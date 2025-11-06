Aliste la sombrilla: las lluvias continuarán este jueves 6 de noviembre en varias zonas del país Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su más reciente reporte sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señaló que durante la madrugada se presentó una disminución de la nubosidad y en las precipitaciones en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Caribe.

(Lea: Esta es, hasta el momento, la telaraña más grande del mundo)

Sin embargo, la entidad señaló que en algunos sectores aún se registraron lluvias. En las regiones Orinoquía y Amazonia, por su parte, se observó abundante nubosidad, acompañada de precipitaciones en varios departamentos.

En cuanto a las lluvias más intensas, algunas de ellas con actividad eléctrica, se presentaron en sectores de Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Vichada, Meta, Casanare, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Además, en el mar Caribe colombiano se registró cielo entre parcial a mayormente nublado, acompañado de lloviznas en sectores dispersos y lluvias hacia el suroccidente, en inmediaciones del golfo de Urabá. Y, en el océano Pacífico colombiano predominó una abundante nubosidad con precipitaciones dispersas, especialmente hacia el sector norte.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo parcialmente nublado, con algunos chubascos ligeros sobre la isla de Providencia.

(Puede leer: El calentamiento global estaría volviendo más turbulentos los océanos más fríos del planeta)

Pronóstico del clima 6 de noviembre

La entidad indicó que, durante este jueves 6 de noviembre, se prevén condiciones atmosféricas inestables, especialmente en el oriente, occidente y norte del país, caracterizadas por una alta cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias, principalmente en la región Pacífica, la región Caribe, el norte de la región Andina, el nororiente de la Amazonia y en sectores puntuales de la región de Orinoquía.

También se espera que las precipitaciones se intensifiquen hacia la tarde y la noche. Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guainía y Vaupés, así como en sectores puntuales de Meta, Vichada y Casanare.

En el mar Caribe colombiano, el IDEAM prevé precipitaciones significativas hacia los sectores central y occidental, acompañadas de abundante nubosidad. De igual forma, en el océano Pacífico se espera que continúen las condiciones mayormente nubladas, con lluvias y posibilidad de actividad eléctrica a lo largo de la cuenca.

(Le puede interesar: Extinta: la musaraña de la Isla de Navidad, otro animal que no volveremos a ver)

Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo parcialmente nublado, con lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas hacia el sector oriental, principalmente en la zona marítima.

Pronóstico del clima Bogotá

En horas de la mañana, se estiman condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. No obstante, no se descartan lloviznas en el sur de la ciudad.

Para las horas de la tarde, se estiman precipitaciones ligeras en amplios sectores de Bogotá, las más persistentes se esperan en el norte y occidente de la capital, en sectores de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Usaquén.

(Puede leer: El mundo superará el umbral climático de 1,5 °C en la próxima década: ONU)

La temperatura máxima estimada para este jueves 6 de noviembre es de 19 °C. Durante la noche se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Pronóstico del clima en otras ciudades

☔ Barranquilla: Se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial a mayormente nublado en la mañana, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

☔ Cartagena: Se espera cielo parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante el día. (T. máx.: 32 °C).

☔Medellín: Se esperan condiciones mayormente nubladas durante la jornada. Se prevén lluvias en horas de la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 27 °C).

☔Tunja: Predominarán condiciones de tiempo seco con nubosidad variable a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante la tarde. (T. máx.: 21 °C).

☔Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).

☔ Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. No se descartan lloviznas ocasionales al finalizar la mañana. Para la tarde y la noche, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 28 °C).

(Lea también: Desde ahora se podrá ver en vivo la actividad del volcán Nevado del Ruiz)

Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 88 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía; de los cuales 18 municipios están en alerta roja, 14 en el departamento de Cundinamarca, 3 en Norte de Santander y 1 en el departamento de Boyacá.

☔Alertas por deslizamientos: En total, 430 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico, de los cuales 92 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia 19 municipios, Chocó con 16 municipios y Nariño con 14 municipios respectivamente.

💧Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: cinco rojas, tres rojas puntuales, treinta y dos naranjas y cincuenta y seis amarillas; Caribe: diez rojas, dos rojas puntuales, catorce naranjas y diecinueve amarillas; Pacífico: catorce rojas, dieciséis naranjas y tres amarillas; Orinoco: dieciocho amarillas; Amazonas: doce naranjas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se declara alerta amarilla por condiciones de tiempo lluvioso en los sectores oriental y occidental de la cuenca del mar Caribe colombiano.

• Pacífico colombiano: Se mantiene alerta amarilla por oleaje y vientos en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Asimismo, se declara alerta amarilla por condiciones de tiempo lluvioso en la región y alerta amarilla por pleamar en toda la cuenca, vigente hasta el 11 de noviembre.

(Lea: Científicos hallan nuevas pistas sobre por qué las orcas cazan tiburones blancos)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜