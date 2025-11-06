Viajar por Malasia: así lo puede hacer entre rieles y carreteras

La costa este ofrece pueblos pesqueros, templos tradicionales y paisajes costeros que parecen detenidos en el tiempo. Foto: Cortesía Tourism Malaysa

En Malasia, el viaje comienza mucho antes de llegar al destino. Es en el rumor constante de la selva, en el aroma a té que flota entre las montañas y en el brillo dorado de los templos al atardecer donde el país revela su verdadera esencia. Desde los trenes que atraviesan junglas milenarias hasta las carreteras que serpentean entre arrozales y aldeas costeras, cada trayecto invita a mirar despacio, a sentir el pulso tropical que late en cada rincón y a descubrir que, aquí, la prisa no tiene lugar.

Ya sea a bordo de un tren panorámico o tras el volante en una ruta costera, el país del Sudeste Asiático se revela poco a poco, con paisajes exuberantes, una historia milenaria y la hospitalidad que define a su gente.

El encanto de viajar sobre rieles

Recorrer Malasia en tren es una experiencia que combina comodidad, historia y paisajes de postal. Su red ferroviaria conecta las principales regiones del país, ofreciendo rutas que permiten descubrir su esencia con calma. El ETS (Electric Train Service) es la opción moderna y eficiente para explorar el corazón de la península: desde Kuala Lumpur hasta Butterworth —puerta de entrada a George Town, en la isla de Penang— o hacia Ipoh, una ciudad famosa por su arquitectura colonial y sus templos-cueva enclavados en acantilados de piedra caliza, semejantes a las célebres Batu Caves de la capital.

Para los viajeros que buscan una experiencia más auténtica, el mítico Ekspres Rakyat Timuran, conocido como Jungle Railway, es una travesía inolvidable. Este tren, que une Gemas (en el sur de la península) con Tumpat (al noreste, cerca de la frontera con Tailandia), serpentea entre una de las selvas tropicales más antiguas del planeta. Montañas, aldeas rurales y plantaciones de caucho acompañan un recorrido que muchos califican como uno de los más escénicos del mundo. Más que un medio de transporte, es una invitación a viajar sin prisa y a disfrutar del trayecto tanto como del destino. Además, esta ruta es la puerta de entrada ideal a las paradisíacas islas Perhentian y Redang, en la costa noreste.

Rutas por carretera: donde la naturaleza y la cultura se entrelazan

Viajar por carretera en Malasia permite descubrir su diversidad cultural y natural desde otra perspectiva. La costa este ofrece pueblos pesqueros, templos tradicionales y paisajes costeros que parecen detenidos en el tiempo. Hacia el interior, las carreteras se elevan entre montañas y valles cubiertos de niebla, donde la vida rural conserva su ritmo pausado.

Un punto imperdible en esta ruta son las Cameron Highlands, un destino de clima fresco y colinas tapizadas con plantaciones de té que se extienden hasta donde alcanza la vista. A solo tres horas de Kuala Lumpur, se puede acceder por la moderna carretera de Simpang Pulai o mediante servicios de autobús que conectan la zona con Ipoh y Penang. Las antiguas casas coloniales convertidas en hoteles, los senderos naturales y el icónico Mossy Forest —un bosque milenario de más de 220 millones de años— hacen de este lugar un refugio perfecto. Desde la cima del Mount Brinchang, a más de 2.000 metros de altitud, se pueden observar, en días despejados, las aguas del estrecho de Malaca.

Más al norte, los paisajes rurales de Perlis y los extensos arrozales de Sekinchan, a tan solo hora y media de la capital, ofrecen un vistazo a la vida agrícola del país. En el Lenggong Valley, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se conservan vestigios arqueológicos que relatan la historia más antigua del Sudeste Asiático. Este enclave, considerado fundamental para entender la prehistoria humana, se puede explorar cómodamente en automóvil, combinando cultura, arqueología y naturaleza en un solo recorrido.

Aventuras fluviales y vida silvestre

En la isla de Borneo, los caminos dan paso a los ríos. Navegar por el Kinabatangan, en el estado de Sabah, es una experiencia imprescindible para los amantes de la vida silvestre. Cocodrilos, elefantes pigmeos, monos narigudos y una asombrosa variedad de aves habitan este ecosistema exuberante. Combinar la exploración fluvial con visitas a reservas naturales o comunidades indígenas permite descubrir una Malasia más profunda, donde la biodiversidad y la cultura conviven en armonía.

Más que un trayecto, una forma de viajar

Malasia no solo se recorre, se experimenta. En el confort del ETS, en la nostalgia del Jungle Railway o en las rutas serpenteantes de Pahang y la costa este, cada trayecto se convierte en parte esencial de la aventura. En cada parada, el país revela su alma: templos, plantaciones, mercados, pueblos coloniales y una calidez humana que invita a detenerse, observar y disfrutar del camino.

Viajar por Malasia, ya sea por riel o por carretera, es entender que a veces el destino importa tanto como el viaje mismo.

