Aclaración sobre un artículo relacionado con una vía ilegal en la Amazonia

Sobre el artículo publicado ayer en El Espectador titulado “Las pruebas de la Fiscalía contra tres alcaldes por atravesar una vía ilegal en la Amazonia” quiero precisar. La periodista María Paula Lizarazo manifestó su interés en conocer la posición de Visión Amazonía acerca de un audio, de un proceso en materia de investigación, en donde vinculan exmandatarios con la selección de uno de los profesionales extensionistas rurales del programa Visión Amazonía en el municipio de El Retorno, Guaviare. Yo hablé con la periodista, le expliqué este tema y quedamos de volver a conversar. A pesar de eso, me encuentro con esta publicación donde quedaVisión Amazonía y de paso la cooperación y sus inversiones, con un manto de duda general que debe ser precisado:

1. Ese proceso no está relacionado con la construcción ilegal de la vía en mención

2. El audio materia de investigación corresponde al proceso de contratación de un profesional para prestar el servicio de extensión rural bajo el convenio con la alcaldía de El Retorno Número 001-2019 con una asignación de tres millones y medio de pesos mensuales durante 8 meses.

3. El proceso de contratación de los extensionistas se realizó conforme a las directrices del manual operativo aprobado por el banco KfW por convocatoria pública, donde se presentaron y evaluaron 26 perfiles para técnicos y 11 para profesionales en convocatoria pública.

4. Bajo este convenio se atendieron 200 familias campesinas con ciento cuarenta y dos millones y medio de pesos, financiando seis personas, de las cuales tres fueron profesionales ambientales y forestales y tres técnicos de Sistemas Agro forestales.

5. De acuerdo con el acta de liquidación de ese contrato, firmada el 12 de marzo de 2021, se evaluó que la profesional, supuestamente favorecida y seleccionada como extensionista rural, cumplió al 100% con la ejecución financiera y todas las actividades técnicas relacionadas

6. También fue objeto de revisión por la auditoría externa, quien no encontró ningún hallazgo sobre la ejecución, el presupuesto asignado y menos en relación con una carretera ilegal.

Aclaro a todas las personas, que los recursos del programa REM Visión Amazonía no tienen nada que ver con la financiación de vías ilegales en la Amazonía. Si bien es cierto que la fiscalía investiga la selección de un profesional de extensión rural, esta contratación no pasa de $28 millones (pesos), lo cual no solo no tiene relación con apertura de vías ilegales, sino que además debe surtir su trámite legal.

El programa REM Visión Amazonía lleva 5 auditorías internacionales, aparte de las nacionales propias del mecanismo financiero que dan cuenta de su sana inversión y en los que jamás se han encontrado hallazgos de importancia. Por el contrario, nuestra mayor fortaleza ha sido la transparencia en la ejecución de los recursos.

Por todo lo anterior, quedamos sorprendidos con esta nota que no solo genera una desconfianza sobre los recursos de Visión Amazonía directamente y, de paso, a toda la cooperación internacional, sino que además hace inferir que recursos internacionales estén comprometidos en actividades ilegales.

Ni yo, ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni mucho menos la cooperación internacional, nos podemos ver afectados por la sensación de irregularidades financieras que genera la publicación.

*Director Visión Amazonía