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"Antes de transformar la Orinoquía, hay que aclarar la propiedad sobre la tierra"

El antropólogo Julio Arias Vanegas lleva años estudiando el despojo de tierras en la Orinoquía colombiana. Cree que el reciente anuncio del gobierno de transformar esta región en una “despensa agrícola mundial” hace parte de una fiebre por las tierras que empezó, al menos, desde Uribe Vélez. En esta entrevista, analiza qué es lo novedoso del plan y explica por qué los empresarios ven en la adjudicación de baldíos para campesinos una “barrera” para sus planes.

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César Leonardo Giraldo Zuluaga
César Leonardo Giraldo Zuluaga
Forestales, soya, arroz, maíz y marañón son los principales cultivos del departamento del Vichada.
El gobierno busca habilitar 400.000 hectáreas para sembrar maíz y soya, y movilizar más de COP 8 billones en inversión productiva, que empezarían a ejecutarse en 2027.
Foto: Gobernación del Vichada

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“La región oriental de la Altillanura es quizás el punto neurálgico más conocido de la fiebre de tierras contemporánea en Colombia”, señalaron, en un artículo académico publicado en octubre de 2025, varios investigadores colombianos, entre ellos el antropólogo Dario Fajardo, reconocido por sus trabajos sobre conflicto armado en Colombia y reforma agraria, y Diana Ojeda, quien ha estudiado la ecología política en el país.

La fiebre por la tierra, explica el antropólogo Julio Arias Vanegas, uno de los autores del estudio, no es exclusiva del…

César Leonardo Giraldo Zuluaga

Por César Leonardo Giraldo Zuluaga

cgiraldo@elespectador.com
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