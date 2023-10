“Chick Flicks”, el mejor género del cine: Mi manifiesto (Opinión)

Foto: Zona Z

👉 No dejes de ver: En efecto, es cine🚬 | Segundo episodio de Zona Z

Chick flicks, ¿qué es?

Así se les llaman a las películas que a menudo son centradas en el romance y en las relaciones. Han sido víctimas de sesgos y estereotipos arraigados en nuestra sociedad. Por eso, intentaré entender cómo estos prejuicios que, de manera sutil o explícita, han estado afectando la percepción de este género cinematográfico. Este es mi manifiesto en defensa de las chick flicks.

🤔 ¿Por qué es tan difícil encontrar una función de cine subtitulada en Colombia?

La misoginia en nosotros:

Uno de los aspectos más destacados de este problema es la misoginia cultural. Se disfraza como una herramienta de control sobre el comportamiento de las mujeres, castigándolas si se alejan de las normas y roles tradicionalmente asignados. ¿Y qué mejor manera de controlar a alguien que hacerla sentir avergonzada o culpable por disfrutar de lo que le gusta?

Si una mujer encuentra satisfacción en algo que no se ajusta a las expectativas tradicionales, su interés se etiqueta rápidamente como frívolo o menos serio. En lugar de celebrar la diversidad de gustos, se menosprecian y denigran sus elecciones. Este castigo vive hasta que el tema de interés entra al ámbito masculino. Odiamos a Crepúsculo (Twilight) hasta que Robert Pattinson se convirtió en Batman, Taylor Swift es lo peor que le ha pasado a la música hasta que la vemos en un partido de fútbol americano, dicen que la mejor actuación de Matthew McConaughey es en Interstelar cuando sabemos que es en Cómo perder a un chico en 10 días.

🎬 Las 3 películas más infravaloradas de Disney

El Enemigo de todos: Marketing

Otro aspecto que contribuye al problema es la segmentación de marketing. Los productos, que a menudo son idénticos en esencia, se etiquetan de manera específica como “para hombres” o “para mujeres”. Esto no solo perpetúa los estereotipos de género, sino que también genera un conflicto interno. Las niñas son educadas para sentirse culpables por disfrutar de los productos que están destinados a ellas, a pesar de que estos productos fueron creados específicamente para su mercado. Este conflicto deja una marca profunda en la forma en que las niñas ven los productos dirigidos a ellas y puede llevarlas a menospreciarlos e incluso a denigrar a otras niñas que los disfrutan. Todas hemos vivido la vergüenza que es que se burlen de ti por ser fan de una boyband o por maquillaje o por cualquier cosa femenina. Es aún peor cuando te gusta algo que no está hecho para ti. El típico “dime tres canciones de la banda que está en tu camisa” o “apuesto que te gusta ese deporte porque te parece lindo un jugador”. Las mujeres no podemos ganar.

🤔¿Sabes cuál es el género de cine más popular en Colombia?

Estereotipos injustos y falta de diversidad

Las chick flicks también enfrentan estereotipos injustos que las tachan de ofrecer representaciones superficiales e irreales del romance y las relaciones. Aunque algunas películas pueden caer en estos clichés, es injusto generalizar y etiquetar a todo el género en función de ellas. Muchas chick flicks ofrecen representaciones matizadas y auténticas del amor y las relaciones que pueden conectar profundamente con el público. Pero como en los ojos de un film bro las únicas emociones básicas son ira y sufrimiento, la idea de romance les parece frívola e inútil.

🫶 3 razones por las que el cine es mi espacio seguro (safe space)

Además, los críticos a menudo señalan la falta de diversidad en las chick flicks, que presentan personajes predominantemente blancos, heterosexuales y sin discapacidades. Esta falta de representación aliena a aquellos que no se ven reflejados en la pantalla. Es hora de que la industria cinematográfica se esfuerce por representar la rica diversidad del amor dentro de este género y más allá. Es un problema típicamente asignado a este género, pero rápidamente ignorado cuando se trata de películas de sus directores favoritos como Tarantino o Scorsese.

En conclusión, dejen a las mujeres ser. Las chick flicks merecen un análisis crítico más allá de los prejuicios y estereotipos arraigados. Es hora de reconocer la diversidad y el valor dentro de este género cinematográfico. Al abordar los problemas de misoginia cultural, segmentación de marketing, sesgo de género, estereotipos, falta de diversidad y preocupaciones sobre la calidad, podemos apreciar la riqueza y profundidad que las chick flicks aportan al cine y al diálogo cultural en general. Es hora de superar estos prejuicios y reconocer que el valor del arte no se limita a etiquetas de género.

💁 Si aún no conoces Zona Z, acá te dejamos nuestro segundo episodio: