Lluvias y tiempo seco: así será el clima este fin de semana, según el Ideam Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su más reciente pronóstico sobre el tiempo, señala que para este fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto, predominarán las condiciones secas en gran parte del país, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

(Lea: OMM confirma que fenómeno de El Niño seguirá intensificándose entre agosto y octubre de 2026)

Sin embargo, persistirán lluvias moderadas a intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores, principalmente en el occidente del país y en áreas de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia, con acumulados entre medios y altos durante distintos momentos del fin de semana.

🌂 Pronóstico del tiempo del viernes 31 de julio

De acuerdo con la entidad, para este viernes se prevén condiciones nubosas, con alta posibilidad de precipitaciones moderadas a intensas en Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá y Amazonas.

Para el resto del país, la entidad asegura que predominará el tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, y posibilidad de temperaturas elevadas. Estas condiciones se registrarán principalmente en la región Caribe y los valles interandinos.

(Puede leer: Cornare recibió visita de delegación de India para evaluar opciones de manejo de hipopótamos)

También se esperan lluvias ligeras en sectores de La Guajira, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Meta, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad estima precipitaciones ocasionales, particularmente hacia la zona marítima.

🌂 Pronóstico del tiempo del sábado 1° de agosto

En gran parte del país, asegura el Ideam, se esperan condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Sin embargo, la entidad mantiene la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos, y posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Estas condiciones se estiman principalmente en Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Guainía.

(Le puede interesar: Mientras lee este artículo, 41 dragas sacan oro y destruyen el Parque Nacional Río Puré)

Asimismo, la entidad estima precipitaciones ligeras en sectores de La Guajira, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables lluvias ocasionales, principalmente en el sector marítimo.

🌂 Pronóstico del tiempo del domingo 2 de agosto

Para este domingo, la entidad dice que predominará tiempo seco en gran parte de las regiones Caribe y Andina, mientras que en otras áreas se estiman precipitaciones con acumulados entre medios y altos, acompañadas de probables tormentas eléctricas.

Estas condiciones se esperan en Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Además, se estiman lluvias ligeras en zonas del sur de La Guajira, Cesar, el sur de Sucre, Norte de Santander, Santander, el oriente de Boyacá, el sur de Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

(Lea también: Gobierno dice que suspensión de decreto dificulta financiar acciones para enfrentar El Niño)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜