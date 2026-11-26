El bocachico es una de las especies de agua dulce más estudiadas del país. Foto: José Gregorio Martínez

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En las aguas de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato habita uno de los peces más emblemáticos de Colombia. Se distingue por su cuerpo alargado, sus escamas plateadas y, sobre todo, por una pequeña boca de labios carnosos a la que debe su nombre. Se trata del bocachico (Prochilodus magdalenae), una de las especies más importantes para la pesca y la cultura de las comunidades ribereñas.

El bocachico ha inspirado canciones, libros y festivales en diferentes partes del país. Pero también ha sido el sustento para cientos de pescadores y una importante fuente de alimento para las familias que habitan a orillas de los ríos colombianos.

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Hace casi cinco décadas, específicamente en 1978, solo en el río Magdalena se pescaban 38.000 toneladas de bocachico al año. Sin embargo, esa cifra ha venido cayendo desde entonces. En 1999 pasó a solo 6.000 toneladas, es decir, descendió un 84 %, y ahora oscila entre las 3.000 y 7.000 toneladas. Esto demuestra que no han logrado recuperarse, según describe el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas.

Ese mismo documento señala que, en el Magdalena, la sobrepesca es el principal factor que ha incidido en “la drástica disminución de sus volúmenes de captura”. Pero hay otras razones: la desecación de ciénagas, la contaminación y la construcción de represas que interrumpen las dinámicas migratorias.

Aunque buena parte de estas amenazas se conocen desde hace décadas debido a que el bocachico es considerado la especie de pez más estudiada del país, aún hay aspectos de su biología que no se comprenden del todo y que podrían influir en su declive. Entre ellos, algunos relacionados con su reproducción y la genética de sus poblaciones.

Ese fue justo el tema en el que se centró un grupo de investigadores colombianos, liderados por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, quienes decidieron analizar un aspecto puntual de la reproducción del bocachico para conocer cómo las condiciones ambientales pueden afectarlos.

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Otra amenaza: El Niño

Cada año, los bocachicos tienen dos picos reproductivos que pueden variar según la cuenca donde estén. Durante las aguas altas permanecen en las ciénagas donde ganan peso, gracias a que tienen buena fuente de alimento. Luego, cuando inicia el periodo de aguas bajas, abandonan las ciénagas y vuelven a los ríos en una migración masiva conocida como “la subienda”. Allí permanecen durante todo el período seco y se alimentan de las algas que crecen adheridas a las rocas y troncos sumergidos. Cuando vuelven las lluvias, retornan a las ciénagas en un desplazamiento que se conoce como “bajanza”.

Los investigadores creen que en el primer trayecto la especie logra una maduración sexual por el gasto energético que implica nadar contra la corriente. Por esto, durante el descenso los peces liberan sus huevos en los ríos y las crecientes luego se encargan de llevarlos hacia las zonas que se inundan con el desbordamiento de los ríos.

Sin embargo, durante estos recorridos fundamentales para la reproducción y la supervivencia de la especie, los bocachicos están expuestos a un fenómeno que habría pasado desapercibido durante años y cuyos efectos apenas comienzan a estudiarse.

Se trata del fenómeno de El Niño, el mismo que actualmente se encuentra activo y que ha influido en la disminución de las lluvias. Entre 2023 y 2024 también se registró y fue cuando el equipo de seis investigadores aprovechó para estudiar cómo influye en la reproducción del bocachico.

José Gregorio Martínez, ingeniero acuícola, PhD en Biotecnología, y uno de los investigadores, explica que, a diferencia de los mamíferos, estos peces tienen reproducción externa, es decir, liberan el semen y los óvulos al agua, y no dentro del cuerpo de la hembra. Gracias a esto, lograron estudiar el semen de 73 individuos en dos momentos diferentes: uno coincidió con la influencia de El Niño, mientras que el otro ocurrió bajo condiciones neutrales.

“Encontramos que en mayo, cuando hubo el fenómeno de El Niño, las capacidades de la especie disminuyeron un 33 %. Esto significa, básicamente, que estos fenómenos afectan la viabilidad reproductiva de la especie”, afirma Martínez.

Para llegar a esa conclusión, el equipo analizó diferentes variables de la calidad espermática, que, según describen los autores en su estudio publicado en la revista científica Plos One, hace referencia a la capacidad de un espermatozoide para fecundar con éxito un ovocito y dar lugar a un embrión viable y funcional.

De acuerdo con Martínez, todas las características que analizaron, como la movilidad, la velocidad, la capacidad antioxidante, el tiempo o la duración de la movilidad espermática, disminuyeron en mayo cuando se registró el mayor impacto del fenómeno de El Niño, y en octubre, con condiciones neutras, se volvieron a recuperar.

Los investigadores ya sabían que la calidad espermática dependía de múltiples parámetros funcionales de los gametos (células reproductoras o sexuales), los cuales pueden variar en respuesta a factores fisiológicos, genéticos y ambientales. “En peces de interés para la acuicultura, variables como la dieta, la temperatura y el periodo reproductivo influyen significativamente en la calidad del semen”, mencionan los autores.

Sin embargo, con este estudio se centraron en las condiciones particulares durante el fenómeno de El Niño. Lo que encontraron es que para que haya un buen éxito reproductivo en bocachicos se necesitan 27.2 grados Celsius como temperatura óptima y un caudal de 347 metros cúbicos por segundo, pero “hoy en día con estos fenómenos estamos llegando hasta 32 °C y caudales que están muy por debajo de lo óptimo debido a las sequías”, agrega Martínez.

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El panorama no es alentador. El equipo no sólo midió la pérdida bajo las condiciones de El Niño 2023- 2024, sino que también proyectó qué pasaría con un aumento de 2 y 3,5 °C en la temperatura y encontró que la capacidad antioxidante, clave para el éxito reproductivo, podría disminuir entre un 32 y un 41 % para el año 2050.

Una alerta para las demás especies

Según Martínez, en la cuenca Magdalena Cauca hay cerca de 233 especies endémicas, es decir, que no viven en otros lugares. “Todas ellas dependen de la temperatura, las lluvias y el caudal para poder reproducirse, porque la temperatura de su cuerpo depende de la temperatura del agua”. Por esto, cuando las condiciones se alteran, se puede afectar, entre otras cosas, su capacidad reproductiva.

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Esto ya se ha documentado en otras especies como la lubina europea (Dicentrarchus labrax), por ejemplo, en la que se observó que la exposición a temperaturas elevadas aumenta la producción de moléculas que pueden dañar las células y altera los mecanismos naturales que tiene el organismo para protegerse.

Algo similar se encontró en el pez de agua dulce Astyanax lacustris, de Sudamérica, en el que tanto las temperaturas altas como las bajas modifican las defensas antioxidantes del cerebro.

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Martínez recuerda que, junto a investigadores de la Universidad de los Llanos y de la Universidad de Córdoba, ya habían identificado una disminución de las capacidades reproductivas en peces de agua dulce gracias a estudios genéticos que habían desarrollado previamente.

“Los estudios genéticos ya nos informaban de que algo se está alterando con las dinámicas reproductivas de la especie en nuestros ríos y, por lo tanto, esto marcó el momento puntual. Por eso aprovechamos que el fenómeno estaba ocurriendo para obtener esta evidencia”, afirma el ingeniero acuícola.

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Martínez explica que, aunque estas especies tienen una gran capacidad para responder a los cambios en su entorno, si estos ocurren demasiado rápido, podrían no tener tiempo suficiente para adaptarse.

“Es muy raro que una especie tenga la habilidad de adaptarse en menos de 20 años. Eso es prácticamente imposible y la consecuencia es la reducción exagerada de las poblaciones hasta un punto de no retorno”, asegura.

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Por esto, considera fundamental tomar medidas que ayuden a conservar no solo al bocachico, sino a las demás especies de agua dulce del país. Entre estas, menciona buscar mecanismos artificiales de reproducción asistida, seguir investigando los efectos de eventos como El Niño, y reforzar las medidas que permitan conservar a las especies en su medio.

Eso incluye establecer vedas más prolongadas —es decir, períodos en los que se prohíbe la pesca— para que las poblaciones tengan la oportunidad de recuperarse de manera natural; eliminar la contaminación por mercurio y otros metales; reducir la construcción de represas que impidan la migración de estos individuos y, quizás lo más importante, reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático que está intensificando algunos fenómenos climáticos extremos.