Viajes en 2027: bienestar, inteligencia artificial y escapadas cortas marcan las tendencias

Los viajeros buscan experiencias que combinen descanso, naturaleza y bienestar. Foto: Getty Images

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Las vacaciones están dejando de ser únicamente una pausa en la rutina para convertirse en una oportunidad de cuidar la salud mental, descubrir nuevas experiencias y disfrutar del tiempo libre sin tantas preocupaciones logísticas. Esta es una de las principales conclusiones de los informes de tendencias de viaje para 2027 publicados por Marriott International y Hilton, que identifican cambios en las preferencias de los viajeros y en la manera de planificar sus próximas escapadas.

El estudio de Marriott International, realizado entre viajeros de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México y Puerto Rico, muestra que el 90 % consideran las vacaciones como una inversión en su salud mental. Entre los viajeros frecuentes la cifra asciende al 96 %. Además, el 68 % de los encuestados califican los viajes vacacionales como una prioridad alta o muy alta en su vida, cinco puntos porcentuales más que el año anterior.

Louise Bang, Chief Commercial Officer de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, destacó que las expectativas están cambiando y que el bienestar ocupa un lugar central en sus decisiones.

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“Los resultados de este año muestran una tendencia clara en la forma en que los latinoamericanos entienden el viaje: ya no se trata únicamente de escapar, sino de invertir intencionalmente en su bienestar y en cómo utilizan su tiempo”, afirmó Bang.

Los resorts todo incluido también adquieren relevancia. El 75 % de los participantes en el estudio los consideran una opción de lujo, porcentaje que llega al 93 % entre los viajeros de este segmento. Además, el 83 % elige este tipo de alojamiento por la tranquilidad que ofrece y el 89 % de quienes se han hospedado en uno tienen previsto repetir la experiencia.

La tecnología igual está modificando la manera en que las personas organizan sus viajes. El informe de Marriott señala que el 54 % de los encuestados utilizan inteligencia artificial (IA) para planificar sus vacaciones, frente al 43 % registrado el año anterior. Asimismo, el 77 % considera que esta herramienta resulta útil para descubrir nuevos destinos.

Sin embargo, el crecimiento de la IA no significa que los viajeros estén dispuestos a delegar sus decisiones en la tecnología. El 72 % prefiere realizar sus reservas directamente en los sitios web o las aplicaciones de los proveedores, principalmente por preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos y la transparencia de las recomendaciones.

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Latinoamérica gana protagonismo

La riqueza natural, cultural y gastronómica de la región también influye en las decisiones. De acuerdo con Marriott, el 83 % de los encuestados consideran que el Caribe y Latinoamérica ofrecen experiencias de clase mundial sin necesidad de salir del continente. El 92 % destaca la diversidad de paisajes, culturas y gastronomías, mientras que el 67 % busca evitar las dificultades asociadas con los vuelos de larga distancia.

En cuanto a las preferencias de viaje, entre el 52 y 59 % de los encuestados planean realizar turismo dentro de su propio país. Quienes tienen previsto viajar al extranjero muestran interés por Suramérica, con un 50 %, y por México y Centroamérica, con un 48 %. Entre los destinos más populares mencionados en el estudio se encuentran México, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Colombia.

Colombia se destaca por su diversidad de paisajes, cultura y gastronomía. Foto: Cortesía: Alexis Puerta, @turismocasanare

Estas preferencias representan una oportunidad para los destinos latinoamericanos, que pueden responder a la demanda de experiencias cercanas sin renunciar a propuestas culturales, gastronómicas, naturales y de bienestar.

Por su parte, el informe de Hilton, elaborado en colaboración con Morning Consult a partir de una encuesta a 14.744 viajeros de 14 países, identifica cinco tendencias para 2027: viajar según las preferencias personales, priorizar la confianza, buscar experiencias de crecimiento personal, replantear el bienestar y realizar viajes más cortos y frecuentes.

Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, señaló que los viajeros están dejando de lado las expectativas ajenas para concentrarse en experiencias que respondan a sus propios intereses.

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“Observamos que los viajeros están menos interesados en la definición de perfección de otros y más centrados en planificar sus viajes según sus propios términos”, afirmó Nassetta.

Esta tendencia responde, en parte, a la presión que algunas personas sienten por organizar las vacaciones perfectas. Según Hilton, el 54 % de los participantes afirman experimentar algún tipo de presión para conseguir que sus viajes sean ideales, mientras que el 24 % intenta adaptarse al grupo y mantener satisfechos a los demás.

La investigación también señala que viajar en solitario no siempre implica estar solo: el 31 % de los viajeros han realizado viajes individuales para reunirse con familiares o amigos en el destino.

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Por otra parte, las vacaciones se relacionan cada vez más con el aprendizaje y el desarrollo personal. El 76 % afirma que tener un viaje programado le proporciona un propósito por el cual esforzarse, mientras que el 42 % asegura que viajar le ha permitido descubrir nuevos intereses o pasiones.

El bienestar se vincula con el contacto con la naturaleza. El 79 % considera que el aire fresco y los entornos naturales son esenciales para relajarse durante sus viajes, y el 54 % pasa más tiempo en la naturaleza cuando está de vacaciones que cuando permanece en casa.

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Otra tendencia identificada por Hilton es la de los microviajes, escapadas cortas que permiten aprovechar mejor el tiempo disponible. El 67 % de los encuestados manifiestan interés en planificar viajes que les permitan realizar muchas actividades en poco tiempo, mientras que el 63 % prefiere alojamientos céntricos, con diferentes opciones de entretenimiento y actividades en los alrededores.

De cara a 2027, ambos informes apuntan a una transformación en las expectativas de los viajeros, que buscan experiencias adaptadas a sus necesidades, oportunidades para descansar y recuerdos significativos. Para la industria turística, estas preferencias representan el desafío de ofrecer propuestas flexibles, facilitar la planificación y combinar las herramientas digitales con una atención confiable y personalizada. También abren oportunidades para Colombia y otros destinos latinoamericanos que integran naturaleza, cultura, gastronomía y bienestar, así como para las escapadas cortas, que permiten descubrir nuevos lugares sin grandes desplazamientos.

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