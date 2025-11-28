Las imágenes de vida silvestre ganadoras del concurso Nature in Focus 2025

Este concurso, según explican sus organizadores, busca “premiar los mejores trabajos en fotografía de naturaleza, vida silvestre y conservación, generando debates, creando conciencia e inspirando un cambio real”. Tras recibir más de 16.000 postulaciones, estas son las fotografías ganadoras de 2025.
'Ecos de los Ghats orientales' fue la escogida como la fotografía del año. "Esta historia fotográfica ofrece una visión general de cómo las acciones humanas, como la deforestación, la construcción, la minería, el cultivo y el turismo, han moldeado los paisajes de las montañas y los ghats", explicaron los jueces del concurso.
Foto: Rukhiya Mohammed - Nature in Focus