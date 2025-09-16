Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima para este 16 de septiembre Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En su más reciente reporte sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que en las últimas horas se han registrado lluvias sobre gran parte del centro y norte del Pacífico, centro y sur del Caribe, norte de la región Andina y centro de la Amazonía.

La entidad explicó que las mayores precipitaciones, en algunos casos localmente fuertes y con actividad eléctrica asociada, se han concentrado en zonas de los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Meta, Putumayo y Amazonas.

En otras zonas del país, por el contrario, ha predominado el tiempo seco. Estas regiones son la Orinoquía, centro y sur de la región Andina, norte de la Amazonía, y norte del Caribe.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco con nubosidad variada.

Para este martes 16 de septiembre, la entidad espera que se registren precipitaciones en amplios sectores del Pacífico, centro y sur del Caribe, norte y occidente de la región Andina, centro y sur de la Amazonía y suroccidente de la Orinoquía, hacia el piedemonte.

La entidad estima que los mayores acumulados de lluvia, con posible actividad eléctrica asociada, se presenten en el Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, y Amazonas.

También es probable que se registren lloviznas o precipitaciones de menor intensidad en áreas de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño, Vichada, Arauca, Guainía y Vaupés.

En cuanto a las isas del Caribe, el IDEAM prevé que se presenten condiciones de nubosidad variada con lluvias de ligeras a moderadas de carácter intermitente.

Pronóstico del clima para Bogotá

De acuerdo con el IDEAM, para las horas de la mañana se espera que predomine el tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Además, se presentarán condiciones lluvias de ligeras a moderadas en el occidente de la ciudad, particularmente sobre las localidades de Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Kennedy y Bosa.

La temperatura máxima pronosticada ronda los 19°C. En cuanto a las horas de la noche, la entidad prevé que se descienda relativamente la nubosidad y predomine el tiempo seco generalizado.

Pronóstico del clima del IDEAM para otras ciudades

🌦 Barranquilla: Se espera un día con nubosidad variada y probabilidad de lluvias en toda la jornada, especialmente en horas de la tarde (T.máx.:34°C).

🌦 Cartagena: Son probables lloviznas ligeras e intermitentes durante todo el día, con nubosidad variada asociada. (T. máx.: 33 °C).

🌦 Medellín: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se esperan precipitaciones en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 30 °C).

🌦 Tunja: Se estima una jornada con cielos entre ligera a parcialmente nublados y predominio de tiempo seco. (T. máx.: 18 °C).

🌦 Bucaramanga: Se pronostica una tarde y noche con probabilidad de lloviznas generalizadas, con una mañana predominantemente seca (T. máx.: 28 °C).

🌦 Cali: Durante la jornada se esperan precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 32 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 208 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquía y Amazonia. De estos, 62 están en alerta roja, destacándose los departamentos de Tolima con 15 municipios, Cundinamarca con 14 municipios y Boyacá con 11 municipios.

💧 Alertas por deslizamientos: En total, 231 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 77 están en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 24 municipios, Chocó con 16 y Bolívar con 9 municipios.

☔ Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas):

- Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: tres rojas, catorce naranjas y veintisiete amarillas; Caribe: diecisiete naranjas y veintiséis amarillas; Magdalena Cauca: una roja, una roja puntual, quince naranjas y veintiséis amarillas; Pacífico: trece naranjas y cinco amarillas; Amazonas: cuatro amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: - Mar Caribe: Se cuenta con alerta naranja en el suroccidente (Golfo de Urabá) de la cuenca y alerta amarilla en el sector occidental por tiempo lluvioso. Se mantiene alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en el Caribe occidental, central y oriental.

- Pacífico colombiano: Se emite alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca y por velocidad del viento y altura de las olas en el Pacífico central y sur. Para el norte de la cuenca se mantiene alerta amarilla por altura de las olas y velocidad del viento.

