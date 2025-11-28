Las imágenes de vida silvestre ganadoras del concurso Nature in Focus 2025

'Ecos de los Ghats orientales' fue la escogida como la fotografía del año. "Esta historia fotográfica ofrece una visión general de cómo las acciones humanas, como la deforestación, la construcción, la minería, el cultivo y el turismo, han moldeado los paisajes de las montañas y los ghats", explicaron los jueces del concurso.

Foto: Rukhiya Mohammed - Nature in Focus