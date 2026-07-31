La deforestación en Colombia creció frente a 2024: en 2025 el país perdió 119.000 hectáreas Foto: EFE - Isaac Fontana

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer, en la tarde de este viernes 31 de julio, el informe de deforestación de 2025. Según el monitoreo realizado por la entidad, el año pasado se perdieron 119.483 hectáreas de bosque en el país, lo que representa un aumento de 5,2 % frente a 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas.

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Aunque la deforestación aumentó, el Ideam insiste en que esta cifra sigue siendo un 18 % menor que el promedio anual de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas por año; y que incluso es 31 % menor que la registrada en 2021, el año que el Gobierno toma como referencia para medir sus avances.

Es decir, aunque hubo un aumento frente a 2024, el comportamiento de los últimos cinco años sigue mostrando una tendencia de reducción. De hecho, el Ideam sostiene en el informe que el país sigue “en línea de cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo”, que busca reducir la deforestación en al menos un 20 % frente a 2021.

El informe también muestra que el aumento estuvo impulsado principalmente por la Amazonía, donde se registraron 77.805 hectáreas deforestadas, apenas 681 más que en 2024, pero una cifra suficiente para explicar buena parte del incremento nacional.

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La Amazonía sigue concentrando la mayor parte de la deforestación del país, con el 65 % del total registrado. Sin embargo, hay otras regiones que también inquietan al Ideam. La situación más llamativa se presentó en el Pacífico, donde la deforestación creció un 22 %, seguida por el Caribe, con 17,1 %. Los Andes y la Orinoquia también registraron un incremento del 10 %.

Al mirar por departamentos, cinco concentran el 71 % de toda la deforestación del país. Caquetá es donde más se prenden las alarmas, pues fue el que más aumentó en términos absolutos, al pasar de 25.263 hectáreas a 30.414. Además, se consolidó como el departamento con la mayor superficie deforestada del país.

El caso de Putumayo también es preocupante. De acuerdo con el Ideam, fue el departamento que más aceleró la pérdida de bosque en términos porcentuales, al pasar de 5.443 hectáreas a 8.961; es decir, hubo un aumento de 64,6 %.

En cuanto a los municipios, Cartagena del Chairá, en Caquetá, volvió a encabezar la lista de los territorios con mayor deforestación, con 16.983 hectáreas, seguido de Mapiripán (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare).

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A pesar de estas cifras, otros departamentos lograron reducir la deforestación de forma significativa. Uno de ellos fue Meta, con una caída del 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.

Tampoco se puede perder de vista que la deforestación dentro de los parques nacionales bajó 18,7 %. Aun así, el Ideam advierte que los parques amazónicos siguen siendo los más presionados. En contraste, Colombia conserva 58,9 millones de hectáreas de bosque natural.

De acuerdo con el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, que implica la tala de bosque para apropiarse del terreno; la ganadería extensiva; y la construcción de vías sin planificación.

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