes emblemáticos de la ciudad, o los tesoros escondidos en zonas menos turísticas, las azoteas son pura diversión, proporcionando un constante ambiente de happy hour día y noche. Ir a una o varias de ellas es una experiencia incomparable para pasar increíbles momentos sobre el horizonte de concreto. Eche un vistazo a esta selección de 15 rooftops preparada por New York City Tourism + Conventions y prepárese para vivir su experiencia neoyorquina en las alturas.

1. 230 Fifth - 230 Fifth Avenue y 27th Street, en el piso 20 de un edificio comercial

Esta es quizás la azotea más querida y famosa de la ciudad de Nueva York. Y tiene todas las razones para ello, empezando por la mirada que desvela: el icónico Empire State Building, con el que el visitante se encuentra cara a cara. Allí, la zona donde todo el mundo quiere quedarse es la gran terraza exterior, con mesas y zonas instagrameables como un columpio rodeado de flores que tiene el Empire State como telón de fondo. En el piso 20, hay un ambiente de fiesta constante, con música alta, gente animada y camareros cruzando la sala con fuegos artificiales en la mano cada vez que se pide una botella de bebida.

2. Boro Hotel Rooftop Bar - 38-28 27th Street, Long Island City, Queens

Con un diseño industrial chic y un ambiente relajado con sofás, taburetes y mesas, este bar en la azotea del Hotel Boro en Long Island City, Queens, ofrece un panorama amplio y diferente de Manhattan, y es perfecto para los viajeros que gustan de disfrutar experiencias auténticas, ya que es frecuentado principalmente por locales. La casa sirve bebidas artesanales, como el famoso Negroni de barril, y cuenta con una selección cuidadosamente seleccionada de vinos y cervezas de barril de las cervecerías locales de Long Island City.

3. CloudM - 189 Bowery, en la cima del CitizenM New York Bowery Hotel, Lower Manhattan

Disfrute de algunas de las mejores vistas del Lower East Side desde lo alto de este bar en el piso 20 del CitizenM New York Bowery Hotel en Lower Manhattan. El bar ofrece una extensa carta de bebidas, cervezas artesanales y vinos de todo el mundo, que pueden maridar con pizzas y paninis, así como los entrantes y platos principales que los transportan a la cocina italiana.

4. Dear Irving on Hudson - 310 West 40th Street, en los pisos 40 y 41 del Aliz Hotel

Ocupando los pisos 40 y 41 del Hotel Aliz, cada uno con dos salones espectaculares - el Sunrise Room y el Sunset Room - este oasis retro-chic envuelve a los visitantes con su lujoso estilo vintage y ofrece amplias vistas panorámicas. No olvide reservar antes de ir.

5. Electric Lemon - 35 Hudson Yards, en el piso 24 del Equinox Hotel

El restaurante, que ofrece desayuno, almuerzo y cena, además de brunch los sábados y domingos de 8:00 a 15:00 horas, es deslumbrante, con un ambiente sofisticado dominado por ventanales de cristal del suelo al techo. En el bar, un estante muestra bebidas como joyas. Pero la terraza exterior es aún más encantadora: los visitantes pueden comer o relajarse tomando una copa en un ambiente igualmente elegante, con un pequeño estanque, fuentes, esculturas y una iluminación que realza aún más la belleza del lugar. ¡Incluso hay una chimenea! Y la vista, por supuesto, es igual de impresionante y muestra el río Hudson y los edificios modernos del vecindario.

6. Gallow Green - 542 West 27th Street, entre 10th y 11th Avenues

En esta azotea, el exuberante y reconfortante entorno rural dicta la atmósfera, que rodea a los visitantes con un jardín y estupendas vistas del West Side. Por la noche, esta atmósfera romántica da paso a un ambiente teatral: mientras las luces parpadean y el sonido entretiene a los invitados, los actores del imprescindible espectáculo Sleep No More parecen “jugar” con los clientes.

7. Harriet’s Rooftop & Lounge - 60 Furman Street, Brooklyn, en la terraza del 1 Hotel Brooklyn Bridge

Vecino del icónico Puente de Brooklyn y con vistas panorámicas de los rascacielos de Manhattan, la azotea del hermoso 1 Hotel Brooklyn Bridge, con un bar al aire libre y un moderno salón interior en la planta baja, no necesitaba nada más para cautivar al visitante. El menú incluye cócteles caseros, licores, vinos sustentables y cervezas locales, además de refrigerios ligeros de inspiración asiática elaborados con ingredientes de temporada y provenientes de productores comprometidos con minimizar el impacto ambiental. Los viernes, sábados y domingos, de 18 a 22 horas, Harriet organiza las Sundown Sessions, una invitación a contemplar el atardecer tomando unas buenas copas y escuchando el sonido de los DJ residentes. Para asegurar un lugar, asegúrese de hacer una reserva.

8. Le Bain - 444 13th Street, en la cima de The Standard Hotel

Le Bain, una mezcla de bar en la azotea y discoteca (que incluye una piscina cubierta, donde mucha gente se tira en el transcurso de la noche), es el lugar perfecto para terminar un día de recorridos por la ciudad. Está ubicado en la azotea del hotel The Standard en el Meatpacking District, ahora un centro de tiendas, hoteles y vida nocturna, y es una excelente parada para disfrutar de la puesta de sol, con el horizonte de Manhattan enmarcado por el río Hudson.

9. Magic Hour Rooftop Bar & Lounge - 485 7th Avenue y 36th Street en el piso 18 del Moxy NYC Times Square Hotel

Ubicado en el Hotel Moxy NYC Times Square, con espectaculares vistas al Empire State, es uno de los bares más grandes de Nueva York. Este año, el salón se viste de rosa con el lanzamiento del espacio temático Pink Rose Garden, con muchas flores, columpios y comida, como un croissant gigante y panqueques con algodón de azúcar rosa y plátanos caramelizados. Allí también podrá disfrutar de bebidas artesanales y una selección de sabrosos snacks.

10. Panorama Room - 22 North Loop Road en el piso 18 del Graduate Hotel en Roosevelt Island

Inaugurado en 2021, es una de las mejores azoteas de la nueva serie de bares de gran altura. La Sala Panorama está en el piso 18 del Graduate Hotel, en Roosevelt Island, y al estar en el extremo sur de Manhattan, tiene vistas realmente sensacionales de la isla y más allá, así como del East River y sus puentes. El diseño y la decoración son puro lujo, con sofás de terciopelo rojo, detalles en cromo y mármol, columnas rodeadas de mosaicos y candelabros tubulares de acrílico que cuelgan sobre la extensa barra, en un ambiente que fusiona magistralmente lo futurista y lo retro. El menú también refleja el ambiente cool del bar, con opciones como ostras y caviar, además de bebidas creativas, renovadas cada temporada. Los sábados y domingos se sirve brunch desde el mediodía hasta las 15:00 horas.

11. RH Rooftop Restaurant - 9 Ninth Avenue en el Meatpacking District, cerca del Whitney Museum, el Chelsea Market y la High Line

Así es la elegante azotea del exquisito RH New York, una tienda de muebles, piezas de arte, artículos de decoración, iluminación, cama, mesa y baño y muchas cosas más, todas de sumo buen gusto, ubicada en el barrio de Meatpacking. En la terraza del sexto piso –que cuenta con una sección interior, toda acristalada, y una zona exterior–, rodeada por un jardín con fuentes, plátanos londinenses y relucientes lámparas de araña, los visitantes pueden disfrutar de un menú acompañado de cervezas artesanales y una carta de 60 vinos de reconocidos productores de todo el mundo.

12. Serra by Birreria - 200 Fifth Avenue, dentro del Eataly Flatiron, cerca del Flatiron Building, Midtown

Esta es la azotea neoyorquina con un toque italiano: está en la unidad del distrito Flatiron de Eataly y su diferencial es tener una “cara” diferente cada temporada, lo que influye en la decoración y, por supuesto, en el menú ofrecido. Durante la temporada de verano en Estados Unidos, el espacio hizo referencia al ambiente rural chic del sur de Italia, con decoración en tonos cítricos y elementos rústicos por todas partes, para privilegiar la naturaleza.

13. The Crown - 50 Bowery, entre las calles Bayard y Canal, en el piso 21 del 50 Bowery Hotel

Ubicado en lo alto del hotel boutique 50 Bowery en Chinatown, lo más destacado de The Crown son las vistas panorámicas verdaderamente amplias del Empire State Building, la Freedom Tower y los puentes de Manhattan y Brooklyn, que se pueden ver desde los dos balcones exteriores y los salones interiores con ventanales y sofás. La carta de bebidas es amplia, con cócteles creativos como el Some Like It Hot (mezcal, edulcorante de jalapeño, lima y angostura) y el Peachy Keen, que lleva whisky de 12 años, mermelada de melocotón, lima, té negro y flor de saúco.

14. Time Out Market - Empire Stores – 55 Water Street en DUMBO, Brooklyn

Todo es increíble en este mercado en plena zona de DUMBO en Brooklyn, que reúne 24 establecimientos de comida de lo más variada. Llegue hasta la terraza, que domina el horizonte de Nueva York por excelencia: el Puente de Brooklyn y el Brooklyn Bridge Park están uno al lado del otro y, al otro lado del East River, los rascacielos de Manhattan.

15. Westlight - 111 North 12th Street en el piso 22 de The William Vale Hotel en Williamsburg, Brooklyn.

El lugar es conocido por ofrecer una vista panorámica impresionante y totalmente despejada del horizonte de Manhattan. Con su decoración elegante y moderna y su ambiente animado, Westlight es el lugar perfecto para contemplar el atardecer o disfrutar de una velada inolvidable con amigos, lo que es aún más placentero por su selección de cócteles creativos, una excelente carta de vinos y los clásicos ineludibles de la cocina de Estados Unidos, como hamburguesas y patatas fritas, además de ensaladas.

