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Las “bibliotecas” del pasado que buscan los científicos bajo el mar Caribe colombiano

Preocupados por la situación actual de los corales y de los cambios de temperatura en el océano, varios investigadores están extrayendo los "esqueletos" de estos animales en Colombia, pues esconden datos cruciales para reconstruir el pasado del mar y de su historia. Algunos creen poder hallar una rendija de esperanza en medio del mal momento en el que están los arrecifes. El Espectador estuvo con ellos bajo el agua.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
Los investigadores Vinícius Mendes, geólogo, y Gabriel Castro, químico, mientras extraen un núcleo de coral en Providencia.
Los investigadores Vinícius Mendes, geólogo, y Gabriel Castro, químico, mientras extraen un núcleo de coral en Providencia.
Foto: Sergio Silva Numa

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Mónica Medina sabe de sobra que las noticias sobre corales son devastadoras. Ya está agotada de escucharlas, como muchos de sus colegas. Dice que también está cansada de estudiar el blanqueamiento de los corales y de leer informes estremecedores. El último, publicado a inicios de agosto —el Status of Coral Reefs of the World—, fue la evaluación más completa de esos organismos hasta la fecha y, como era de esperarse, no traía buenas noticias. Por ejemplo, entre enero de 2023 y finales de 2025, el 84,4% de los arrecifes del mundo experimentó…

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com
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