Deforestación en la Amazonia brasileña subió 9 % en septiembre: ¿qué significa este aumento?

El Gobierno de Brasil informó esta semana que la deforestación en la Amazonia brasileña aumentó un 9 % en septiembre frente al mismo mes de 2025, lo que representa el primer incremento para un mes de septiembre desde 2022. A pesar de ese aumento, los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) muestran que la superficie devastada en la selva tropical más extensa del planeta fue la segunda más baja para ese mes en la última década, solo por detrás de la registrada en septiembre de 2025.

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Según el sistema de alertas Deter del Inpe, el bioma perdió el mes pasado 350 kilómetros cuadrados de vegetación, una superficie equivalente a unas 35.000 hectáreas o a cerca de 49.000 canchas de fútbol. En constraste, la entidad también reportó reportó que durante los primeros nueve meses del año la deforestación en la Amazonia brasileña cayó un 26,9 % en relación con el mismo periodo del año pasado.

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Brasil se ha fijado la meta de eliminar la deforestación ilegal para 2030 y, de acuerdo con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, durante sus primeros tres años de mandato la tala en el bioma se redujo a la mitad.

Estos datos se conocen en plena campaña electoral en Brasil, en la que Flávio Bolsonaro, aunque no se ha referido directamente a las cifras, aseguró durante un evento que flexibilizaría la aplicación de las normas ambientales en el país.

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Según el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal, la hoja de ruta con la que el Gobierno brasileño busca llegar a la deforestación cero en 2030, entre los principales motores de la tala se encuentran el acaparamiento de tierras públicas, la expansión de la ganadería y la construcción de grandes obras de infraestructura, como carreteras y represas. Según el documento, en 2022 cerca de un tercio de la deforestación ocurrió en tierras públicas que aún no tenían una destinación definida.

¿Cómo está la deforestación en la Amazonia colombiana?

De acuerdo con el más reciente boletín de detecciones tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el primer trimestre de 2026 se deforestaron 37.660 hectáreas en la Amazonia colombiana, un 40 % más que en el mismo periodo de 2025. La cifra, que equivale a unos 377 kilómetros cuadrados.

“Aproximadamente el 99 % de la deforestación estimada para este trimestre se concentra en cuatro departamentos, que son Meta (32 %), Caquetá (30 %), Guaviare (30 %) y Putumayo (6 %)”, precisó la entidad, que identificó febrero como el mes más crítico del periodo, con 21.064 hectáreas de bosque deforestadas.

A mediados de este año, el Ideam también dio a conocer el balance de deforestación de 2025, según el cual el país perdió 119.483 hectáreas de bosque, un 5,2 % más que en 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas.

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Aunque la deforestación aumentó, el Ideam insiste en que la cifra sigue siendo un 18 % menor que el promedio anual de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas, e incluso un 31 % inferior a la registrada en 2021, el año que el Gobierno toma como referencia para medir sus avances. Es decir, pese al repunte frente a 2024, el comportamiento de los últimos cinco años sigue mostrando una tendencia a la baja.

La Amazonia continúa concentrando la mayor parte de la pérdida de bosque del país, con 77.805 hectáreas deforestadas, el 65 % del total nacional. Sin embargo, esa cifra es apenas 681 hectáreas superior a la de 2024, de modo que buena parte del aumento se explica por lo ocurrido en otras regiones que también inquietan al Ideam. La situación más llamativa se presentó en el Pacífico, donde la deforestación creció un 22 %, seguida por el Caribe, con un 17,1 %, mientras que los Andes y la Orinoquia registraron incrementos cercanos al 10 %.

Tampoco se puede perder de vista que la deforestación dentro de los parques nacionales disminuyó un 18,7 %, aunque el Ideam advierte que los parques amazónicos siguen siendo los más presionados. Con todo, Colombia aún conserva 58,9 millones de hectáreas de bosque natural.

De acuerdo con el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, que implica talar el bosque para apropiarse del terreno, la ganadería extensiva y la construcción de vías sin planificación.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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