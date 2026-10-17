La deforestación en la Amazonía brasileña cae a su menor nivel en casi 40 años

De acuerdo con el gobierno, este es el quinto año consecutivo de disminución interanual de deforestación en la mayor selva tropical del planeta. Durante 2021, cuando gobernaba el ultraderechista Jair Bolsonaro, se llegaron a destruir 13..038 kilómetros cuadrados. En…

Entre agosto de 2025 y julio de este año, la Amazonía brasileña perdió 3.335 kilómetros, 41,8 % menos que un año antes. La cifra que dio a conocer el Gobierno nacional corresponde al nivel más bajo de deforestación desde que comenzaron a hacer mediciones vía satélite, en 1988.

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De acuerdo con el gobierno, este es el quinto año consecutivo de disminución interanual de deforestación en la mayor selva tropical del planeta. Durante 2021, cuando gobernaba el ultraderechista Jair Bolsonaro, se llegaron a destruir 13..038 kilómetros cuadrados. En 2022, la cifra bajó a 11.594; en 2023 a 9.064; en 2024, a 6.518; en 2025 a 5.731.

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La superfice deforestada en 2026 contrasta con el récord registrado en 1995: 29.050 kilómetros cuadrados, y mejora sustancialmente el anterior mínimo histórico, logrado en 2012 (4.571 km2), según los datos del sistema por satélite Prodes, divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que son más precisos y detallados que los informes que se divulgan mes a mes.

La deforestación también disminuyó en el Cerrado, la sabana tropical brasileña y una importante región agrícola, donde en términos interanuales cayó un 23,8 %, hasta los 5.517 kilómetros cuadrados, su nivel más bajo desde que comenzó el seguimiento en 2001. La máxima destrucción en la zona se dio en 2003 y 2004, con 28.767 km2 afectados en ambos años.

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¿Por qué disminuyó la deforestación?

El Gobierno brasileño atribuyó la reducción a las políticas de prevención y control de la deforestación, que combinan la vigilancia por satélite, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles.

"La reducción de la deforestación no es un hecho aislado, ni fruto de la suerte. Se trata de un proceso continuo, de reducción año tras año", dijo el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, en un comunicado.

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El ministro sostuvo que los buenos datos se deben políticas públicas estructuradas en torno a tres pilares fundamentales: "la ciencia, la información y la democracia, con la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas", así como la colaboración del Gobierno con las autoridades locales y regionales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, marcó como meta para el país alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030 y las cifras se publican nueve días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Desde 2023, las autoridades ambientales han realizado 76.095 operativos de fiscalización en todo Brasil e impuesto 25.101 multas por infracciones relacionadas con la deforestación, por un valor total de 11.800 millones de reales (2.322 millones de dólares), según datos oficiales.

Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil, las cifras representan un logro histórico, sitúan a Brasil como líder mundial en la protección de los bosques y demuestran al mundo que, con voluntad política, es posible frenar la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Este hito histórico es el resultado directo de decisiones políticas, entre ellas la inversión en vigilancia y control medioambiental, la continuidad de políticas públicas eficaces y el fortalecimiento sostenido de organismos de control como Ibama e ICMBio. Mantener la tendencia descendente de la deforestación dependerá en gran medida del Gobierno federal y de cómo aborde esta cuestión. Todos estos avances estarían en riesgo si un Gobierno contrario a la protección del medioambiente volviera al poder", advirtió Cristiane Mazzetti, coordinadora de Deforestación Cero de Greenpeace Brasil.

Para los ambientalistas, el descenso tiene importantes implicaciones para los esfuerzos mundiales contra el cambio climático. Evitar la pérdida de bosques reduce las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y contribuye a preservar el papel de la Amazonía como uno de los mayores depósitos de carbono del mundo,han recordado.

No obstante, a pesar de los avances, siguen existiendo desafíos. En el Cerrado, gran parte de la tala se produce en propiedades privadas mediante cambios en el uso del suelo autorizados legalmente, lo que limita la eficacia de las medidas de control centradas en la deforestación ilegal, han subrayado.



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